Paula Oliveto se candidatea en CABA: "Nunca nos pusimos la peluca por un cargo"

Reconoció que la Coalición Cívica tiene un gran desafío por delate: construir una identidad. De ahí, criticó la fuerte polarización que hay a nivel nacional entre el kirchnerismo y el mileísmo, y la pelea en Capital entre La Libertad Avanza y el PRO. Para este último escenario, habló de una estrategia por parte de ambos bandos con el fin de captar más al electorado.

- Quería arrancar la entrevista hablando de la candidatura que acabas de lanzar

- Bueno, un un orgullo, una alegría que mi partido piense en mí y una responsabilidad. No es fácil cuando vos sos mujer y no perteneces a la élite de la política. ¿Viste que la política es un élite? O hay un sector que no cambia, que siempre son los mismos. Que vienen de determinados barrios. Entonces, que mi partido haya aceptado o me haya propuesto la candidatura a legisladora. Yo ya he sido legisladora, pero de ser quien tome la la la conducción de esto siendo mujer y siendo el sur de la ciudad, creo que es un es un logro. En política no es fácil.

- Interesante esto que decías de lograrlo siendo mujer también.

- Mira que yo no soy feminista, no es mi causa, soy femenina y defiendo a las mujeres y soy súpermujer, pero a las mujeres nos cuesta mucho más los horarios en que son las reuniones, la culpa por dejar a los hijos, tener que demostrar que sabés más. Si vos te fijás, no hay mujeres y no va a haber en la Corte Suprema, pero si entrás a la Facultad de Derecho y ves las aulas la mayoría lo son. Juezas de primera instancia hay buenísimas, pero ya cuando vas ascendiendo en la pirámide las mujeres vamos quedando relegadas. Y las que venimos de una clase media que tenemos una militancia, pero que no somos parte de tal vez una familia de políticos o de una élite económica, es mucho más costoso. Por eso uno tiene que estar muy orgulloso de sus logros. Yo creo que en esto yo represento a muchas mujeres que todos los días trabajan, se esfuerzan, crían a sus hijos o no tienen hijos, pero les cuesta a su plan de vida, y la responsabilidad es ser una voz de todas ellas.

- ¿Cuáles son tus principales propuestas de cara a este año?

- El tema de la seguridad, el tema de la autonomía, yo siempre fui muy defensora de la autonomía en la Ciudad. Creo que tiene que este tener su puerto como tienen el resto de las provincias, tiene que tener sus registros de comercio y hacer el control, defender a las PyMEs, que tiene que poder tener sus jueces y su Consejo de la magistratura. No es justo que una persona de Jujuy pague con sus impuestos el divorcio de una persona en la Ciudad Buenos Aires, es explicar lo obvio. Creo que tenemos que llevar la cultura a los barrios, debe ser una ciudad inclusiva. Hay barrios con características maravillosas de gente que crece en un barrio y que después se queda y se afianza en ese barrio, y hay que evitar esas torres en medio de barrios que son casas. Pongo de ejemplo en mi barrio, siempre fue uno de casas bajas y nos pusieron locales de comida rápida en una cuadra, el que llama para hacer el pedido está al lado de una familia, eso eso no debería ser. Hay que lograr que el que viva en un barrio pueda desarrollarse, que sus hijos puedan estudiar en el mejor colegio ahí, que pueda tener un buen sistema de salud, que pueda tener cultura. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires nos tiene que dar orgullo a todos, se ha hecho mucho, sí; nosotros vivimos en una linda ciudad a la que amamos. Falta por hacer, sí. Pero me molesta los que no reconocen las ventajas que tiene vivir en esta ciudad. A veces escucho a algunos políticos decir que todo está mal. No, no está todo mal, hay cosas que se hicieron y están muy bien. Nosotros tenemos una mirada que podemos aportar, sobre todo del lado de la autonomía, la transparencia, la cultura, la educación, los barrios, la salud. El tema de la basura; no es lo mismo el sistema de recolección en algunos barrios que en otros, por las características de los barrios incluso. Tenemos que recuperar la plata que nos sacaron de la coparticipación, en eso yo voy a acompañar al gobierno de la Ciudad, así como también en su reclamo por el tema de los presos. Tenemos presos en comisaría y no está bien. Hay un convenio con el servicio penitenciario, los presos hoy están sentenciados o tienen un proceso por jueces federales que no han sido transferidos. Entonces, se tiene que cumplir el convenio. Esto viene desde la época de (María Laura) Garrigós de Rébori y se tiene que hablar, porque una cosa es que te boicotee Alberto Fernández, otra cosa que no podamos llegar a un acuerdo con personas con las que tenemos diálogo y confianza, como puede ser Waldo Wolff (ahora exministro de Seguridad) con Patricia (Bullrich), han trabajado muchos años, tienen que ponerse de acuerdo. Yo creo en el reclamo de la Ciudad en materia de que no pueden estar los presos en la comisaría y creo que hay que crear un servicio penitenciario propio. Pero eso tarda mucho tiempo y requiere mucho dinero, entonces hay que también ser propositivo y ayudar en ese sentido. Venimos a sumar, no a dividir, no a agredir. Yo la ciudad la conozco, fui auditora general seis años, fui legisladora. He defendido su autonomía como diputada nacional, recuerdo cuando nos quitaron los fondos, fui una de las voces de los miembros informantes, peleando por la por la autonomía de la Ciudad.

