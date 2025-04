El calendario electoral empieza en abril: cómo es el escenario político en cada provincia

Con la embestida del Gobierno en el Congreso y su gran victoria al lograr suspender las PASO en este año electoral, las provincias desdoblan sus elecciones, comienzan a definir candidaturas y se preparan también para implementar por primera vez la Boleta Única Papel. El próximo domingo 26 de octubre, se renovarán las bancas de diputados y senadores a nivel nacional.

El 3 de agosto, por lo tanto, no se desarrollarán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como estaba previsto en el calendario. Si bien Javier Milei no consiguió eliminarlas, sí logró negociar con los legisladores en medio de su crisis por la promoción del token $LIBRA, y se aprobó la reforma electoral durante las sesiones extraordinarias. Nuevamente, se vio a un kirchnerismo fracturado en este debate.

A dicho panorama se le suman las elecciones a gobernador en las provincias de Corrientes y Santiago del Estero, que tienen esa votación desfasada del resto del país e irán a las urnas este 2025. La primera, además de escoger mandatario, elegirá a tres diputados nacionales en las generales de octubre, y la segunda renovará tres bancas en Diputados y tres del Senado.

Infografía: Noelia Fernández/MDZ

Con casi todos los partidos fragmentados y alianzas a contrarreloj, los espacios definen con quiénes irán a las listas. Los ojos están puestos mayormente en el kirchnerismo por un lado, y en el PRO y La Libertad Avanza por el otro. Sin embargo, y a pesar de que estos dos últimos pretenden unificarse, aún no concretaron acuerdos sólidos en ningún lugar del país.

Cabe mencionar que el 7 de agosto será el fin del plazo a nivel país para que los partidos políticos conformen alianzas y confederaciones. Asimismo, el 17 de ese mismo mes será el límite para oficializar los candidatos a diputados y senadores nacionales.

Las provincias que desdoblan sus elecciones

Hasta el momento hay siete jurisdicciones que confirmaron el desdoblamiento de las elecciones locales. Salta, Jujuy, Chaco y San Luis irán a las urnas el 11 de mayo; Santa Fe, a las PASO el 13 de abril y generales el 29 de junio; Misiones, el 8 de junio; y la Ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo. Lo que buscan es evitar que los debates locales se distorsionen con los nacionales.

Entre medio, algunos territorios también tomaron la decisión de eliminar o suspender sus PASO. Estos son los gobernados por el porteño Jorge Macri, el salteño Gustavo Sáenz, el chaqueño Leandro Zdero, el jujeño Carlos Sadir, y también tomó esta determinación Claudio Poggi para San Luis, donde reformó el sistema electoral y logró eliminar las primarias, así como la famosa Ley de Lemas y el sistema PAS (son las PASO pero sin la obligatoriedad).

Por el momento, falta que definan: Mendoza, que aparentemente no desdoblará, tendrá PASO y Boleta única; Formosa, que quizás elimine las primarias; La Rioja, que posiblemente no unifique con Nación; Corrientes, inclinada más por desdoblar; Santiago del Estero, que posiblemente se separe; y Catamarca, que aún no muestra inclinaciones.

De todos modos, son fuertes las probabilidades de que se diferencien de los comicios nacionales para evitar que la oleada violenta se interponga en las urnas, sobre todo en Formosa, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero. En los casos en los que sean el mismo día, serán elecciones concurrentes, ya que a nivel nacional debutará la boleta única papel, mientras que a nivel local cada distrito elegirá su sistema.

Cómo es el escenario electoral: provincia por provincia

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

El 18 de mayo se renovará la mitad de las bancas de la Legislatura porteña, es decir, 30 de las 60 que hay en total. Y en octubre se eligen tres bancas del Senado y 13 de Diputados.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, jugó todas sus cartas a contrarreloj para negociar con el peronismo y así reunió los votos suficientes para lograr suspender las PASO en el distrito, dentro de las sesiones extraordinarias. Es así como adelantó las generales al 18 de mayo.

Los candidatos a legisladores porteños del PRO.

