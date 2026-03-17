Asediado por $LIBRA y las sospechas internas, el Gobierno reunió a su mesa política y anunció la nueva agenda legislativa

En medio de una tormenta perfecta desatada por las nuevas revelaciones del caso $ LIBRA y las sospechas internas que alimentó la filtración del vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este, la mesa política del Gobierno se reunió este martes en la Casa Rosada . El encuentro, celebrado en un clima enrarecido, culminó con el anuncio de la nueva agenda legislativa para las sesiones ordinarias mientras se diagraman las negociaciones con los gobernadores y aliados.

La cita de la cúpula de la administración libertaria se desarrolló a las 11 en Balcarce 50 y contó con la habitual presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo.

Completaron la partida el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; su primo, el armador Eduardo 'Lule' Menem; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El timing del encuentro llegó en un momento de máxima tensión para el Gobierno, marcado por nuevas revelaciones en la causa $LIBRA que volvieron a salpicar al presidente y a su hermana.

De acuerdo a un peritaje informático realizado por el Ministerio Público Fiscal al teléfono del lobbista Mauricio Novelli, el libertario mantuvo al menos 5 llamados con Novelli en los minutos previos al lanzamiento de la criptomoneda. Además, también se encontró el borrador de un presunto acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis, el creador de $LIBRA, por un acuerdo de pagos por US$ 5 millones.

Sin embargo, el escándalo de la criptomoneda no parece preocupar al Gobierno por su bajo impacto en la opinión pública. Hasta el momento, las únicas declaraciones oficiales sobre la información recabada del celular de Novelli fueron las del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que puso el foco en la gravedad de la filtración de esa información a la prensa, en lugar de refutar su contenido.

"Si alguien se metió, accedió a esa información, la mandó a otra parte y la divulgaron, se metió en un expediente en el que no debería haberse metido. Si pasó esto puede que no se haya cuidado la cadena de custodia y se puede haber adulterado el archivo", argumentó el funcionario.

Acusaciones internas en el Gobierno

De cualquier manera, la mayor preocupación del Ejecutivo pasó por otro hecho que sí tuvo impacto en el debate público: las polémicas que protagonizó Manuel Adorni por la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial que viajó a Nueva York para la Argentina Week, y por su vuelo en avión privado a Punta del Este.

Esto último despertó un clima de sospechas internas dentro del Gobierno, especialmente a partir de la filtración de un video que muestra al jefe de Gabinete subirse a la aeronave de lujo con su familia. "El video está claro que es nuestro, de las puertas adentro del Gobierno", disparó Adorni en diálogo con LN+, alimentando los rumores sobre una operación enmarcada en la interna que atraviesa la Casa Rosada.

Si bien el vocero luego desmintió -tibiamente- en sus redes haberse referido al asesor Santiago Caputo, recientemente perjudicado en la puja de poder libertaria con la pérdida del Ministerio de Justicia en manos de Karina Milei, el manto de desconfianza se mantiene en los pasillos de Balcarce 50.

Apertura de sesiones-Karina Milei y Manuel Adorni Manuel Adorni sembró sospechas sobre una operación surgida desde adentro del Gobierno.

El objetivo del encuentro: la agenda legislativa

En ese marco de alto voltaje político, el objetivo de la cumbre política fue diseñar la estrategia del Ejecutivo de cara a las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Durante su discurso de apertura del 1° de marzo, Javier Milei prometió enviar un total de 90 reformas hasta el cierre del periodo legislativo -10 paquetes de leyes por mes-, pero esa ambiciosa pretensión aún no se puso en marcha.

Por eso, los principales alfiles políticos del presidente discutieron este martes cuáles serán las prioridades a elevar al Parlamento. Al finalizar el encuentro, Manuel Adorni anunció que el Ejecutivo definió cuáles serían los paquetes de leyes a enviar al Congreso próximamente.

"Modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas. Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana. Además se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal", difundió el vocero presidencial en sus redes.

En paralelo, el encuentro de la mesa política sirvió para fijar la estrategia de las negociaciones con los aliados que permitieron los triunfos oficialistas en las extraordinarias.

Allí, el Gobierno logró alinear a bloques como el PRO y la UCR con espacios provinciales y peronistas disidentes para aprobar el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la Reforma Laboral, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, la Ley Penal Juvenil y la media sanción para la Ley de Glaciares.

Mesa política de LLA El Gobierno busca replicar el esquema político que le garantizó sus éxitos en las sesiones extraordinarias. X

El vínculo con los gobernadores: la llave para el éxito en el Congreso

Dado el éxito del mecanismo, la Casa Rosada prevé volver al ruedo con el mismo plan de acción. Por eso, luego de la reunión de hoy el ministro del Interior, Diego Santilli, planea repetir su gira de recorridas por las provincias para sentarse con los gobernadores dialoguistas. A algunos de ellos podría recibirlos en la Casa Rosada, como lo hizo durante el verano.

La relación del Gobierno con los jefes provinciales atravesó una nueva luna de miel durante el periodo de extraordinarias y en Balcarce 50 saben que es preciso sostenerla. Sin embargo, no será sencillo, especialmente por la erosión que puede significar para ese vínculo político la caída muy marcada de los recursos coparticipables que advierten los gobernadores.

"Es algo que puede empezar a estresar el vínculo con el Gobierno", le aseguró a MDZ un colaborador de un mandatario que tiene buen trato con la Casa Rosada. Ese punto -y luego el electoral- fue el principal detonante de la relación con las provincias durante 2025 que explicó las avanzadas opositoras en el Congreso y puso contra las cuerdas al oficialismo.

Adorni se mostró con un grupo de gobernadores en Nueva York Manuel Adorni junto con el grupo de gobernadores que acompañó a Javier Milei en Nueva York.

"El Congreso nos votó 40 leyes en contra del programa económico, alevosamente salió a romper todo. Si creen que eso es gratis, no, no lo es", advirtió Javier Milei el lunes durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí mismo, el libertario remarcó que a lo largo de sus más de dos años de gestión, "el superávit fiscal sigue en pie y así va a ser hasta que él esté en el sillón de Rivadavia".

Lo flexibilidad o no que pueda tener el Gobierno respecto a ese punto podrá ser determinante hacia el futuro para el éxito de sus reformas. Pero mientras tenga oxígeno para avanzar, el Ejecutivo buscará retomar el control de la agenda, volver a poner en marcha la maquinaria legislativa y con eso alejar los fantasmas de los escándalos políticos.