El Gobierno privatiza Intercargo: cuáles son los detalles de la licitación internacional

A través de la Resolución 282, se oficializó la venta del 100% de la empresa estatal de servicios de rampa.

El Gobierno asignó a la Subsecretaría de Transporte Aéreo la tarea de asegurar que el proceso no afecte la prestación de los servicios aeroportuarios ni la conectividad aérea del país.

El proceso de reforma del Estado sumó este jueves un capítulo fundamental. El Gobierno Nacional oficializó la licitación pública nacional e internacional para la privatización total de Intercargo S.A.U., la empresa encargada de los servicios de rampa, carga y traslado de equipaje en los principales aeropuertos de la Argentina.

La medida se confirmó mediante la Resolución 282, publicada en el Boletín Oficial, donde se autoriza la venta del cien por ciento (100%) del paquete accionario de titularidad estatal. Según detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, la operación busca la salida total del Estado de la participación societaria de la compañía.

Las claves de la venta: "Empresa en marcha" Uno de los puntos centrales de la licitación es que Intercargo se venderá bajo la modalidad de "empresa en marcha". Esto significa que quien resulte adjudicatario deberá absorber la estructura actual y garantizar la operatividad del servicio.

Los ejes del pliego incluyen:

Transferencia integral: La venta abarca la totalidad de los activos de la compañía.

Continuidad operativa: Se deben mantener los contratos, licencias y el funcionamiento en todas las terminales aéreas donde la empresa tiene presencia.

Salida estatal definitiva: El Estado Nacional no se reservará acciones ni tendrá presencia en el futuro directorio. Nuevo paro de Intercargo se suma al conflicto gremial Foto: Noticias Argentinas N/A Precio mínimo y plazos de la licitación El Gobierno estableció condiciones estrictas para los operadores interesados en adquirir la firma, que actualmente cuenta con una plantilla de aproximadamente 1.500 empleados.