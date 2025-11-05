El escrutinio definitivo en PBA ratificó el triunfo de La Libertad Avanza por menos de un voto por mesa

La Junta Electoral difundió los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales en provincia de Buenos Aires . Si bien Fuerza Patria logró achicar diferencias, no alcanzó para despintar el violeta con el que se tiño el domingo 26 el territorio bonaerense, por lo que el escrutinio definitivo ratificó la victoria de La Libertad Avanza por solo 33 centésimas.

Finalmente, la remontada histórica de Diego “El Coló” Santilli , quedó consolidada por la Junta Electoral Nacional. El flamante ministro del Interior, cabeza de lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en la alianza La Libertad Avanza PRO, se impuso al kirchnerista Jorge Taiana por 29.354 votos.

El escrutinio definitivo arrojó que un total de 3.649.988 electores de la provincia de Buenos Aires se inclinaron el 26 de octubre por los candidatos de La Libertad Avanza ; mientras que 3.620.634 de votantes eligieron a los postulantes de Fuerza Patria .

En porcentajes La Libertad Avanza , en las legislativas nacionales de la provincia de Buenos Aires cosechó el 39,99% de los votos totales; por lo que, descontando los votos nulos y en blanco, la lista que representaba Javier Milei en los 135 municipios bonaerenses se llevó el 41,43% de los votos positivos.

Los funcionarios de la Junta Electoral trabajando codo a codo en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata con los fiscales de las diferentes fuerzas politicas

Mientras tanto, los candidatos de Cristina Kirchner obtuvieron el 39,67% de los votos totales, lo que representa un 41,10% de los votos “limpios”. Con este resultado, la coalición libertaria PRO se aseguró 17 bancas; el peronismo retuvo 16, y el Frente de Izquierda consiguió 2 escaños .

“Quedamos a menos de un voto por mesa”

Si bien desde el peronismo se envalentonaban diciendo que “en el definitivo la daban vuelta”, los ánimos de los fiscales de Fuerza Patria en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, donde se llevó adelante el escrutinio definitivo, decían todo lo contrario.

Una de las fiscales violetas, que tuvo a su cargo chequear las actas de la Primera y la Octava Sección Electoral dijo hace unos días a MDZ: “Vos los ves y están entregados, miran las actas y no discuten. Nada que ver con los escrutinios anteriores, que te peleaban todas y esto parecía una zona de guerra”. Por lo cual, en los días en los que se llevó adelante el escrutinio definitivo, todo daba entender que no iba a ver grandes modificaciones con respecto a los números que arrojo el escrutinio provisorio en la noche del domingo 26 de octubre.

Un legislador bonaerense de Fuerza Patria, consultado por este diario que prefirió hablar en off luego de decir que las elecciones las perdieron por la lluvia, porque la gente no supo votar con este sistema y otras tantas excusas más, arrojó una frase brillante: “Quedamos a menos de un voto por mesa, olvídate que con la otra boleta esto no pasaba”.

Vale recordar que en la provincia de Buenos Aires el 26 de octubre se habilitaron 38.074 mesas de votación; que al dividirlo por los 29.354 votos de diferencia que obtuvo la lista de La Libertad Avanza, da que Diego Santilli se impuso por 0,77 puntos de diferencia, es decir menos de un voto por mesa.

El mapa bonaerense se pintó de violeta

El escrutinio definitivo, ratificó que La Libertad Avanza ganó en 99 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y arrojó los números finales que obtuvieron en las elecciones legislativas nacionales el resto de las fuerzas políticas que compitieron en tierras bonaerenses:

Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) : logró 443.254 votos y se quedó con dos diputados nacionales.

: logró 443.254 votos y se quedó con dos diputados nacionales. Propuesta Federal para el Cambio : con el abogado penalista Fernando Burlando a la cabeza, acumuló 246.246 votos.

: con el abogado penalista Fernando Burlando a la cabeza, acumuló 246.246 votos. Alianza Provincias Unidas : la alianza entre el peronismo no kirchnerista, la UCR de Lousteau y el GEM, se ubicó en el quinto lugar con 215.585 sufragios.

: la alianza entre el peronismo no kirchnerista, la UCR de Lousteau y el GEM, se ubicó en el quinto lugar con 215.585 sufragios. Partido Nuevo Buenos Aires : la lista la encabezaba el polémico periodista Santiago Cúneo obtuvo 117.149 votos.

: la lista la encabezaba el polémico periodista Santiago Cúneo obtuvo 117.149 votos. El Frente Patriota Federal , que postulaba al Congreso Nacional al “Rey de la carne ” Alberto Samid, se llevó 105.900 votos.

, que postulaba al Congreso Nacional al “Rey de la carne Alberto Samid, se llevó 105.900 votos. Unión Federal: la otra alianza peronista encabezada por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, obtuvo 79.215 votos.

Escrutinio Defintivo PBA

La Justicia Electoral cito a los apoderados de las listas

Con el escrutinio definitivo terminado, la Junta Electoral convoco a los apoderados de todas las agrupaciones políticas a una audiencia para este jueves en los tribunales Federales de La Plata, conforme a lo establecido en el Código Electoral Nacional.

Durante el encuentro, los representantes de todos los frentes políticos, podrán presentar protestas o impugnaciones formales contra el resultado. Según fuentes consultadas por MDZ, de diferentes fuerzas políticas, no se presentarían reclamos de magnitud que puedan modificar el resultado final de las elecciones del domingo 26 de octubre.