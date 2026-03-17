El Gobierno lanza un nuevo paquete legislativo: cambios en el Código Penal y leyes clave

El paquete incluye una reforma del Código Penal, cambios en leyes de propiedad y modificaciones en financiamiento universitario y discapacidad.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció a través de su cuenta en X que el Poder Ejecutivo definió un nuevo paquete de leyes que será enviado al Congreso.

La iniciativa incluye una modificación del Código Penal con foco en el endurecimiento de penas, así como cambios en normas vinculadas a la propiedad privada, entre ellas las leyes de expropiaciones, tierras, fuegos y regularización dominial para la integración socio urbana.

Además, el Gobierno avanzará con reformas en la ley de glaciares, la de discapacidad y el financiamiento universitario, con el objetivo de adecuarlas al equilibrio fiscal, según detalló el funcionario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2033943250503925911&partner=&hide_thread=false El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional:



- Modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas



- Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley… — Manuel Adorni (@madorni) March 17, 2026 El anuncio se da en medio de un clima político enrarecido y luego de la reunión que mantuvo la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada donde se terminó de moldear lo que luego fue anunciado por el jefe de Gabinete para delinear las sesiones ordinarias y encarar las negociaciones con bloques aliados y gobernadores.

El encuentro contó con la participación de figuras clave como Karina Milei, Santiago Caputo y el propio Adorni, junto a ministros y referentes parlamentarios del oficialismo.