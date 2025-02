Guadalupe Tagliaferri analizó el panorama electoral: "Jamás estaré en una lista de La Libertad Avanza"

Con una mirada crítica y posturas firmes, la senadora Guadalupe Tagliaferri analizó en una entrevista exclusiva con MDZ el panorama electoral y legislativo de este incierto año. Como miembro del PRO, ha sabido acompañar al oficialismo en el Congreso, así como reprochar y corregir sus iniciativas y medidas.

Cree que las PASO son una herramienta útil para el país, al tiempo en que sí está a favor del proyecto de Ficha Limpia. Sin embargo, reconoce que estas iniciativas atravesarán los mayores desafíos esta semana en el Senado, donde no tienen los votos necesarios. Fue, en este sentido, que aprovechó para manifestar su repudio por la falta de un Presupuesto 2025, el cual quedó fuera de las extraordinarias.

A su vez, reconoció que jamás formaría alianzas con La Libertad Avanza, aún si Mauricio Macri pactara eso con Javier Milei. Así como reconoce que los logros económicos del Gobierno son notorios, también criticó sus formas: discurso en Davos y el desplazamiento de Sonia Cavallo, por tener diferencias con su padre, Domingo Cavallo.

- ¿Cuáles son sus expectativas de lo que va a pasar con el proyecto de Ficha Limpia, sobre todo en el Senado?

- Es importante que los corruptos no puedan ser candidatos, así que yo tengo expectativas de que venga lo antes posible, que lo tratemos la semana que viene (esta semana) en comisión y, si hace falta tratar, de tenerlo en sobre tablas, con los dos tercios en una posible sesión que habría la semana que viene en el Senado. Y ahí veremos qué quiere hacer cada uno, de qué lugar está. Ya venimos de varias comisiones, de varias sesiones en diputados donde decimos una cosa, pero al momento de votar desaparecemos. Bueno, vamos a ver en el Senado quiénes efectivamente quieren que la política no lleve candidatos condenados en doble instancia por corrupción y quiénes no.

- El proyecto también fue bastante modificado. El boceto inicial se hace en 2016, si no me equivoco, y después se fue modificando. ¿Le parece que está completo? ¿Está de acuerdo con el proyecto o le agregaría algo?

- La mejor ley es la ley posible. Creo que iría con otras consideraciones. Yo siempre pregoné la cuestión de tenemos que tener políticas consensuadas porque la manera de poder sostenerlas en el tiempo es que surjan del consenso y no de la imposición, es algo que sigo defendiendo. Bueno, ese consenso significa que probablemente no es exactamente como vos querés la ley, pero es la ley posible. La que solamente está como yo quiero y nadie más la vota, no me sirve. Es un aprendizaje. La verdad que en Ficha limpia se ha trabajado mucho con las organizaciones de la sociedad civil eh que trabajan en el tema hace muchos años, con lo cual tengamos la ley, después podemos seguir mejorándola.

- El Senado está muy complicado con Ficha Limpia, no sé si se va a poder sancionar.

- Sí, yo creo que los números para todo en el Senado están complicados. Por eso te decía, veremos quiénes son los que de cara a la sociedad están o no a favor de que haya corruptos dentro de las listas de candidatos.

- Con las paso que que la votación en diputados además generó bastante controversia sobre todo por lo que pasó con Unión por la Patria. ¿Cómo ve el proyecto?

- Yo creo en las PASO. Creo que mejora el sistema de representación. Del espacio de los que participo juntos por el cambio en el 2021 tuvimos 17 provincias con paso. Patricia Bullrich ganó unas PASO. Todos saben, yo pertenecía al otro sector. 3:31 a 4:39 Milei se vio favorecido en su carrera presidencial por la existencia de las PASO y no ir directo a las generales. Yo creo en las PASO. Vos me dirás, ¿la gente quiere escuchar eso hoy? Claramente que no. Porque además la política le ha fallado a la gente en su respuesta. Entonces, es difícil explicar: "mira, las PASO hacen mejor el sistema de representación política", cuando la representación política no te dio respuesta. Ahora, creo en eso. El gobierno las quiere eliminar por completo. Entonces, hoy mi inquietud es creo en las PASO, entiendo que probablemente hoy este año no se utilicen, soy de las que creo que hay que buscar un mecanismo de paz, es decir, que no sean obligatorias, pero que esté el Estado participando, que sea en el mismo día, que es un poco el proyecto que el PRO o la Coalición Cívica han presentado en diputados, pero eso no está en discusión hoy. Y la verdad que estoy debatiéndome si dejarlos más cerca al gobierno de eliminar una herramienta de representación democrática en la que creo o la discusión con la gente, que la gente es cierto hoy no le ve utilidad, pero no significa que no sean útiles. Podría ser peor si en las paso.