El macrismo decidió postular a Silvia Lospennato y tendrá el objetivo de evitar la diáspora de votos hacia Horacio Rodríguez Larreta u otras opciones ex Juntos por el Cambio, como la lilita Paula Oliveto o la radical Lucille Levy.

La Libertad Avanza, por su parte, demostró la importancia que tiene esta elección al candidatear al vocero presidencial, Manuel Adorni. Tendrá el desafío de evitar el crecimiento de Ramiro Marra, quien luego de ser expulsado del partido se convirtió en una amenaza electoral.

Desde el peronismo, Leandro Santoro se posiciona frente a la expectativa de una elección que lo podría tener peleando el primer lugar. Sin embargo, también le surgieron listas que podrían quitarle votos, como la del morenista Alejandro Kim y la de Juan Abal Medina, que tiene el apoyo del Movimiento Evita.

Manuel Adorni encabezará la lista de legisladores porteños de La Libertad Avanza.

Provincia de Buenos Aires

El mapa electoral en este territorio clave tiene grietas por doquier. Allí se ponen en juego 35 bancas del Congreso y media Legislatura. Aún no se define si se desdoblará de las nacionales, aunque es lo más probable, y se busca suspender las PASO también.

El kirchnerismo está fragmentado entre el gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Cámpora le infla los egos a la líder del PJ, aunque ella constantemente hable de renovaciones. El jefe de la provincia -quien aspira algún día a la presidencia nacional- cree que debería tomar las riendas a partir de ahora, y comenzó a tener diálogo con otros gobernadores para mostrarse autónomo de la expresidenta.

En la Provincia prima el desorden y deja al descubierto la interna peronista bonaerense.

Catamarca

Catamarca renovará la mitad de su Parlamento y pondrá en juego tres bancas en la Cámara de Diputados. Suspendió sus PASO y no desdoblará de las nacionales, por lo que todo lo votará el 26 de octubre. Una de las legisladoras nacionales que deja su silla es Silvana Ginocchio, también esposa del gobernador Raúl Jalil.

El peronismo vuelve a agrietarse en este terreno. Por un lado, están los seguidores del mandatario provincial, quienes buscan mantener alianzas estratégicas con La Libertad Avanza sin perder su esencia. El sector peronista contrario, no obstante, insiste en dialogar con partidos opositores tal como la Coalición Cívica.

La UCR local es el partido que pone en juego la mayor cantidad de bancas: siete de las diez que tiene en la Cámara de Diputados provincial. También pondrá en juego los únicos dos escaños ocupados por opositores en el Senado catamarqueño y la única que no responde a Jalil en la Cámara de Diputados de la Nación.

Diego Figueroa, presidente del PRO en la provincia, sabe que enfrenta tensiones internas y externas. En diálogo con medios locales, aseguró que el bando amarillo no ha sido absorbido por La Libertad Avanza, aunque no es una posibilidad que se descarte.

Hay, en total, cinco diputados libertarios en Catamarca. Uno de ellos es Javier Galán, quien -junto al legislador provincial Fernando Baigorrí- lanzó Encuentro Libertario. Con esta agrupación pretenden ser candidatos en los comicios de medio término.

Chaco

Chaco elegirá el 26 de octubre tres bancas en el Senado, cuatro en Diputados, y el 11 de mayo la mitad del legislativo provincial. Fue de las primeras provincias en definir su panorama electoral: Leandro Zdero desdobló sus comicios de los nacionales y también eliminó las PASO. El gobernador radical irrumpió con años de peronismo y pretende mantener su poderío; está, además, entre los que tiene un diálogo abierto y espontáneo con Casa Rosada.

El mandatario logró conformar una alianza entre la UCR (el grupo de “Chaco Puede”, bloque que renueva 7 bancas) y La Libertad Avanza para las próximas elecciones legislativas de mayo. Se busca “frenar al kirchnerismo y evitar su regreso al poder” en la provincia.

El peronismo y el kirchnerismo, por supuesto, es un capítulo aparte. De lo que más se habla, sin confirmaciones aún, es de que el exgobernador Jorge Capitanich será candidato a nivel provincial y no se descarta que luego vuelva a competir en la elección nacional.

