Cornejo, sobre la agresión a Suarez: "Los sindicalistas han perdido el norte"

“Es una vergüenza. Los sindicalistas han perdido el norte. Esas agresiones no nos hacen para nada bien. Lamentamos que Suarez haya sufrido esa agresión, pero no vamos a aflojar de hacer lo que tenemos que hacer porque estas minorías no expresan al pueblo de Mendoza", afirmó este sábado el gobernador Alfredo Cornejo, tras participar de actos por la inauguración de obras públicas en el Este de la provincia. Ayer, durante la reinaguración de la plaza España de Ciudad, Horas atrás, el mandatario ya se había expresado sobre este hecho:

Repudio categóricamente cualquier tipo de violencia, por eso me solidarizo con @rodysuarez por la violencia sindical recibida por parte de los dirigentes de Ate. Investigaremos hasta encontrar a los responsables. — Gobernador A.Cornejo (@DifusionCornejo) September 6, 2019

Este sábado, Alfredo Cornejo participó de la inauguración del Puente Badén sobre el río Tunuyán en la calle Liniers, Santa María de Oro en Rivadavia. Posteriormente, inauguró el tercer tramo de la Ruta 62 (desde Libertad hasta calle Ozam, km 12) en el mismo departamento.

Roberto Macho aparte de ladrón y violento sos mentiroso. Estuve ahí, nos escupieron, nos empujaron, nos insultaron y le pegaron al auto del Intendente .

Además informate la presidente del Concejo Deliberante de @ciudaddemendoza soy yo. https://t.co/HhVdW5y9Vc vía @mdzol — Bea Martinez (@BeaEMartinez) September 7, 2019

"Es importante la valoración de esta administración, el pueblo de Mendoza necesita una sucesión de buenos gobiernos, un mal gobierno en 2 o 3 años destruye lo hecho, por eso hablamos de buenos gobiernos sostenidos para mejorar el interés general de todos", señaló.