- Ya que estamos haciendo un repaso, ¿Juicio en ausencia y Reiterancia?

- Juicio en Ausencia creo que es importante. Está muy acotado. En Argentina hay un principio relevante que es que el acusado tiene que poder participar en su defensa presencialmente. Entonces, este tema está bien resuelto en el proyecto que viene de diputados, que es que es exclusivamente para actos de terrorismo, el estado de Roma, lesa humanidad, como es no es para huelga cualquier cosa, es para esto específicamente. Y yo creo que en Argentina como país tiene que poder decir 30 años después, no es que se puede venir a nuestro territorio a hacernos un atentado, matar a argentinos, y acá no ha pasado nada. Yo creo que tenemos que avanzar con Juicio en en ausencia, que es un reclamo muy relevante para poder juzgar en ausencia el el ataque a la embajada y a la AMIA.

- ¿Y Reiterancia?

- Reiterancia tiene algunas cosas que están bien; en términos generales estoy de acuerdo. Probablemente hay que mirar algunos artículos específicos para no desarmar todo el andamiaje del código penal. Hay algo que es importante entender, que es cuando uno toca un artículo o una pena del código penal no está modificando eso, está modificando todo un andamiaje. Entonces, si vos no tenés en cuenta te puede pasar que, por ejemplo, por pegarle a un perro, podés llegar a tener una pena superior a la de abusar un menor. Entonces, hay que mirarlo como un conjunto, por eso los especialistas, los penalistas, te dicen mirémoslo entero. Acá hay una cuestión de la reincidencia con terminar acumulando penas al infinito, que hay que ponerle como está. En términos generales, estoy de acuerdo. Es como la de crimen organizado. Estoy de acuerdo, cien porciento. Ahora, veamos esto de que se se cercenan garantías constitucionales. Veamos cómo, con qué mirada, no es gratuito que vos tengas una ley que te habilite a, por ejemplo, que te allanen con alguna indicación del sistema judicial. Cuando vos lo mirás específicamente para Rosario o para lugares narcos, obviamente sí. Ahora, en términos generales, es una ley que vale para todo. Miremos con detalle estas cosas, que la urgencia de lo que tenemos que resolver hoy no nos deja antecedentes en el cuerpo normativo, no para ahora, para dentro de 20 años de cosas que son complejas.

Tagliaferi es senadora nacional del PRO por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: Agustín Tubio/MDZ

- ¿Cuál es el estado del proyecto de Ley Antimafias? ¿Y qué es lo que opina usted?

- En el Senado tiene dictamen, con lo cual está pronto para ir al recinto y probablemente en esto de que existiera una sesión la semana que viene (esta semana), bueno, sería uno de los temas que estaría para entrar.

- ¿Y qué es lo que opina usted de este proyecto?

- Esto que te decía, estoy de acuerdo en términos generales. Hay que ver claramente cómo se declara una zona de interés. Bueno, ¿lo declara el Poder Ejecutivo o lo hace el Poder Judicial? ¿Por cuánto tiempo? Y algunas cuestiones que tienen que estar miradas en detalle, por eso, en términos generales estoy de acuerdo, ya lo he manifestado. Veremos estos artículos más chiquitos punto por punto al momento de votar, pero pareciera que no sería una ley que tenga inconvenientes. Yo vengo trabajando hace muchos años con el área social y de mujeres, y es algo que venimos trabajando y reclamando mucho con el tema de trata. Vos tenés la persona que la secuestra tiene un punto, la persona que la tiene cautiva tiene otro punto; no, no, es todo un entramado de un crimen organizado.

- Son varias las iniciativas que ingresaron y que quizás tengan un futuro positivo para el Gobierno, pero hay otras, por ejemplo, el Presupuesto 2025, ¿qué opina de que haya sido dejado de lado en las extraordinarias?