Chubut

El terreno de Ignacio Torres pondrá en juego dos bancas en la Cámara de Diputados este 2025, por lo que sus ciudadanos irán a las urnas sólo el 26 de octubre. El joven mandatario medirá fuerzas y comenzarán las proyecciones para el 2027.

Sin candidatos ni alianzas definidas, una encuesta llamada "Mercados y Estrategias”, con base en Río Negro, mostró que hasta enero de este año, el gobernador macrista mantiene una imagen positiva y el PRO conserva su apoyo, pero la fragmentación de los votos entre las fuerzas tradicionales y emergentes, como La Libertad Avanza, parece crear un panorama más competitivo que en 2021.

El frente que comanda Torres irá con el sello de "Despierta Chubut", y podría ser integrado no sólo por el macrismo, sino también por la UCR y algunos sectores del peronismo y del libertarismo.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

De todos modos, se sabe que los votantes que se sienten representados por ideas liberales y libertarias tienen dos opciones: La Libertad Avanza de César Treffinger, coalición alineada con Javier Milei, y el Partido Libertario de Diego Larumbe, que recientemente obtuvo personería jurídica. Este último busca consolidarse como una alternativa política basada en las ideas de la libertad, independiente del otro.

El peronismo en Chubut, por su parte, atraviesa un momento complicado debido a sus divisiones internas y pérdida de protagonismo político. Algunos referentes, como Miguel "Coné" Díaz, han señalado que el partido está "en modo clandestino", por falta de representatividad y propuestas. De esto, se resalta la lucha entre Juan Pablo Luque y Dante Bowen por el liderazgos del PJ, y ambos aparecen como los únicos posibles candidatos, por ahora.

Córdoba

Son nueve las bancas que se ponen en juego en Córdoba dentro de la Cámara de Diputados. No tiene elección de cargos provinciales. La opinión popular parecería apuntar, aún, hacia el candidato que pueda representar a Javier Milei en la provincia.

Esta preferencia por el espacio libertario también le regala un escenario complicado al gobernador Martín Llaryora y su sello "Hacemos por Córdoba". Junto a Juan Schiaretti, a quien quería como candidato porteño (pero el exgobernador se rehusó), aún no acuerdan cómo será la estrategia final de las elecciones de medio término. El peronismo cordobés tiene algunos nombres en mira, pero ninguno confirmado.

Por su parte, la UCR espera a las definiciones de Rodrigo de Loredo, quien irá por su reelección. Su entorno explica que tiene una buena relación con Mauricio Macri, hay un vínculo personal que los lleva a dialogar seguido y no descarta pactar con su espacio. Con los libertarios también habría ánimos de charlar. No obstante, no hay alianzas en la mira aún y todo parece que se concretará dentro de un mes.

Corrientes

Escogerá tres diputados nacionales en las generales de octubre y un nuevo mandatario. Para la elección a gobernador, se trata del último año que gozará Gustavo Valdés y la UCR cuenta con algunos posibles nombres para candidatear: Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó y hermano del mandatario; Eduardo “Peteco” Vischi, jefe del bloque de senadores radicales; y Eduardo Tassano, intendente de la capital provincial.

Por parte de La Libertad Avanza, cuyas alianzas con los radicales aún no han sido descartadas, se podría impulsar al diputado nacional Lisandro Almirón, el cual estuvo en boca de todos tras la pelea con Oscar Zago dentro del Congreso el 12 de marzo. El peronista Carlos "Camau" Espínola se acercó a la Rosada y algunos creen que también podría competir.

Entre Ríos

No tiene elecciones provinciales de medio término, por lo que los entrerrianos votarán el 26 de octubre para elegir tres senadores y cinco diputados nacionales.

Entre los diputados que perderán o pondrán en juego sus bancas, aquellos de Unión por la Patria son Carolina Gaillard (que no puede renovar) y Tomás Ledesma. De la UCR, son Marcela Antola (del bloque Democracia para Siempre) y Atilio Benedetti. Y del PRO Nancy Ballejos.