- ¿Cuándo fue esto?

- ¿Te acordás cuando se alzaron los policías, que Alberto Fernández convocó a una conferencia de prensa y de buenas a primeras nos quitó casi tres puntos de la coparticipación? Creo que un poquito más. Era un montón de plata. Ahí defendí la autonomía y soy porteña, vivo acá, amo mi barrio, amo la ciudad, la conozco, me gusta. Me gusta representar a los porteños, tan simple como eso.

- ¿Cuáles son hoy los principales desafíos del partido acá en Capital?

- Identidad. Porque nuestro partido ha sido parte de Juntos por el Cambio muchos años. Estamos muy orgullosos de ese proceso, creo que le dimos a la Ciudad y a la Nación una opción republicana, una buena gestión, pero ahora nosotros tenemos una necesidad y una vocación de mantener nuestra propuesta, coherencia, creo que el punto de inflexión fue el voto en contra de los jubilados y de las universidades. Para nosotros, los jubilados y la educación pública es un valor y estaba en la plataforma que siempre defendíamos desde Juntos por el Cambio y ver sectores que no lo acompañaron o no pelearon por ellos fue un punto de inflexión, el silencio de algunos en esos temas y en otros temas institucionales para nosotros es doloroso. Creo que es importante darle a los porteños, y después en todo el país, la opción de otro partido y de dirigentes que han dado testimonio, que tienen coherencia, que van a acompañar lo que se requiera acompañar, pero van a poner límites en aquellas cosas que no se lleven con la Constitución, con la República, con la transparencia, con el deber ser. Creo que ese es el aporte, la coherencia de muchos años de una lucha este de la que podemos dar testimonio.

- ¿Estarían dispuestos a crear un nuevo Juntos por el Cambio, quizás no este año, pero de cara al 2027?

- Nosotros somos frentistas. También creemos que tenemos la obligación de que si esto se polariza entre el kirchnerismo y Milei, darle a los ciudadanos que no quieren votar a A o a B, una opción distinta, viable. Ahora no se visualiza, pero eso no quiere decir que más adelante no se pueda hacer. Nosotros tenemos esa vocación, para mí la experiencia de Juntos por el Cambio fue exitosa. Y representamos a muchos. Yo tengo buena valoración tanto del del gobierno de Mauricio Macri como el aporte que le hizo la Coalición Cívica al gobierno de Macri. Trabajamos tantos años con el PRO y el radicalismo que tenemos mucha afinidad, incluso con muchos de ellos una amistad personal. Pero hay temas donde ellos callaron, donde no dieron testimonio, que para nosotros este son medulares y hoy nos llevan a la necesidad de hacer una propuesta propia.

- ¿Y cómo estás viendo esta lucha entre el PRO de Capital y La Libertad Avanza?

