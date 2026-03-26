El Gobierno privatiza Intercargo: cuáles son los detalles de la licitación internacional
A través de la Resolución 282, se oficializó la venta del 100% de la empresa estatal de servicios de rampa.
El proceso de reforma del Estado sumó este jueves un capítulo fundamental. El Gobierno Nacional oficializó la licitación pública nacional e internacional para la privatización total de Intercargo S.A.U., la empresa encargada de los servicios de rampa, carga y traslado de equipaje en los principales aeropuertos de la Argentina.
La medida se confirmó mediante la Resolución 282, publicada en el Boletín Oficial, donde se autoriza la venta del cien por ciento (100%) del paquete accionario de titularidad estatal. Según detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, la operación busca la salida total del Estado de la participación societaria de la compañía.
Las claves de la venta: "Empresa en marcha"
Uno de los puntos centrales de la licitación es que Intercargo se venderá bajo la modalidad de "empresa en marcha". Esto significa que quien resulte adjudicatario deberá absorber la estructura actual y garantizar la operatividad del servicio.
Los ejes del pliego incluyen:
Transferencia integral: La venta abarca la totalidad de los activos de la compañía.
Continuidad operativa: Se deben mantener los contratos, licencias y el funcionamiento en todas las terminales aéreas donde la empresa tiene presencia.
Salida estatal definitiva: El Estado Nacional no se reservará acciones ni tendrá presencia en el futuro directorio.
Precio mínimo y plazos de la licitación
El Gobierno estableció condiciones estrictas para los operadores interesados en adquirir la firma, que actualmente cuenta con una plantilla de aproximadamente 1.500 empleados.
Precio base: El valor mínimo fijado por las acciones de Intercargo es de US$ 45.120.000.
Consultas técnicas: Los interesados podrán realizar preguntas sobre las bases y condiciones hasta el 27 de abril.
Presentación de ofertas: El plazo máximo es el 7 de mayo, y el proceso se gestionará a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR.
El fin de un monopolio estatal
Intercargo había quedado formalmente sujeta a privatización en 2024, proceso que se aceleró en marzo de 2025 tras un decreto presidencial que autorizó la venta accionaria. Con esta licitación, el Ministerio de Economía pretende fomentar la competencia en los servicios aeroportuarios y reducir el gasto público derivado del sostenimiento de empresas con participación estatal.
La privatización de Intercargo se da en un contexto de fuerte tensión con los gremios aeronáuticos, quienes siguen de cerca el futuro de los puestos de trabajo. Sin embargo, desde el Ejecutivo remarcaron que el pliego asegura la transferencia integral de la unidad operativa para evitar interrupciones en los vuelos nacionales e internacionales.