Los senadores que se jugarán sus lugares son, del macrismo Alfredo De Angeli (titular del bloque), del radicalismo Stella Maris Olalla, y del kirchnerismo Stefanía Cora, quien este año se la designó como reemplazante del senador Edgardo Kueider.

Formosa

El territorio gobernado por Gildo Insfrán tiene un año complicado por delante. Sus ciudadanos elegirán dos representantes para la Cámara de Diputados, renovarán la mitad de las bancas en la Legislatura y también deberán elegir a los 30 convencionales para reformar la Constitución provincial.

La Corte Suprema de Justicia determinó que la reelección indefinida del mandatario formoseño es inconstitucional, pero aún tiene la posibilidad de llamar a la reforma de la carta magna en cualquier momento para -quizás- cambiar algo de su suerte.

A esto se le suma que, además de las legislativas y la modificación de la carta magna, en abril deben ir a las urnas por la intendencia de Clorinda, debido al fallecimiento de su intendente. Y aunque se rumoreaba que se unificaría con los comicios nacionales, ahora insisten en que es probable que desdoble sus elecciones.

Las oposiciones formoseñas tienen intenciones de unificarse por este año para intentar hacerle frente a la hegemonía del peronismo de Insfrán, quien ostenta el poder hace más de 40 años. Sin embargo, algunas filas de radicales, como es el caso del diputado Fernando Carbajal, se niegan a aliarse con los libertarios y complica el panorama de alianzas.

Jujuy

En Jujuy se ponen en juego tres bancas en la Cámara de Diputados y la mitad de su Legislatura. Y para ello desdobló sus elecciones locales, y sacó las PASO, por lo que los jujeños deberán ir a las urnas el 11 de mayo y, luego, el 26 de octubre para el panorama nacional.

La idea de adelantar las elecciones allí habría sido planteada como una estrategia política con el objetivo de preservar el control territorial: el gobernador radical Carlos Sadir sabe que la imagen de Milei predomina en la provincia e intentará mantenerlo lo más alejado que pueda.

Sadir desdobló sus elecciones y sacó las PASO.

A sabiendas de esto, no está en el plan de la UCR dividirse sino apostar por la unidad. En cuanto al peronismo, el PJ está intervenido por decisión de Cristina Kirchner. Para las listas lograría unificar a todos los sectores internos, excepto el que lidera Carolina Moisés, senadora nacional que recientemente rompió el bloque.

El senador Ezequiel Atauche, junto al diputado Manuel Quintar, irá a la cabeza de la campaña de La Libertad Avanza, que como en muchos lugares disputará por primera vez una elección de Jujuy. Además de miembros del PRO, tiene esperanzas de sumar a algunos "radicales con peluca".

La Pampa

La Pampa se juega sólo bancas a nivel nacional: tres de la Cámara de Diputados que pertenecen al justicialismo, la UCR y el PRO. Al no tener elecciones de medio término, los pampeanos sólo irán a las urnas el 26 de octubre.

Las internas peronistas son históricas en el territorio, pero las tensiones dentro del partido han crecido por varios factores: su derrota en las legislativas del 2021, la leve diferencia de votos que obtuvo Sergio Ziliotto en su reelección del 2023 -la cual desdobló-, y la contundente victoria de Javier Milei en las presidenciales de ese mismo año.

El PRO y la UCR, que en los últimos años han ganado votos bajo la alianza de Juntos por el Cambio, de momento se encuentran ante una disyuntiva: hay quienes quieren sumar a La Libertad Avanza (del macrismo, un ejemplo claro es el diputado Martín Maquieyra) y quienes prefieren romper.

De todos modos, el mileísmo no tiene representación y estuvo ausente en las legislativas del año pasado, ya que el partido no tenía la documentación válida necesaria para hacerlo. A pesar de que Milei arrasó en 2023 dentro de la provincia, no parecería haber aún figuras que resalten y atraigan al electorado.

