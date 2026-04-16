El Gobierno y el Banco Mundial negocian una garantía por US$2.000 millones para refinanciar deuda

Lo comunicó el Banco Mundial y aún resta ser aprobada por el directorio del organismo.

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Gobierno y el Banco Mundial negocian una garantía por US$2.000 millones para refinanciar parte de la deuda. Así lo comunicó el organismo internacional.

"El Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta US$2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional", sostiene el comunicado.

Según consignó la agencia Bloomberg, el crédito sería reembolsable en seis años y la tasa de interés sería de alrededor de 5%, aunque aún no estaría definido.

La celebración del Gobierno El Gobierno celebró la noticia a través de sus redes sociales. El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció al presidente del Banco Mundial: "Gracias Ajay y equipo", dijo el funcionario en su cuenta de X.