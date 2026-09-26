Jorge Macri abrió la Feria Internacional de Turismo y anunció que hoteles, restaurantes y librerías no pagarán ABL en el primer semestre

Jorge Macri abrió en La Rural la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que este año celebra su 30 aniversario, y anunció que librerías, hoteles y restaurantes no pagarán ABL en el primer semestre del próximo año, fomentando así la actividad económica y el empleo en la ciudad.

“Si al turismo le va bien, a la Ciudad le va bien. Entre enero y julio de este año llegaron 1,6 millones de turistas internacionales. Un 19% más que en 2025. Tenemos la vocación de consolidarnos como un hub de turismo nacional e internacional. Esta industria hace posible que la Ciudad crezca, genere valor y cree experiencias, bienes y servicios atractivos”, dijo Jorge Macri en la inauguración ante más de 1.100 representantes de cámaras y asociaciones, agencias de viajes, profesionales de otros países, autoridades nacionales y diplomáticos, entre otros.

Estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan; el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, y el secretario General y Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

“En 2027, igual que este año, vamos a eximir del ABL durante el primer semestre a hoteles y restaurantes. También incluimos a las librerías. Y esta baja de impuestos, como el Presupuesto 2027, es una declaración de principios: menos carga para quien invierte. Menos carga para quien genera empleo”, anunció el jefe de Gobierno, y agregó: “Estamos bajando impuestos para sectores estratégicos porque revisamos el gasto de manera permanente: dimos de baja 9.000 cargos administrativos, 359 gerencias y suspendimos contratos con 40 comedores fantasmas que le costaban a la Ciudad más de $16 mil millones al año. Iban a las manos equivocadas y no a las de quienes generan empleo y trabajan todos los días”.

Una de las atracciones de la feria, hasta el martes, es el stand porteño, enfocado en el turismo deportivo y la proyección internacional que busca consolidar a Buenos Aires como sede de grandes eventos globales y motor clave del desarrollo económico, como el regreso después de 28 años del MotoGP al Autódromo Oscar y Juan Gálvez y la visión estratégica para impulsar también el retorno de la Fórmula 1.

El espacio de la Ciudad ofrece una ambientación inmersiva diseñada para profesionales y visitantes, con boxes exclusivos con simuladores de MotoGP, la máxima competencia internacional de motociclismo, que volverá a la Ciudad el año próximo: del 9 al 11 de abril se disputará la cuarta fecha de la temporada en el renovado Autódromo porteño. El stand permitirá un recorrido virtual por la pista al comando de un auto de F1.

“Cuando uno da certezas, la gente se reúne. Nuestra tarea como Gobierno es potenciar esa energía. Por eso generamos las condiciones para que el turismo siga creciendo y más personas elijan nuestra Ciudad: ordenada, segura y de encuentro. Y eso siempre lo vamos a defender. No voy a pedir permiso, ni disculpas, por defender a la gente de bien”, indicó Jorge Macri.

El rol de la Feria Internacional de Turismo en el desarrollo económico

Organizado por el Ente de Turismo de la Ciudad junto a ONU Turismo, el encuentro global abordará en el predio de Palermo el impacto económico real, los modelos de negocio en infraestructura y las tendencias del sector. Habrá representantes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Dorna Sports (MotoGP), el club Atlético de Madrid de España, el ATP de Buenos Aires y figuras del deporte internacional, entre otros.

”La FIT es un eslabón esencial en el calendario de eventos de la Ciudad. Representa al mismo tiempo, la importancia del turismo, donde podemos mostrar nuestros atractivos, y a su vez viene gente de todo el país y del mundo. Este año más de 70 países están presentes en un momento en que el Gobierno porteño está haciendo una apuesta estratégica muy importante para el turismo, buscando mayor conectividad y bajando impuestos”, explicó el ministro Lombardi.

Además, el encuentro reafirma el compromiso de posicionar a Buenos Aires como un destino accesible, diverso y hospitalario: se debatirán avances y desafíos en accesibilidad turística, capacitación de prestadores privados, inclusión en propuestas culturales y oportunidades laborales.

“La FIT cumple tres décadas y este encuentro es una gran oportunidad para mostrarle al mundo que el turismo es un motor de desarrollo que beneficia a los porteños y genera más de 150 mil puestos de trabajo. Este año reafirmamos el compromiso de ser un aliado estratégico del sector privado, impulsando el turismo deportivo para consolidar a Buenos Aires como sede de grandes eventos internacionales”, dijo el titular del Ente de Turismo, Valentín Díaz Gilligan.