La Rioja

A su turno, La Rioja renovará dos diputados nacionales y la mitad de los 36 cargos provinciales. El gobernador Ricardo Quintela, uno de los que con mayor dureza se ha diferenciado de la gestión nacional de Milei, podría definir un probable descalce de la fecha de octubre: se rumorea con que optará por desdoblarse.

Luego de que el mandatario perdiera la pelea contra Cristina Kirchner por el liderazgo del PJ, le esperan otras ásperas elecciones, porque se trata de uno de los distritos más apuntados por los libertarios, donde tiene la mirada puesta Martín Menem.

La situación entre el PRO y la UCR es similar a lo que ya se ve en otras provincias, como en La Pampa: quieren apostar a otro Juntos por el Cambio, pero la irrupción del libertarismo incomoda a algunos dirigentes, sobre todo del radicalismo, que pone una de sus bancas en juego.

Pero dentro del macrismo también hay divisiones, también divide fuerzas en el coqueteo libertario. Esta presidido por el exdiputado Julio Sahad, alineado con Larreta y parece aspirar a no alinearse con el libertarismo; pero luego está la bullrichista Luciana de León, quien apuesta a aliar las fuerzas amarillas y violetas.

Mendoza

Los mendocinos renovarán 24 diputados provinciales y 19 senadores, y el 26 de octubre elegirán a cinco miembros de la Cámara de Diputados. Para ello, además, utilizarán el sistema de Boleta única. Resta determinar si el Gobierno provincial unifica con Nación y quita las PASO de su territorio también.

Aún convive Cambia Mendoza, la alianza entre el radicalismo y el PRO. Y aunque un sector del macrismo local apunta a aliarse con el bando libertario, se escuchó el mensaje que envió la semana pasada Mauricio Macri: se diferenció de Milei y dio "libertad de acción a los distritos". El jefe del partido amarillo mendocino, Gabriel Pradines, tomó nota.

Cornejo aún debe definir si unifica sus elecciones con Nación o no.

Este equipo ya tiene entre sus protagonistas al excandidato a gobernador y actual vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Omar De Marchi, enemistado con el gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, que es sin dudas un posible aliado de LLA en la elecciones.

El peronismo es una incógnita aún. El responsable de ordenar la estrategia interna será el titular del PJ provincial y exintendente de San Rafael, Emir Félix, y tendrá la mirada atenta de Cristina Kirchner.

Misiones

Misiones también desdobló. A nivel nacional, renueva tres diputados el 26 de octubre; a nivel provincial, el 8 de junio votará por la mitad de su Legislatura (son 20 legisladores).

El oficialista Frente Renovador para la Concordia Social tiene todas las de ganar en las elecciones locales, no solo por el control político que tiene de la provincia sino también porque la oposición va dividida en por lo menos siete espacios. Habrá probablemente tres listas de libertarios, el kirchnerismo jugando en dos espacios distintos y sin el PJ que fue intervenido por Cristina Kirchner, y el PRO también dividido (un sector se quedaría con el radicalismo).

A nivel nacional, una de las intrigas es que pasará con el "radical con peluca" Martín Arjol, que se le termina su banca de diputado y habrá que ver si cierra un acuerdo con La Libertad Avanza.

Neuquén

Los neuquinos votarán tres bancas en el Senado y otras tres en la Cámara de Diputados, pero ninguna local. El Movimiento Popular Neuquino (MPN), que llevó a Rolando Figueroa a la gobernación, reúne a miembros de los sectores peronistas, del PRO, radicalismo y kirchnerismo.

Es un sector multicolor que, sin embargo, deberá enfrentarse a un libertarismo fortalecido en el territorio. Algunos de los nombres que más resuenan y ponen en juego sus bancas son Pablo Cervi (UCR), quien compitió contra el actual mandatario, y Osvaldo Llancafilo (MPN).

Por parte del peronismo que no se alió a Figueroa, entre los nombres que bailan están el de Darío Martínez, secretario de Energía en el gobierno de Alberto Fernández y presidente del PJ neuquino. O mismo el del secretario general de ATE de Neuquén, Carlos Quintriqueo, que apuntaría al Senado.

