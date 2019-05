Perlita: Los tres momentos "voten a Rody" en el discurso de Cornejo

"Buen camino"

"Puedo mirarlos a ustedes a la cara, pero también a todos y a cada uno de los mendocinos y decirles que estamos en el buen camino, pero que necesitamos imperiosamente la continuidad de este estilo y esta concepción de gobierno para no volver al desorden, el incumplimiento, la descapitalización y la ineficiencia del Estado que nos llevó a la descomposición de las arcas públicas, y con ello, al derrumbe de sus servicios".

"Un Estado que preste servicios"

"Debemos asegurar la continuidad de un proceso que le garantice a Mendoza un Estado moderno y previsible, que preste servicios de excelencia y donde el sector público y el privado puedan generar un entramado de crecimiento y bienestar, capaz de producir trabajo y riqueza, pero también inclusión y solidaridad".

"Espero que para siempre"

"Me comprometí a detener la espiral de decadencia y descomposición del Estado. He cumplido. Mucho de aquello que causaba una adversión paralizante cambió (espero que para siempre) en Mendoza. Otro tanto deberá seguir cambiando para beneficio de las generaciones venideras a las que deberemos legarle un Estado más eficiente, pero también mucho más comprometido con quienes lo necesiten. Donde el orden no sea la excepción, sino la norma".