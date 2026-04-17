El Gobierno anunció una nueva medida contra la violencia infantil tras el caso de Ángel López

El Ministerio de Capital Humano anunció el fortalecimiento de los canales para denuncias y escucha destinados a niños, niñas y adolescentes, en el marco de una política orientada a mejorar la detección temprana de situaciones de riesgo y violencia infantil . La medida se dio a conocer en medio de la conmoción por el caso de Ángel López, el nene que murió y su mamá está bajo sospecha .

A través de un comunicado oficial, el organismo detalló que, además del canal de denuncias, se encuentra habilitada la Línea 102 y el chatbot TINA, disponible vía WhatsApp, como dispositivos de orientación y asesoramiento accesibles para toda la comunidad.

Según informaron, ya se registraron más de 40 denuncias vinculadas a situaciones de violencia, conflictos familiares y casos donde no se garantiza la escucha efectiva de niños y adolescentes en procesos administrativos o judiciales.

Desde el Ministerio señalaron que estas herramientas buscan canalizar situaciones que afectan el bienestar de menores y garantizar su derecho a ser oídos.

A partir de los casos detectados, se dio intervención a organismos provinciales de niñez y se impulsaron instancias de escucha directa. También se habilitaron espacios de vinculación supervisada con el entorno familiar, con el objetivo de resguardar derechos y promover entornos seguros.

Prevención y acompañamiento

El organismo remarcó que la estrategia se basa en la escucha activa, la intervención articulada con las provincias y el acompañamiento profesional, como pilares para fortalecer el sistema de protección integral.

En ese sentido, destacaron la importancia de que tanto niños como adultos puedan acceder a canales de ayuda ante situaciones de maltrato o vulneración de derechos, en un contexto donde la prevención y la contención resultan clave.