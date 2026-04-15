El Gobierno festejó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el FMI: "Contribuirá al crecimiento económico"

El presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresaron en sus redes sociales.

El Gobierno festejó en redes la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que habilitó el desembolso por US$1.000 millones.

"Llegamos a un acuerdo con el FMI. Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement", sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

"Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país", agregó.

Por su parte, el presidente Javier Milei expresó: "TMAP. MAGA. VLLC".