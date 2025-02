Israel confirmó que fueron entregados los cuerpos de la familia Bibas

Luego de más de 500 días, Israel recibió los cuerpos de cuatro rehenes que habían sido secuestrados por Hamás aquel 7 de octubre. Aunque distintos rumores circularon las últimas horas mediante medios locales, hace instantes el portavoz del grupo terrorista confirmó el peor de los desenlaces.

Se trata de la familia israelí argentina, los Bibas. Shiri (32), Ariel (5) y Kfir (9 meses), que fueron devueltos en ataúdes. Los tres fueron arrancados de su hogar en el Kibutz Nir Oz. A las 10 de la mañana -hora local- la Cruz Roja recibió los restos, y 40 minutos después, llegaron a manos del ejercito.

Junto a los Bibas, Israel también recuperó el cuerpo de Oded Lifshitz. Con 83 años, Oded era un activista por la paz que se dedicaba a transportar a gazatíes enfermos con cáncer a hospitales israelíes de alta tecnología. Fue secuestrado junto a su mujer el 7 de octubre de 2023. Yocheved fue liberada durante el primer intercambio en noviembre de 2023.

Ahora, resta que el Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir reconozca los cuerpos. Una vez hecho, el Estado notificará oficialmente a las familias la terrible noticia.

Hamás desfiló los ataúdes por Gaza y los enseñó cual premio de guerra, pero a pedido de las familias, los medios israelíes no mostraron las terribles imágenes. El grupo terrorista se encargó de difundir las fotos y videos vía Telegram. En un país en donde la tristeza y la bronca abundan, y con un pueblo que frente a las adversidades se juntan más que nunca, resulta en que cientos de israelíes salen a las calles con banderas nacionales, telas amarillas (color insignia de la lucha y el recuerdo de los secuestrados) y elementos naranjas haciendo referencia a la familia Bibas, para seguir reclamando por la liberación de aquellos que fueron arrancados de sus hogares. A pesar de la fuerte lluvia, israelíes se reunieron en la ruta en donde pasarán las ambulancias de las Fuerzas de Defensa de Israel con los cuerpos para brindar homenaje y solidaridad. El presidente israelí, Isaac Herzog, sintetizó en un tuit el sentimiento nacional. “Agonía. Dolor. No hay palabras. Nuestros corazones -los corazones de una nación entera- están hecho pedazos”.

“En nombre del Estado de Israel, inclino mi cabeza y pido perdón. Perdón por no proteger ese día terrible. Perdón por no traerte a casa sano y salvo. Que su recuerdo sea una bendición”, concluye. Al respecto, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, aún no se pronunció luego de haber recibido los cuerpos.

Aunque no haya confirmación oficial hasta el momento, medios israelíes escribieron que Javier Milei declarará un día de duelo nacional por la memoria de la familia Bibas, ya que eran ciudadanos argentinos. Todos los israelíes y el pueblo judío esperan ahora por el pronto regreso de los casi 70 secuestrados -de los cuales se estima la mitad muertos- que continúan viviendo un infierno en algún rincón, túnel o calabozo de Gaza, en manos de terroristas de Hamás.