Por su parte, desde Casa Rosada apoyan la candidatura de la pastora evangélica Nadia Márquez, que mantiene una rara relación con el gobernador. Otra que apuntaría a ir es Brenda Buchiniz, así como también Gloria Ruiz, pero teniendo en cuenta su complicada situación judicial, esto será posible sólo si la Justicia se lo permite.

Río Negro

Serán tres bancas en el Senado y dos en la Cámara de Diputados las que se renovarán para Río Negro el próximo 26 de octubre. No elegirán cargos provinciales este año. El oficialista Juntos Somos Río Negro, que tiene como gobernador a Alberto Weretilneck, baraja como opción al vicegobernador Pedro Pesatti para apuntar al Senado. Y para Diputados se habla de la reelección de Agustín Domingo.

El Partido Justicialista está debilitado en estas tierras luego de que se haya roto su pacto con Weretilneck en 2023, pero por lo pronto los senadores Martín Doñate y Silvina García Larraburu intentarán retener sus bancas. Mientras tanto, el otro peronismo provincial, encabezado por El Movimiento Evita de Silvia Horne, podría apuntar a un acuerdo con la delegación rionegrina de ATE.

Los nombres para representar a La Libertad Avanza giran en torno a Lorena Villaverde, Ariel Rivero, Marcelo Román, Aníbal Tortoriello y Nicolás Suárez Colman.

El macrismo parecería apuntar a los acuerdos con el libertarismo, mientras que entre los radicales reina la incertidumbre y parece que esperarán a ver los primeros resultados de los comicios de este año en otras provincias.

Salta

Salta fue de las primeras provincias en confirmar su desdoblamiento y eliminación de las PASO, por lo que irá a las urnas primero el 11 de mayo para elegir concejales, convencionales constituyentes, y 30 miembros de la Cámara de Diputados provincial y 12 del Senado. Usarán el sistema de Boleta Única Electrónica. Y al 26 de octubre se votan tres senadores y tres diputados.

El oficialismo de Gustavo Sáenz buscará fortalecer su unidad, sin perder relaciones con Casa Rosada. Buscaría diferenciarse del kirchnerismo, mientras se especula con el regreso a la política de Juan Manuel Urtubey, quien podría proponer un armado anti-Milei.

La Libertad Avanza ha cobrado fuerzas en el territorio, y podría ser representada por Alfredo Olmedo, quien ha dicho ser el primer libertario salteño. De hecho, hay una fuerte intención de los miembros del PRO por pasarse a este bando, aún a la espera de lo que Mauricio Macri les apunte. La UCR parece más dividida en torno a esta discusión.

San Juan

San Juan pondrá en juego tan sólo tres bancas de la Cámara de Diputados de la Nación, en la cual Marcelo Orrego buscará reconfirmar el posicionamiento de Juntos por el Cambio. El primer nombre que se ensaya es el del hermano del gobernador, Juan José Orrego, para encabezar la lista macrista.

El peronismo sigue roto y débil: la discusión por la sucesión de Sergio Uñac en 2023, quien fue inhabilitado a ir por la reelección, gestó el escenario perfecto para la derrota del partido. Entre los candidatos que barajan están el de Rubén Uñac, hermano de Sergio, así como Juan Carlos y José Luis Gioja.

Los miembros del bando libertario se mantienen a la espera de las órdenes de Karina Milei, pero a priori su intención es intentar quitarle al peronismo el papel de segunda alternativa.

San Luis

San Luis irá a las urnas el 11 de mayo para escoger legisladores, concejales e intendentes. Luego, el 26 de octubre, elegirá tres diputados nacionales. Gracias a la reforma electoral realizada allí, no sólo se adoptó la modalidad de boleta única, sino que también se eliminó las PASO, se terminó con la Ley de Lemas y ahora se busca una reforma constitucional.

Claudio Poggi logró sacar al peronismo de la provincia tras 40 años de hegemonía, y pretende mantenerse en el poder frente a su nueva amenaza: Javier Milei. El hecho de desdoblar las elecciones responde un poco a esta estrategia. Reiterará en la unión con el PRO, el MID, Libres del Sur y una parte del socialismo, así como busca seducir también a la UCR.

