Primera victoria del oficialismo, las PASO fueron suspendidas por este año

El Senado de la Nación se encuentra reunido en lo que es su primera sesión del año, para debatir el futuro de cuatro de las leyes propuestas por el Poder Ejecutivo, entre ellas la suspensión de las PASO. El kirchnerismo y sectores de la oposición aprovecharon el Libragate para golpear al Gobierno, pero fracasaron en el intento de crear una Comisión Investigadora contra el presidente.

Allí, fue clave la actuación de senadores de la Unión Cívica Radical que responden a gobernadores, que decidieron, a último momento, quitar el apoyo al proyecto que impulsaban desde su propia bancada. Caso especial fue el del jefe de bloque, el correntino Eduardo Vischi, que fue uno de los firmantes del proyecto para crear la comisión investigadora pero en el recinto se opuso.

Fracasado ese intento, sí se aprobó un pedido de informes propuesto por la senadora Guadalupe Tagliaferri. Pero la oposición fue por más. Primero hubo otro pedido de la legisladora para citar al Senado al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que no consiguió el número necesario.

Minutos después, la senadora de Unión por la Patria por La Rioja, Florencia López, y su par neuquino Oscar Parrilli, aprovecharon para apuntar los cañones contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El pedido de tratamiento sobre tablas, sin embargo, también fue rechazado.

Los legisladores dieron quórum a las 12:31 para iniciar el tratamiento. Debido al viaje de Javier Milei a los Estados Unidos, la titular de la Cámara, Victoria Villarruel, tomó el rol presidencial y le cedió temporalmente su banca al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

La sesión dio inicio con la jura de la senadora camporista por Entre Ríos Stefanía Cora, quien reemplaza a Edgardo Kueider, expulsado en diciembre tras su detención en Paraguay. Posteriormente, la legisladora Guadalupe Tagliaferri, del PRO, pidió un minuto de silencio por los cuerpos de los Bibas, la familia israelí argentina que había sido secuestrada por Hamás y fue devuelta en cajones; las víctimas fueron la madre Shiri (32), y sus hijos Ariel (5) y Kfir (9 meses).

Libragate y Davos: los ataques a Milei

Se tratarán 17 cuestiones de privilegio este jueves, entre las que se incluirá el escándalo por la difusión de la cripto $LIBRA, una estrategia que se sabía que iban a utilizar los espacios más opositores para golpear al libertarismo. De este modo, difundieron la lista de oradores.

María Eugenia Duré, de Unidad Ciudadana, volvió a repudiar el discurso de Javier Milei en el Foro Económico de Davos. Le reprochó que no habló de la economía del país: desempleo, pobreza y la situación de las PyMEs, y disparó: "Dijo que iba a perseguir hasta el último rincón a los zurdos de mierda, después se fue a Davos a atacar a las mujeres, diversidades y en consecuencia a los niños, niñas y adolescentes. Va accionando según sus emocionalidades. Debería alertarnos y darnos vergüenza".

Durante las cuestiones de privilegio, también tomó la palabra la senadora de Unión Ciudadana Alicia Kirchner, quien aprovechó el Libragate para atacar al Gobierno, como era de esperarse: “Tenemos estupor y vergüenza lo que pasó en los últimos días con la meme coin”, y aseguró que "fueron manipuladas transacciones millonarias”.

Martín Lousteau pidió una interrupción para disparar contra el Poder Ejecutivo, en medio de la recuperación de los cuerpos de las víctimas israelíes. Lo acusó de usar fondos públicos y valerse "del dolor de la familia Bibas y del resto de la comunidad argentina y la colectividad judía argentina para hacer una operación personal", luego de que un grupo de "trolls" en X lo acusaran al radical de no votar por el minuto de silencio que pidió Tagliaferri.

Cuando llegó el momento de que el senador José Mayans, del Frente Nacional y Popular, tome la palabra, manifestó con furia: "Se niegan a tratar el presupuesto, el ministro de Economía se niega a venir al parlamento a explicar por qué tenemos 100 mil millones de dólares más de los argentinos, se niega a dar explicaciones del costo de la canasta básica".

De este modo, el legislador agregó. "Y un periodista que está dedicado a la joda, en vez de visitar las provincias incendiadas, se dedica a conformar una banda para cometer una estafa". En este sentido, apuntó directamente contra Milei: "El corrupto número uno esta sentado en la Rosada".

No pudieron crear la Comisión Investigadora

Es el senador radical Pablo Blanco quien impulsó la creación de la Comisión Investigadora unicameral por el Libragate. Llamó al apoyo del kirchnerismo, una parte del Pro y dirigentes provinciales, para determinar la responsabilidad de Javier Milei y de su entorno más cercano en el escándalo $LIBRA. En los próximos minutos se votará el futuro de esta petición.

Lousteau cuestionó el hecho de que el oficialismo alienta el proyecto de Ficha Limpia, pero se opone a conformar la comisión. Ante la amenaza de que el Gobierno frene esta iniciativa, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio exigió que la UCR avance con esto y enfrentó a Nación: "Vamos a ver si se animan".

