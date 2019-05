Macri, ausente en el discurso de Cornejo

Alfredo Cornejo hizo un balance de su gestión; pero para ello también recordó la “herencia recibida”. Recorrió los hechos de gestión, los logros de la “revolución de lo sencillo”. En ese sentido, obvió mencionar a su aliado nacional Mauricio Macri. Ni para apoyarlo, ni para cuestionarlo duramente.

En todo el discurso, no menciona a Macri en ningún momento. Pero sí a las responsabilidades que tiene Casa Rosada en la macroeconomía. “Pudimos concretar esta mejora pese a que la Provincia tiene un margen de acción muy acotado en las grandes decisiones económicas que son resorte de la Nación”, dijo Cornejo. Esa es toda la referencia objetiva en todo el discurso. El resto fue una colección de datos provinciales.

También tocó de costado algunos de los problemas estructurales de la economía. Uno de ellos es la inflación. Las dos únicas referencias que Cornejo sobre el tema tienen que ver con hechos provinciales. Una, los acuerdos paritarios logrados con los estatales que “les ha permitido a nuestros agentes no perder poder adquisitivo frente a la inflación por el reconocimiento de la cláusula gatillo”. La otra, referida a lo netamente técnico: que ahora la inflación se mide. “Tras ocho años sin datos, se refundó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), que en paralelo a lo que sucedió con el INDEC a nivel nacional, había dejado de ser una herramienta seria y creíble para medir las variables imprescindibles para el funcionamiento y control de las políticas públicas. Un Estado que oculta o se miente a sí mismo y a sus ciudadanos, difícilmente puede solucionar aquello que no quiere admitir, o que minimiza so pretexto de la estigmatización. Hoy la DEIE mide de manera independiente aspectos tan sensibles como la canasta de precios o la inflación”, asegura Cornejo.