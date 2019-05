Cornejo: "No se puede escuchar a Tanús hablar con tanta liviandad"

Molesto con las críticas del peronismo hacia el discurso que pronunció ayer en la Legislatura, el gobernador Alfredo Cornejo se comunicó con MDZ Radio para refutar los argumentos vertidos por el diputado Jorge Tanús en el programa Uno Nunca Sabe. "Escuché la última parte del reportaje a Tanús y creo que hay mala información y cada cual opina falseando registros públicos", manifestó.

En este sentido, aseveró que en ningún momento de su discurso afirmó que había mejorado la calidad educativa. Lo que hizo fue informar que cada vez más personas eligen la escuela pública y advirtió que en parte eso se debe a que ya no hay paros en los establecimientos educativos que dependen del Estado.

"Los alumnos y los docentes están en la escuela. Eso está ocurriendo", sostuvo el jefe del Ejecutivo provincial pero aclaró que eso no quiere decir que la calidad educativa sea óptima. "El propio gobierno hace mediciones de calidad, que el SUTE rechaza, y las mediciones salen mal. El gobierno no esconde que hay problemas en la educación", aseguró.

De todas maneras, se quejó de que no se compare la situación actual con la que heredó al recibir en gobierno en 2015. "¿Somos Suiza? No. Los peronistas dejaron mal la provincia y mi gobierno la ha recuperado, pero no es Suiza. Falta tiempo para que sea Suiza", afirmó.

Además, le contestó a quienes sostienen que la matrícula en la educación pública aumentó sólo por la crisis económica. "En Buenos Aires, por los paros, la matrícula se va al sector privado. No tener paros en Mendoza ayuda", esgrimió.

Entre otras cosas, Cornejo también aclaró que no intenta despegarse del gobierno nacional, por el cual pelea y defiende. "Pero en junio eso no se pone en juego. No va a estar Macri ni Cristina en la boleta. Lo que se pone en juego es el gobierno provincial", subrayó. "La pobreza tiene múltiples causales y necesita que el Estado las atienda. No reconocer eso es mala fe. Combatir la pobreza poniendo 1000 pesos en el padre del niño no combate la pobreza. Ya se hizo y hay pobres. Lo que se necesita es incrementar la productividad y se va a dar cuando los dirigentes políticos hablen con calidad", concluyó.