Privatización de Intercargo: el Gobierno prorroga la licitación hasta junio

A través de la resolución 521, el Ejecutivo extendió el plazo para la venta del 100% de las acciones de la empresa estatal de servicios de rampa.

El proceso de transferencia al sector privado de Intercargo S.A.U., la firma estatal que monopoliza los servicios de rampa y traslado de equipaje en los aeropuertos argentinos, sumó un nuevo capítulo. Este jueves, el Gobierno de Javier Milei oficializó una prórroga en los plazos de la licitación pública nacional e internacional, postergando la fecha de apertura de sobres que originalmente estaba prevista para el 7 de mayo.

Mediante la Resolución 521/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía modificó el cronograma de la Licitación Pública N° 504/2-0002-LPU26. La medida busca otorgar "espacio para consultas" y asegurar la mayor concurrencia de oferentes posibles en una operación clave para la política aerocomercial del país.

Presentación de ofertas: El plazo límite se trasladó del 7 de mayo al 10 de junio .

Consultas de pliegos: Los operadores interesados podrán realizar preguntas sobre las bases y condiciones hasta el 26 de mayo (antes vencía el 27 de abril).

Plataforma: Todo el proceso continúa centralizado a través del portal oficial CONTRAT.AR. Detalles de la venta: precio y condiciones El Gobierno puso a la venta el 100% del paquete accionario de la compañía, que actualmente cuenta con una planta de aproximadamente 1.500 empleados. Según lo establecido en la resolución 282, el precio mínimo inicial por la totalidad de las acciones se fijó en US$ 45.120.000.

La desregulación aérea avanza y el sector de servicios de rampa es uno de los que más cambios está generando Foto: Intercargo La desregulación aérea avanza y el sector de servicios de rampa es uno de los que más cambios está generando. Intercargo

La modalidad elegida es la de "empresa en marcha", lo que implica puntos fundamentales para el futuro comprador: