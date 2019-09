Senador radical acusó al PJ por la agresión a Suarez y le contestaron

El hecho repudiable que ocurrió en la noche de este viernes cuando manifestantes de ATE Mendoza increparon al intendente de la Ciudad de Mendoza, Rodolfo Suarez, en la reinauguración de la Plaza España, tuvo sus repercusiones. Varios referentes políticos, incluidos el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente del Partido Justicialista (PJ), Guillermo Carmona, repudiaron el accionar del gremio.

Si no hay vinculación del PJ con las agresiones sufridas por @rodysuarez ¿esto qué es @grcarmonac? pic.twitter.com/RLhjAfhSCW — Diego Costarelli (@diegocostarelli) September 7, 2019

Pero no todo terminó ahí. El senador provincial del Frente Cambia Mendoza, Diego Costarelli acusó que los agresores están vinculados con el PJ.

En su cuenta personal de la red social Twitter, el legislador primero repudió el hecho: "Hartos de la agresión y de la falta de respeto de estos grupos patoteros impulsados por el peronismo, que generan caos y temor social. Con cada acto de violencia siguen frenando el progreso de todos los mendocinos".

Luego, publicó una serie de fotos donde se ve a una de las personas que participó del incidente. Se trata de una mujer, ex concejal del intendente de Tunuyán Martín Aveiro, y nombró al presidente del PJ. "Si no hay vinculación del PJ con las agresiones sufridas por @rodysuarez ¿esto qué es @grcarmonac?".

Pero Carmona no tardó en contestarle: "De la ridiculez no se vuelve @diegocostarelli. Esa persona enfrentó a @MartinAveiro y al peronismo en Tunuyán en las últimas elecciones. Hemos expresado nuestra solidaridad con @rodysuarez creyendo en sus afirmaciones pero por favor no nos quieran tomar por huevones".