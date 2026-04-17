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Violencia infantil

El Gobierno anunció una nueva medida contra la violencia infantil tras el caso de Ángel López

El Ministerio de Capital Humano informó nuevas herramientas de atención y ya recibió más de 40 denuncias por violencia y conflictos familiares.

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Capital Humano suma herramientas de escucha ante casos de violencia infantil

Capital Humano suma herramientas de escucha ante casos de violencia infantil

El Ministerio de Capital Humano anunció el fortalecimiento de los canales para denuncias y escucha destinados a niños, niñas y adolescentes, en el marco de una política orientada a mejorar la detección temprana de situaciones de riesgo y violencia infantil. La medida se dio a conocer en medio de la conmoción por el caso de Ángel López, el nene que murió y su mamá está bajo sospecha.

A través de un comunicado oficial, el organismo detalló que, además del canal de denuncias, se encuentra habilitada la Línea 102 y el chatbot TINA, disponible vía WhatsApp, como dispositivos de orientación y asesoramiento accesibles para toda la comunidad.

Capital Humano, con más denuncias

Según informaron, ya se registraron más de 40 denuncias vinculadas a situaciones de violencia, conflictos familiares y casos donde no se garantiza la escucha efectiva de niños y adolescentes en procesos administrativos o judiciales.

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Desde el Ministerio señalaron que estas herramientas buscan canalizar situaciones que afectan el bienestar de menores y garantizar su derecho a ser oídos.

A partir de los casos detectados, se dio intervención a organismos provinciales de niñez y se impulsaron instancias de escucha directa. También se habilitaron espacios de vinculación supervisada con el entorno familiar, con el objetivo de resguardar derechos y promover entornos seguros.

Prevención y acompañamiento

El organismo remarcó que la estrategia se basa en la escucha activa, la intervención articulada con las provincias y el acompañamiento profesional, como pilares para fortalecer el sistema de protección integral.

En ese sentido, destacaron la importancia de que tanto niños como adultos puedan acceder a canales de ayuda ante situaciones de maltrato o vulneración de derechos, en un contexto donde la prevención y la contención resultan clave.

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