Rechazan crear una Comisión Investigadora contra Milei por el Libragate.

Necesitando 48 votos afirmativos para crear esta Comisión, no lograron cosechar los votos suficientes. Hubo sólo 47 legisladores que acompañaron la iniciativa; quienes "se dieron vuelta" fueron radicales que responden a las presiones de sus gobernadores.

Los demás proyectos a tratar

El resto de los proyectos no tiemblan demasiado por su futuro, ya que quizás les espere una votación más optimista. El verdadero debate estará centrado en lo que le deparará a las elecciones PASO de este año. Al no poder eliminarlas (aún), el Gobierno debió conformarse con suspenderlas durante este 2025.

Alfredo de Angeli sobre el tratamiento de la suspensión de las PASO.

Las proyecciones aún no son del todo claras, pero parecería que el kirchnerismo y el peronismo volverán a dividirse en el recinto durante el tratamiento de las primarias, como ya ocurrió y quedó en evidencia en la Cámara de Diputados.

No hay que pasar por alto que las oposiciones más críticas a La Libertad Avanza usarán una carta a su favor en esta jornada: el escándalo desatado días atrás por la difusión de la criptomoneda fantasma $LIBRA por parte de Milei. Se sabe que el tema entrará al recinto inevitablemente.

Vuelven a postergar el futuro de Ariel Lijo

Se decidió separar el tratamiento de la suspensión de las PASO con los pliegos de Lijo para no entorpecer el debate y evitar mezclar ambas cuestiones. Por ello, el primer proyecto se debatirá durante todo este jueves y el futuro del juez en la Corte Suprema, que originalmente estaba previsto para este viernes, se postergó al no conseguir acuerdos.

El oficialismo está presionando a la oposición dialoguista para avanzar con el nombramiento del magistrado, lo que algunos especulan como el punto "que más le importa al Gobierno hoy". Su pliego ya cuenta con dictamen de Comisión y la idea es tratarlo la próxima semana, luego de que la labor parlamentaria de esta mañana no llegara a un acuerdo.

Se debate la suspensión de las PASO

El senador radical Pablo Blanco, quien encabezó la voluntad de crear una comisión investigadora debatida y rechazada este jueves, argumentó en su intervención: "¿A dónde van a ir? A partidas de libre disponibilidad del Gobierno nacional que está trabajando con un presupuesto de hace dos años atrás?", y agregó: "No solamente va a tener la posibilidad de quedarse con la plata que le corresponde a las provincias con las cuales obtiene el equilibrio fiscal, el superávit fisca".

"Le vamos a dar la posibilidad de seguir manejando a gusto y placer a este presidente que se cree le rey de la argentina? Que a través de distintos mecanismos no quiere rendirle cuentas a donde realmente tiene que rendir cuenta de sus actos?", expuso Blanco contra el presidente de la nación, y continuó: "¿Que siga manejando los recursos del país como realmente le da gana o le dan los caprichos? ¿Y que las consecuencias la sigan pagando las provincias?"

Por su parte, la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, planteó disidencias con respecto a su bloque. En línea con esto, expuso que se deben hacer unas "Primarias, Abiertas, Simultáneas, podemos discutir que no sean obligatorias, podemos discutir el costo", y planteó una disyuntiva: "Si yo creo en esta herramienta, ¿Por qué acompañar que se suspenda? La disyuntiva surge porque el Gobierno la quiere eliminar".

Luego, la senadora porteña disparó contra el primer mandatario y la secretaria General de la Presidencia: "Porque claro, el presidente tiene un partido que es el y su hermana. Si alguno osa pensar distinto en ese partido, lo echan. Porque no tienen ni junta de disciplina. Yo estoy en un partido político en el cual hace un año opino distinto, acabo de votar distinto de mi bloque y no fui expulsada. Eso porque es un partido democrático. El presidente, como tiene un partido autocrático de Milei emperador, es el el que decide, no quiere que nadie se le ocurra que pueda dar una discusión dentro de su partido para darle una PASO", y sentenció: "No hay nada más casta que eliminar las PASO. Porque significa que hay uno o dos que tienen la lapicera, el poder, la estructura, los contactos, la trayectoria en la provincia, para poner al candidato que se le ocurra. Eso en mi país y en cualquier lugar del mundo se llama casta política".

Quien tomó la palabra más adelante fue el senador radical Martín Lousteau quien sostuvo que "la intención de suspenderlas (las PASO) es volver a algo opaco. Que en lugar de que sean los ciudadanos los que elijan cuales son los candidatos mejores de cada frente, que vuelvan a ser seleccionados a dedo en la opacidad, en la oscuridad de los partidos políticos. Entonces, el que tiene la lapicera decide quién es el candidato. Eso es como se dijo muchas veces, que la peor casta decida quienes son los candidatos".

Votación

Aprobada en general y en particular el proyecto de ley de suspensión de las PASO. La votación cosechó 43 votos afirmativos, 20 negativos y 6 abstenciones.