El contundente pedido de Mauricio Macri al PRO de Mendoza

Mauricio Macri, el presidente del PRO a nivel nacional, cobra cada vez más protagonismo en la escena política por estos días, especialmente porque salió a diferenciarse del presidente Javier Milei luego de que éste se viera envuelto en el escándalo de la difusión de una criptomoneda que terminó siendo una estafa y que investiga la Justicia nacional e internacional. Las declaraciones de Macri fueron la gota que rebalsó el vaso para que cada vez se vea más lejos un acuerdo entre el PRO y LLA. En este contexto, dio lineamientos hace unos días en Buenos Aires a los sub-40 de todo el país -algunos pasaron ese rango etario- y los dirigentes mendocinos ya trabajan en ese sentido y además, el expresidente de la Nación les dio el respaldo para la estrategia que sigue la fuerza que en la provincia dirigente el senador provincial Gabriel Pradines.

La ida de Macri es que se fortalezca el PRO en todos los distritos y que la militancia retome las banderas de ser los "garantes del cambio" y de la "República", como manera de marcharle la cancha a La Libertad Avanza. Macri sostuvo que no hay progreso si no "se fortalecen las instituciones". El exmandatario que sabe perfectamente que corre con el riesgo de que se sigan fugando dirigentes del PRO a LLA, alentó a que 2025 sea un año bisagra. De hecho, en un video que difundió para el PRO de Río Negro reconoció la situación, especialmente porque conoce que con los libertarios comparten gran parte del electorado. "Estamos listos sino nos toca una elección no tan buena como en las elecciones anteriores, pero sabemos que el PRO es fundamental. Vamos a defender el cambio que todos los argentinos necesitamos, dijo".

El presidente del PRO de Mendoza, Pradines y el intendente de Luján de Cuyo,Esteban Allasino, tomaron nota porque estuvieron presentes en el encuentro en Buenos Aires. De todas maneras, más allá de que cada vez es más difícil un acuerdo entre el PRO y LLA, el exmandatario nacional dio "libertad de acción a los distritos".

Mauricio Macri, totalmente activo

Es decir que cada provincia tendrá su realidad, aunque en general las relación entre los amarillos y los mileístas no es buena, más allá que el PRO sigue siendo aliado del Gobierno en el Congreso de la Nación. Esta tensión tiene varios condimentos, entre ellos,el vínculo entre Macri - Milei, ya que el expresidente siente que el líder libertario no cumplió con los acuerdos. La poca simpatía que tiene Macri con el principal asesor del Presidente, Santiago Caputo, es otra razón. Y otras situaciones, como la intención de LLA de fagocitarse al PRO, algo que alienta la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Macri evita por todos los caminos que el partido desaparezca por eso ve en general que no sería una buena estrategia ir con LLA por este motivo. Pero además, hay realidades locales como la de Mendoza. El PRO, que dirige Pradines y tiene entre sus protagonistas al excandidato a gobernador y actual vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Omar De Marchi, enemistado con el gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, un posible aliado de LLA en la elecciones. De hecho, la vicegobernadora Hebe Casado es del PRO, pero está lejos de reconocer como su conductor a Pradines y está a punto de dar un salto y afiliarse a LLA como podría hacerlo su jefa política, Bullrich.

Pradines, además, se muestra muy crítico de la gestión de Cornejo y de la de unos de sus alfiles, el intendente de Guaymallén Marcos Calvente ya que el senador fue candidato a jefe comunal de ese departamento, algo que no descarta volver a repetir en 2027.