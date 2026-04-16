El Gobierno volvió a registrar superávit y acumula en el primer trimestre un saldo positivo del 0,5% del PBI

El Gobierno volvió a registrar un superávit en marzo y acumula en el primer trimestre un saldo positivo del 0,5% del PBI.

"En marzo el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $930.284 millones y un superávit financiero de $484.789 millones, con un pago de intereses netos por $445.495 millones", comunicó el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales.

Así, el equipo económico acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PBI y un superávit financiero de 0,2% del PBI.

En el tercer mes del año, el gasto primario total se redujo 5,7% interanual en términos reales.

"El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico, y es condición necesaria para consolidar la estabilidad macroeconómica y continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos", destacaron desde Economía.

Milei festejó el dato del superávit fiscal de marzo

El presidente Javier Milei celebró el dato del superávit primario y financiero en sus redes sociales.

"El ancla fiscal no se negocia. MAGA. VLLC", expresó el mandatario en su cuenta de X.