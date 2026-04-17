El nuevo video que complica a la mamá de Ángel López: indiferencia e incomodidad en la última restitución

La investigación por la muerte de Ángel Nicolás López sumó este viernes un nuevo registro audiovisual revelador. Un video grabado el pasado 9 de marzo en la Comisaría Séptima de Comodoro Rivadavia expuso la frialdad del último reencuentro entre el nene y su mamá, pocos días antes de que el pequeño ingresara al hospital en coma tras recibir más de 20 golpes.

El material fue registrado por Lorena Andrade , la madrastra del niño, quien documentaba algunas entregas del menor para resguardarse de posibles conflictos legales.

En las imágenes se observa a Mariela Altamirano, con una beba en brazos, ignorando por completo la llegada de Ángel. Según trascendió, la mujer se dirigió directamente al mostrador para denunciar al padre biológico por violencia, sin siquiera mirar o abrazar al nene.

Por su parte, el niño se mostró visiblemente angustiado. Testigos del momento aseguraron que "no quería entrar" al lugar para quedarse con su madre. De acuerdo con la denuncia de Andrade, esta fue la última vez que vio a Ángel con vida.

Este video podría ser una pieza clave para sostener la imputación contra Mariela Altamirano. Actualmente, la mujer está procesada por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, bajo la premisa de que no protegió a su hijo.

Justamente, para la querella y la fiscalía, la actitud de "indiferencia" captada en las imágenes refuerza la hipótesis de un vínculo materno-filial quebrado o inexistente, lo que explicaría por qué el niño fue víctima de una violencia tan extrema (presuntamente a manos de su padrastro, Michel González) sin que ella interviniera.