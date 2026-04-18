El Gobierno envió al Senado las reformas a las leyes de Discapacidad y Salud Mental

El Gobierno nacional envió al Congreso dos proyectos clave: una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad . Las iniciativas ingresaron este sábado por el Senado, en una movida que apunta a reactivar la actividad parlamentaria tras semanas de baja intensidad.

Según fuentes legislativas, la decisión se tomó luego de una reunión de la mesa chica en Casa Rosada, donde participaron referentes del oficialismo como Karina Milei, Martín Menem e Ignacio Devitt.

La elección del Senado como cámara de origen no es casual: allí el oficialismo cuenta con mayor margen de maniobra para avanzar con los debates y eventuales modificaciones.

Con este envío, el Ejecutivo busca recuperar protagonismo en el Congreso en la antesala del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Además, no se descarta que en paralelo se acelere el tratamiento de otros proyectos considerados prioritarios, como la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la denominada “Hojarasca”.

En este último caso, la intención oficial es avanzar en comisión el próximo martes y llevar la iniciativa al recinto al día siguiente, si no surgen inconvenientes.

En cambio, el proyecto sobre propiedad privada continúa en discusión en el Senado, sin fecha definida para su dictamen debido a objeciones de sectores opositores. Por los plazos legislativos, su tratamiento podría demorarse hasta mayo.