- Es una vergüenza que la Argentina esté sin presupuesto. Mira, hay un montón de fondos fiduciarios que fueron eliminados, y que yo estoy de acuerdo, son un manejo raro de los fondos que se cobraban impuestos. Pero vos tenés hoy esos fondos eliminados y tenés, por ejemplo, todos los que tienen la posibilidad de cargar nafta, pagan un impuesto dentro de la nafta que está destinado pura y específicamente al mantenimiento de rutas nacionales. Sabemos, y lo ha dicho públicamente, que el gobierno nacional no va a hacer ninguna obra pública y menos de mantenimiento de rutas nacionales, pero siguen cobrando ese impuesto. Y ese impuesto va directo al tesoro. Nadie sabe qué pasa con esa plata, nadie. Lo mismo con conectividad; todos los que tenemos la ventaja de tener internet y pagamos nuestra factura, pagamos un porcentaje para garantizar conectividad en todo el país en aquellas zonas vulnerables que no hay. Vos lo seguís pagando, yo lo sigo pagando, el plan no funciona y la plata entra el Gobierno nacional; nadie sabe a dónde va. Eso para mí está mal, porque el gobierno no es la Casa Rosada de Milei, no es el presupuesto de Caputo. Es el presupuesto de los argentinos, que tiene que distribuirse lógicamente entre todos los argentinos. La casa de Gobierno no es la galería de fotos personales del presidente, es la casa de todos los argentinos, que gobierna legítimamente el presidente Milei, pero no es su cumpleaños. Entonces, el presupuesto es la hoja de ruta donde todos los argentinos sabemos qué es lo que sucede con la plata. Bueno, ¿dónde está la plata de lo que pago en la nafta y lo que pago en internet? ¿A dónde va?

- Y eso que el gobierno habla mucho del tema de la transparencia, lo importante que es.

- ¿Dónde está la plata? ¿A dónde va? Entra el Tesoro y nadie sabe, discrecionalmente Caputo con Milei deciden hace 2 años qué hace. Es una locura. Y con eso tenes a los argentinos sin saber, los gobernadores siempre extorsionados, no funciona así. La plata no es de Milei, es de los impuestos de los argentinos. Entonces, con el presupuesto eso lo podes resolver.

- ¿Qué otro proyecto le hubiese gustado que entraran en las sesiones de ahora?

- Presupuesto es el tema. Me hubiese gustado una Ficha Limpia mejor, me hubiese gustado hablar de educación, de cómo hacíamos un plan con Ley para garantizar un esquema de los próximos 20 años para mejorar la calidad educativa y los estándares educativos de todos nuestros jóvenes. Me gustaría poder haber discutido mucho mejor cómo mejoramos el sistema de salud. Me gustaría haber discutido claramente un sistema de reforma previsional integral, no parches. Sentarnos y decir "Che, bueno, ¿cómo es esto?", un esquema de reforma tributaria real. Entonces, esas son las discusiones que hay en la Argentina. Con seriedad, yo creo que hay una oportunidad para hacer eso en términos de la conversación con la sociedad; pero no tienen ninguna voluntad, entonces porque no es tema, la educación no es tema. Para el gobierno nacional, la educación es donde vos naciste, fijate cómo lo resuelves, fijate cómo podés salir adelante, que los que tienen la posibilidad de haber nacido en un lugar que tiene buen acceso a la educación, les va a ir bien y vos, bueno, ¿qué sé yo? El Estado no tiene nada que hacer ahí. Yo creo que el Estado sí tiene algo que hacer por ahí.

- Yendo al plano electoral. ¿Cuáles cree que son los desafíos del PRO en este año? Un poco compleja la pregunta, un poco amplia.