Por su parte, el peronismo especula con el regreso del puntano Alberto Rodríguez Saá para encabezar la lista de octubre. Entre tanto, La Libertad Avanza de momento no define su estrategia ni logra conseguir la personería definitiva; una pequeña parte del radicalismo insiste en sumarse a ellos.

Santa Cruz

Sin tener una instancia local, la provincia pondrá en juego tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. El oficialismo, que llevó a Claudio Vidal a la victoria en 2023, volverá a presentarse de la mano del frente Por Santa Cruz. Está integrado por el PRO, un sector del radicalismo, el partido SER, el MoVeRe -del senador José Carambia- y Encuentro Ciudadano.

El kirchnerismo, aún debilitado, tiene algunos nombres en mente: resalta el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso; también al expresidente de YPF Pablo González, y el intendente de El Calafate, Javier Belloni; estos últimos dos, fieles alfiles que responden a las órdenes de Cristina Kirchner.

La Libertad Avanza se siente confiada en el territorio, teniendo en cuenta que durante las presidenciales arrasó la figura de Javier Milei. Su principal referente, de momento, es Jairo Guzmán, a cargo del PAMI en la provincia. Recibió ya el visto bueno de Martín Menem y Karina Milei.

La UCR podría estar en su peor momento y el debate gira en tres posibilidades: ir con el oficialismo de Vidal, ir con los libertarios o mantenerse en soledad. Su eslogan será "Cambia Santa Cruz".

Santa Fe

Santa Fe es la primera provincia que llamará a sus ciudadanos para que acudan a las urnas y, de este modo, inaugurará el año electoral. Sus PASO serán el próximo 13 de abril y las generales se desarrollarán el 29 de junio, habiéndose desdoblado de las nacionales. Volverán a utilizar el sistema de Boleta Única Papel.

Acudirán a las urnas este 13 de abril para elegir a los candidatos que el 29 de junio disputarán bancas en los Concejos Deliberantes y otros cargos. Además, tendrán que votar a los que integrarán la futura convención constituyente, encargada de modificar la Carta Magna local, un ambicioso proyecto de Maximiliano Pullaro, elección para la que el mismo se postula.

Para los comicios de convencionales constituyentes, se elegirán 50 por distrito único y uno por departamento, por lo que quedará un total de 69. Estas elecciones no tendrán PASO, sino que serán generales y definitivas.

Pullaro se presentará como titular de lista en la categoría distrito único. Por La Libertad Avanza irá el diputado nacional Nicolás Mayoraz, y del peronismo dispararán diversas listas, como la del senador Marcelo Lewandowski por el espacio "Activemos". Asimismo, también competirán Amalia Granata (Somos Vida y Libertad), Roberto Sukerman (Partido País), Juan Monteverde (Más para Santa Fe) y la exboxeadora Alejandra Oliveras (Frente de la Esperanza).

Pullaro se prepara para un movido año electoral en su provincia.

Saliendo de los convencionales constituyentes, los santafesinos deberán votar en las PASO locales para elegir los candidatos que competirán por cargos municipales en las generales del 26 de junio. Aquellas ciudades que renovarán Concejos deliberantes serán: la ciudad de Santa Fe, Rosario, Sauce Viejo, Santo Tomé, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto.

A nivel del armado electoral, la coalición que encabeza el gobernador no tendrá demasiados desafíos en las elecciones locales ya que se mantuvo con todos sus aliados. A nivel nacional, no obstante, podrían jugar por separado: radicales, macristas y socialistas podrían moverse de bando.

De todos modos, el oficialismo aún predomina. El peronismo santafesino continúa en una crisis tras la derrota en las elecciones de 2023, y si bien La Libertad Avanza no tiene gran apoyo aún en el territorio, tampoco tiene tantas para perder y su principal objetivo es sumar bancas en Diputados.

