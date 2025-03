Lucille “Lula” Levy: “Si matan la educación, matan nuestro futuro. No negociamos las aulas"

Las universidades reiteraron la emergencia salarial que las azota ante la falta de actualización presupuestaria, luego de un paro docente de 48 horas desarrollado el lunes y martes. Lucille “Lula” Levy, consejera superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dio un pantallazo sobre la situación que atraviesa el sistema educativo superior, los conflictos con el Gobierno y los proyectos a trazar a lo largo de este año clave.

En principio, denuncian la falta de aumentos salariales, obras paralizadas y becas congeladas, todo a partir de la falta de acuerdos y el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. De todos modos, la licenciada explicó que este 2025 insistirán con estos reclamos y, además, apuntarán a un plan de auditorías periódicas para un manejo más transparente de los fondos.

Asimismo, resaltó que la lucha universitaria, cuya consigna volvió a replicarse este miércoles en la reunión del Consejo Superior de la UBA, es avalada por personalidades de diferentes edades e ideologías. "Entendemos que esto trasciende todas esas diferencias. Nos unimos por defender algo tan sagrado en este país y tan histórico como es la universidad pública", marcó Levy.

- Los conflictos universitarios que tiene el Gobierno se desencadenaron desde que arrancó la gestión y hoy parece que esto vuelve a aparecer. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que vos estás viendo hoy?

- Hoy puntualmente, como bien vos decís, el año pasado tuvimos un 2024 lleno de defensa, de lucha de la universidad pública. Algo que, en mi opinión, es un poco triste, estando en 2024 y volviendo a discutir si universidad pública sí o universidad pública no. Pero más allá de eso, hoy en el Consejo Superior ratificamos la emergencia salarial, un tema que no se ha resuelto del año pasado, un tema que sigue vigente y sigue deteriorando mes a mes el salario de los profesores de las universidades y también de los trabajadores no docentes que, quienes garantizan el funcionamiento diario desde una tarea asistencial, administrativa, de servicio, de lo que sea.

- El Gobierno en su momento decía que muchos docentes tenían un salario bajo porque trabajaban part-time, charlando con ellos, me dijeron que en realidad el trabajo part-time era porque trabajaban en distintas universidades. ¿Puede ser?

- Exactamente. Hoy el gobierno nacional está empujando a los docentes a elegir entre la renuncia o el exilio. Están empujando a que no les quede otra que, capaz, ir a dar clase a una universidad privada o dedicarse a otra cosa, o algún complemento además de su vocación en la docencia. Los sueldos no alcanzan, es una realidad, perdieron casi el 50%, o sea, la mitad de lo que cobraban, eso es lo que representan este último año. Verdaderamente la situación es afixiante para ellos, por supuesto que eso también perjudica directamente a los estudiantes en la calidad académica, la oferta de cursos, la inscripción; vos bien sabés la Universidad Buenos Aires es un gran ejemplo en la combinación entre masividad y calidad académica, y no queremos perder eso.

- El año pasado hubo un planteo del gobierno de un mejor financiamiento, pero a partir de que la UBA sea auditada. ¿Qué pasó con eso y qué es lo que vos opinás al respecto?

- Sin dudas. Nosotros lo primero que queremos es una universidad transparente y la universidad se audita de manera interna, de manera externa y se audita también de la misma forma que todo el Estado. Ahora, se plantea una forma de intensificarlo o no, me parece perfecto, y no vi ninguna ninguna autoridad universitaria negarse a esto. Incluso, entiendo que ya para este 2025 hay un plan de auditoría periódicas, que también esto de auditorías periódicas lo incluía la Ley de Financiamiento Universitario que tanto luchamos para que salga y lamentablemente no salió, pero incluía también esta cuestión de las auditorías, porque justamente lo que me gusta destacar de esto que era una Ley responsable, una ley que venía a ayudar, no a complicar. Un poco lo que nosotros pensamos como paraguas de todo esto, es que el que mata la educación, mata nuestro futuro, y las aulas no es algo que nosotros negociamos, las aulas las defendemos con todo. Entonces, eso es lo que nos diferencia como concepto; lo que vemos es una intención ideológica de desprestigiar a la universidad pública, no lo vemos como una cuestión económica; una cuestión ideológica de un gobierno que no quiere la universidad pública, que al deteriorar los salarios también busca una forma lenta o más silenciosa de deteriorarla. Pero sí convencidos y contentos también del acompañamiento que tuvimos de toda la sociedad el año pasado en las dos grandes marchas y, por supuesto, a lo largo de todo el año en distintas actividades.

- ¿Van a insistir este año en una Ley de Financiamiento Universitario o que se sume a un posible proyecto de Presupuesto 2025?

- Sí, siempre vamos a luchar por eso, que la cuestión universitaria se emprolije y que podamos contar con un presupuesto predeterminado. Obviamente estamos trabajando con muchos diputados que están dispuestos, desde su lugar, a acompañar este reclamo, como varios de los que impulsaron la Ley en su momento, poder volver a generar algo así. Y entendiendo que la política acompaña en esto y no es protagonista, sino que los protagonistas de esto es la comunidad universitaria en su conjunto.

- ¿Ves una intención de diálogo por parte del gobierno?

- Lamentablemente no. No te quiero mentir. Venimos de hace ya más de un año con temas salariales y no vemos una intención de querer resolverlo.

- Ahora el Gobierno tiene una iniciativa que tuvo bastante apoyo, según las encuestas, de empezar a cobrarle la salud y sobre todo la educación universitaria a extranjeros sin residencia, que en realidad son los de menos. ¿Qué opinas de esto?