- Yo desde el pacto de Acassuso a la fecha, para los que se acuerdan, fue en agosto del 2023. No creo que nada de lo que plantea Milei en términos de la sociedad que quiere el cambio cultural, la forma de donde caíste quedaste, de que el Estado tiene que desaparecer, es el modelo que el PRO alguna vez creyó. Yo sigo pensando lo mismo. En función de eso está mareado y confundido. Ahora escucho, veo tus entrevistas, veo y escucho senadores, senadoras, diputados, diputadas que hace 6 meses, bueno, sí todo a Milei y ahora no. Yo siempre planteé estos reparos, nosotros hemos sido siempre un espacio público, un espacio político que creía en la educación y construimos en la ciudad 54 escuelas públicas. Donde creíamos que el Estado tenía que ser mínimo, eficiente, asertivo, pero tenía que estar, hacer obra. Tenía que ser no corrupto, tenía que ser pequeño, pero tenía que estar. No queremos esto de que donde naciste quedaste, jódete; no, nunca. Entonces, el PRO hasta hace 7 meses estaba todo con Milei, ahora nos despegamos, y no me queda claro si nos despegamos porque no estoy de acuerdo con lo que dicen o porque no me dejan estar en la mesa de decisión. Ahora, yo sigo siendo el PRO, sigo estando en el PRO porque sigo creyendo exactamente lo mismo que creíamos hace 6 meses, 8 meses, no cambié mi postura. Me causa preocupación, o casi bronca, o felicidad porque se dieron cuenta de cómo senadores y senadoras de Juntos por el Cambio van y vienen. Eso confunde; me parece que uno tiene que estar donde cree que debe estar y defender lo que cree, con lo cual yo en ese lugar veo complicado qué es lo que el PRO le va a decir la sociedad. Lo que le decía Acassuso, lo que le dijo en marzo, lo que le dijo en junio o lo que le dice ahora. Personalmente.

Tagliaferri, crítica con el Gobierno de Milei: "Veo complicado qué es lo que el PRO le va a decir la sociedad".

- Entonces, ¿aliarse con La Libertad Avanza no sería muy acertado?

- Yo no voy a estar jamás en una lista de La Libertad Avanza.

- ¿Y qué pasa si Mauricio Macri toma la determinación de decir: "bueno, aliemos fuerzas"?

- Es una decisión que Mauricio verá quiénes lo acompañan. Yo no voté la Ley Bases a libro cerrado. En marzo cuando el PRO tenía que votar a libro lo cerrado todo lo que decía el gobierno de Libertad Avanza, yo creía que había cosas que estaban mal, di la discusión, di la batalla y de hecho las cambiamos. El RIGI, blanqueo de extranjero, blanqueo de hermanos de los políticos. Bueno, esa discusión la di en soledad desde el PRO y lo cambiamos. Y ahora hay una mejor Ley Bases. Acompañé, claro que sí, pero con esas modificaciones. ¿Cuál es la propuesta? ¿Tengo que caminar en una lista donde yo tengo que decirle al votante: "vengan a votarnos que estamos de acuerdo con que las personas que son homosexuales son todos pedófilos"? ¿En serio? No, yo no. A mí no me encontrás ahí.

- ¿Alguna vez se lo planteaste, Mauricio?

- Mis opiniones en su momento con algunas leyes, sí, se lo he planteado, Mauricio sabe lo que yo pienso. Porque pienso lo mismo siempre.

- Sí, creo que él la había llamado antes de la votación de la última votación de la Ley Bases.

- Conversamos respecto a esta Ley, sí, es el presidente del partido, corresponde. Hablamos y fue una conversación franca, sincera, con mucho respeto.

- La relación es buena.

- Yo tengo un respeto enorme por Mauricio. Yo conozco a Mauricio desde el día que no teníamos partido en la ciudad Buenos Aires. Yo juntaba firmas para poder presentarnos en la ciudad en el año 2002. O sea, tengo un respeto enorme por él, claramente. Lo que no significa que yo tenga que estar de acuerdo y que me parece que tengamos que hacer una lista para decir que nos parece bien que no lleguen medicamentos oncológicos o medicamentos de VIH, o que desmantelen, o que sigamos cobrando impuesto a la nafta y no sabemos dónde va la plata. O sea, perdón, yo tengo honestidad intelectual, no creía eso, no lo creo ahora, con lo cual si hiciera eso lo haría solamente por estar en una banca.

- ¿Y con de Angeli?

- Alfredo es una gran persona, un gran dirigente. Tiene cero maldad y tiene muchísima experiencia para estar ahora en el rol de conducción de nuestro bloque, pero también con mucho respeto, yo soy una persona que siempre digo lo que pienso, no tengo doble agenda, no especulo, digo lo que creo con cautela y Alfredo es igual y nos valoramos desde ese lugar.