Santiago del Estero

Al igual que como ocurre en el territorio correntino, Santiago del Estero este año elegirá a su nuevo gobernador. Gerardo Zamora afrontará la renovación de su puesto, que mantuvo durante cuatro mandatos en los últimos 20 años, y entre medio sólo fue interrumpido por un período de su esposa, Claudia Ledesma de Abdala.

Además, se votarán por tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y otras tres del Senado nacional. De todas esas, tres le responden al gobernador: una es de su mujer, las otras dos le pertenecen a los peronistas José Emilio Neder y Gerardo Antenor Montenegro, del bloque Frente Nacional y Popular.

Zamora es el creador del Frente Cívico, conformado por una antigua alianza entre el radicalismo kirchnerista (que lo representa él) y el peronismo provincial. Cristina Fernández de Kirchner lo ha halagado en varias ocasiones y los ojos están puestos en él, pero aún no ha escogido a su sucesor para candidatearlo.

Con poca fe de lograr romper la hegemonía del Frente Cívico, el bando de los hermanos Milei dará la pelea y sus ojos están puestos, a priori, en Tomás Figueroa, presidente del partido en Santiago del Estero. Incluso se especuló con Daniel Parisini, mejor conocido como "el Gordo Dan".

El PRO y la UCR, que han conformado Juntos por el Cambio, analizan la posibilidad de unirse al sector libertario. De todos modos, entre las figuras que se destacan, están las del diputado provincial Gabriel Santillán, el concejal de la capital Facundo Pérez Carletti, Natalia Neme y Gerardo Floridia.

Tierra del Fuego

La provincia pondrá en juego a dos bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado. Sin elección de cargos locales. El oficialismo, que tiene como gobernador a Gustavo Melella, tiene una cómoda ventaja: se trata del FORJA, aliado con el Movimiento Popular Fueguino (MoPoF), el peronismo y el kirchnerismo a partir del eslogan "Unidos Hacemos Futuro".

Asimismo, el PJ de Walter Vuoto, intendente de Ushuaia, ya tiene sus nombres más pensados. Para la Cámara Alta podría ir primero la camporista Eugenia Duré, y para la baja Cristina López. Todo esto estará monitoreado por la expresidenta Cristina Kirchner.

Y luego está el tercer sector peronista, encabezado por Liliana “Chispita” Fadul. Todo parece apuntar a Ricardo Garramuño de Somos Fueguinos, pero no se da por vencida en esta lucha la radical Dalila Nora.

Integrantes de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio de la provincia reconocen que tuvo la peor elección en las últimas legislativas: un sector del PRO que fue por su lado, otro sector se alineó con la UCR y la Coalición Cívica por el suyo. Del radicalismo se pondrá en juego la banca del senador Pablo Blanco, quien tiene intenciones de ir por su reelección pero para ello seguirá analizando el panorama electoral.

Tras el fallecimiento de Héctor Stefani, el PRO fueguino perdió su única representación a nivel nacional. Por ello, cada vez toma cada vez más fortaleza la idea de una alianza con La Libertad Avanza.

Tucumán

Tucumán se jugará cuatro bancas en la Cámara de Diputados. El peronismo de Osvaldo Jaldo -muy dialoguista con Casa Rosada- tiene algunos nombres propios en mente, como el de Darío Monteros, el ministro del Interior de la provincia. Pero no deberá dejarse de lado al sector que responde también a Cristina de Kirchner, por lo que vuelve a brillar la figura de Juan Manzur, exgobernador y actual senador hasta 2027.

El radicalismo de Roberto Sánchez está quebrado: eligió quedarse en el bloque nacional que conduce Rodrigo de Loredo, donde ha tenido rispideces con el "radical peluca" Mariano Campero. Este ha sido crítico de la conducción de Sánchez y pidió romper el equipo de la Legislatura provincial.

Juntos por el Cambio está roto allí, y el desafío de la UCR es mantener su propia unidad. Mientras tanto, el PRO mira de reojo a los libertarios, analizando si aliarse en estos comicios.

Dentro de La Libertad Avanza, se habla del secretario de Interior, Lisandro Catalán. También del diputado provincial José Macome, y el armador Matías Sabaté.