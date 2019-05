En los discursos de apertura de Asambleas Legislativas es común que las palabras más repetidas sean "Mendoza", "provincia" y "gestión". De eso se está hablando. Y en este caso ha sido así: Mendoza (30 veces), provincia (23 veces) y gestión (21 veces).

Sin embargo, para destacar un antes y un después, es decir, lo que se hizo, lo que cambió, lo que en definitiva quiere dejar el discurso en la mente de ciudadanos que en los próximos meses votarán por nuevo presidente y gobernador tiene que ver con las palabras "había" (21 veces) vs "hemos" (15 veces) + "hoy" (8 veces).

También hay términos repetidos para destacar los méritos de la gestión, como lo ha sido en el reciente discurso la palabra "inversiones" (6 veces) e "inversión" (12 veces).

Y hay palabras que expresan un doble significado: lo que es vs lo que no es. Por ejemplo, en este caso "orden" ( 13 veces mencionada) expresa también un nuevo estado de lo que antes -según el gobernador- no había.

Por último hay términos que son comunes en la cantidad de veces que aparecen en estos tipos de discursos, como por ejemplo "escuelas y escuela" (11 y 3 veces, respectivamente), servicios y servicio (18 y 9 veces, respectivamente), hospitales (9 veces), empresas (6 veces), tecnología (9 veces).

El discurso del gobernador -según el ranking de palabras más repetidas- apuntó a marcar el antes y el después de Mendoza bajo la actual gestión, que a nivel nacional no ha logrado aún sacar claros resultados positivos.