- ¿Estás de acuerdo entonces en este pase de Luis Juez? ¿Cómo cómo vio el desempeño de Luis Juez al frente del bloque en el Senado?

- Luis nos había avisado a nosotros antes de que saliera la noticia de que él tenía intenciones de dejar la conducción del bloque, tenía sus motivos, creo que él los dijo públicamente y creo que los explicó, no tengo por qué llorar por Luis. También es cierto que era raro de alguna manera estar en el bloque del PRO y que nuestro presidente al momento de tener que discutir algunos proyectos, lo que trajera fuera la mirada del gobierno nacional. No era raro porque al principio el PRO estaba en ese lugar. El tema es que pasaron los meses y el PRO empezó... o Mauricio o el diputado se empezaron como a cambiar, entonces era como un poco raro. Además, me parece que es algo sumamente organizativo de un bloque del Senado que no le cambia absolutamente la vida a nadie, que no modifica nada, que es mirarnos el ombligo a nosotros. ¿Cuánto importa? Es organizativo, es meramente organizativo. Nada le cambia la vida a la gente quien conduce ningún bloque.

- Es organizativo.

- Los políticos creen que la gente está hablando de ellos, no.

Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri.

- Ya para cerrar, usted tiene muy buena relación con (Martín) Lousteau, ¿eso alguna vez le trajo algún tipo de problemas con el PRO? Ahora sobre todo que Macri está un poco enemistado con él.

- No, la verdad que tener una buen vínculo o una buena relación personal o incluso pensar parecido en algunas cuestiones debiera ser algo para celebrar. Volvemos al comienzo, si yo quiero por imposición es un modelo, si creemos que la Argentina sale en forma colectiva para un país de desarrollo significa que tenemos que hablar con todos. Pero, aparte tengo buena relación con Luis Juez, una excelente y así me pasa con otros senadores. Si solamente podemos pensar igual y podemos hablar con los que pensamos igual, bueno, es lo que acaba de hacer el presidente, que como el padre de una embajadora piensa distinto, echa; eso para mí se llama persecución política.

- Además el discurso que utilizó al momento de anunciarlo

- El presidente puede designar y dejar de designar en los cargos a la persona que se le ocurra por las razones que se le ocurra, porque es un inútil, es buena, es mal, lo que sea. Pero jactarse de que despedís a una persona por el simple hecho de que su papá osó criticar lo que vos estás haciendo, me parece realmente muy peligroso. Yo tengo buen vínculo, buena relación y puedo tener coincidencia con un montón de senadores. ¿Eso supone una represalia? Si supone una represalia, estamos en el lugar equivocado.

- Le mentí, dije que esa iba a ser la última pregunta, pero no, esta va a ser: ¿Existe todavía hoy Juntos por el Cambio o va a haber un nuevo Juntos por el Cambio redefinido?

- Creo que hoy no existe nada, está todo... sobre todas las estructuras partidarias. Sí siento, o al menos quiero creer o esa es mi esperanza y esa es mi construcción a la cual le he dedicado mi vida y le seguiré dedicando, es que yo creo que la cosmovisión de lo que representaba Juntos por el Cambio, esta cosa de podemos encontrar puntos de acuerdo, valores, podemos construir una ruta conjunta, podemos salir de la grieta, podemos salir del todo o nada, es una cosmovisión que quizás hoy no está tan latente en la gente, pero creo que no es blanco o negro, la gente no deja de hablarse con su mamá porque pensó distinto que algún tema. No creo que sea así. Creo que el el camino es por ahí. Quizás no es el momento, hoy el gobierno tiene aciertos en materia económica muy importantes que le dan tranquilidad a la gente. Entonces, yo no voy a discutir eso, me parece que es real, es genuino, la inflación angustia a la gente. Después está la discusión de si es sustentable o no, sostenible. El tiempo lo dirá. Ahora, lo que no es económico y... creo que es un modelo de Argentina que no está bueno. Intentaré construir todo lo que pueda y si es un Juntos por el Cambio, es una construcción política, después el nombre es lo de menos.

NPA: La entrevista fue filmada el pasado miércoles 12 de febrero.