- Exacto. A ver, los extranjeros residentes son los que hoy están en la universidad, no los no residentes porque hoy la UBA no te toma la inscripción. Entonces, yo creo que eso también es otro de los mecanismos para poner en duda la sociedad, para que la gente dude: de ese prestigio, de ese cariño también que tiene, por lo menos a acá o en la Ciudad de Buenos Aires incluso, una Ciudad recontra universitaria por excelencia, donde hay miles de estudiantes transitando los transportes, los subtes todos los días. Pero sí, claramente veo una intención de desprestigio a raíz de esto. Y con respecto a los extranjeros, no es una decisión de la universidad, es algo constitucional que se tiene que debatir en el Congreso. Pero sí, dejame opinar, primero ningún estudiante argentino se queda sin un banco por que esté adentro un estudiante extranjero. Segundo, muchos pensamos que enriquece la cultura y el intercambio cultural también. Si nos ponemos a ver en muchos hospitales, hoy nos atienden extranjeros recibidos de la universidad pública argentina; creo que es un valor más que una molestia y lo tratamos de transmitir en cada oportunidad que tuvimos. Los rankings internacionales valoran positivamente que hayan extranjeros. También tienen una vida acá; vos estudiás medicina 10 años, alquilás, consumís, te movés por la ciudad, el país, y creo que es un valor muy grande. Se puede discutir, por supuesto; la universidad justamente es, creo, una de las instituciones más abiertas al debate, a la discusión, a la diversidad. Y déjame resaltarte algo, también de hoy: la ratificación de la emergencia salarial salió por unanimidad, y ahí estamos todos los colores políticos, todos los claustros, el más grande, el más chico, el profesor, el estudiante; con sus edades, con sus pensamientos, pero todos coincidiendo en esto, con una unanimidad absoluta en este tema de emergencia.

- Otro tema que criticaba el gobierno era la cantidad de años que les llevaba a los estudiantes de universidades públicas hoy recibirse, que supuestamente el periodo es mucho más largo que hace varios años atrás, ¿esto es verdad?

- Hay de todo, la verdad. Hay gente que tarda más, gente que tarda menos y por supuesto que el que tarda más, es algo natural, que es porque tienen que trabajar muchas veces. Alguien estudia y labura, y no te dan para cursar tres, cuatro, cinco materias por cuatrimestre; capaz te da para cursar una, y nosotros como comunidad universitaria tenemos que garantizar que eso se siga pudiendo hacer y cada vez más. ¿De qué manera? En términos concretos, garantizando cursos bien temprano o bien tarde. Que haya una oferta amplia para justamente poder abarcar toda la amplitud, al que trabaja, al que no trabaja, al que puede cursar a la una del mediodía o al que puede cursar solamente a las siete de la tarde. Entonces, creo que ese es el desafío. Yo desde mi lugar muchas veces peleé en cada instancia de una oferta digna de materias, amplia y de poder fomentar la universidad pública y no apagarla.

- El año pasado el Gobierno firmó el Plan Nacional de Alfabetización, se comprometió a potenciar lo que es la educación. ¿Vos estás viendo eso?

- La verdad que no. En términos concretos no se ve. Sí desde la Federación universitaria argentina fomentamos un plan de alfabetización en todo el país, fue muy productivo y seguimos con eso con voluntarios, vamos a escuelas, es un proyecto muy lindo que siempre impulsó la Federación y que logra llevarlo adelante.

- ¿También intentan incentivar el secundario, la primaria?

- Secundaria, primaria; a veces los universitarios somos tutores, a veces algún docente. Es la verdad muy recíproco el programa.

- Estuvieron de paro el lunes y martes. Hoy hubo una movilización, reuniones. ¿Van a ir por alguna otra medida de fuerza?

- Estamos pensándolo, no descartamos expresarnos las veces que haga falta para resolver este tema. La verdad que hoy la sesión del Consejo Superior fue angustiante, ver cómo después de un año volvemos a iniciar sesiones en donde uno quiere presentar proyectos para progresar, que por supuesto que se hizo, pero siempre con este tema tan vigente que no se termina. Con respecto a los paros, entendemos las medidas de fuerza también de los gremios, las asociaciones de docentes y trabajadores no docentes, pero por supuesto que la vocación universitaria en general es estar adentro de las aulas.

- ¿Alguna otra reflexión que quieras enviarle tanto al Gobierno como a los mismos estudiantes, docentes y autoridades de la UBA?

- Sí, al gobierno pedirles que recapaciten, que realmente la educación es la base del futuro de este país, lo vimos en mil casos, como también lo es la movilidad social ascendente, un concepto fundamental que tenemos en la universidad y que hemos escuchado a funcionarios del Gobierno hablar en contra de eso, lo cual nos angustia mucho. Decirle a la sociedad también que gracias a todas las personas que estábamos en esa marcha logramos poner un freno a este ataque de la defensa de la educación pública, pero que sí también todavía hay mucho por resolver. Y les pedimos también ese compromiso: a la comunidad universitaria y al sistema nacional en general la unidad para este tema; y, por supuesto, a la sociedad el acompañamiento a la comunidad universitaria, porque como bien plasmaba uno de los primeros videos que sacó la UBA con esto, decía que capaz si vos no estás en la universidad pública, tenés a alguien que sí, o al veterinario que va a atender a tu mascota fue la universidad pública y que todos nos benefician de su crecimiento y de su existencia. Que podamos entender eso y dejar de lado lo que es político partidario, que fue un gran ejemplo que hicimos hoy en el Consejo Superior. Hay muchos colores políticos, distintas edades, pero entendemos que esto trasciende todo eso, todas esas diferencias y nos unimos por defender algo tan sagrado en este país y tan histórico que es la universidad pública.