- Es que yo no sé si hasta qué punto es verdad. Si vos tenés tantas diferencias, después no buscas la forma para a 4 meses hacer una lista juntos. Sé que en la legislatura hacen que se pelean y seguramente es así. Yo estoy muy influenciada por lo que pasa en el Congreso, donde el PRO jamás se diferenció de La Libertad Avanza; es más, en muchos temas son sus miembros informantes y hasta hay diputados del PRO que dicen que son parte de una manada de leones que están para defender al león y a la leona. Eso pasó en la última sesión. Y creo que hay muchos que ya se sienten parte de La Libertad Avanza. Entonces, me resulta raro que acá se peleen y allá estén tan simbióticos. Tal vez es una estrategia que tienen Milei y Macri, hacerse los que pelean acá para tratar de captar más el electorado, y los que quieren diferenciarse de La Libertad Avanza y no darle la posibilidad a otros a que podamos entrar en el juego electoral. Los extremismos no son buenos como tampoco es buena la hegemonía, es importante en una democracia otras voces, no voces que te pongan palos en el camino, ni que te insulten, te agreden; nosotros hemos acompañado en temas importantes, a Milei le hemos puesto puntos en otro, hemos acompañado en temas importante al PRO y en otros no los hemos acompañado, pero yo no sé hasta qué punto no es una estrategia para finalmente quedarse con muchos legisladores que respondan a un proyecto político y después unirse para tener más bancas en el Senado y en Diputados, pero eso es un tema de ellos. Nosotros no nos queremos meter ahí, somos una propuesta fresca, distinta, que da la cara, que tiene sus inquietudes, que tiene en su valijita cómo hemos actuado a lo largo de todos estos años y los porteños si quieren votar algo distinto, tienen a esta gordita de Mataderos dispuesta a representarlos.

- Sobre el escándalo de la cripto $LIBRA, ¿Qué opinás?

- Yo creo que Milei tiene que dar muchas explicaciones, que la Justicia tiene que avanzar. No es normal que un presidente tuitee lo que tuiteó, y no es normal que no haga una conferencia de prensa donde todos los periodistas le puedan preguntar y él tranquilo responder. No creo que los que pensamos distinto a él seamos personas de mal, ni todos los que están con él sean personas de bien. No creo en eso. No creo en la confrontación, la sufrí cuando estaba el kirchnerismo, creo que es malo para la Argentina, la violencia genera violencia. Cuando pasa algo con Milei pienso, ¿cómo hubiese actuado yo, si hubiese sido Cristina? Me duele ver que otros que alzaban la voz con el kirchnerismo ahora son muy complacientes con Milei, porque no lo ayudamos a Milei. Porque la sensación de duda de que no aclara lo que pasó, no lo ayuda. Seguramente él tendrá sus explicaciones, las tiene que dar con humildad, que un presidente dé explicaciones a su pueblo es lo normal, y faltan explicaciones y falta pedido disculpas. A mí lo que no me cierra y no sé si él es culpable, porque yo he escuchado decir 'yo creo que no actúo con dolo', bueno, esperemos que la justicia avance. Si la UIA le cuesta llegar al presidente, si el campo que es el que produce le cuesta llegar al presidente, si los empresarios que dan trabajo en este país les cuesta llegar al presidente, ¿cómo puede ser que estos freakys, porque parece que no son de lo mejor de los cripto, estas personas sin antecedentes puedan reunirse ocho veces con el presidente de los argentinos? Eso es lo que él tiene que cuidar, porque no es Javier Milei economista, como él, es Javier Milei nuestro presidente, el que votaron los argentinos, el que nos tiene que representar y el que tiene que dar la tranquilidad y la seguridad jurídica para que vengan a invertir, pues necesitamos inversiones, no de la inversión financiera que genera pocos puestos de trabajo, necesitamos que vengan todos a invertir en la Argentina, dar confiabilidad, apoyar al presidente en su plan económico para que dé previsibilidad, para que vengan personas a invertir, pero yo no veo progreso sin seguridad jurídica. Si el parlamento se convierte en una escribanía, nos va a pasar lo mismo que nos pasó con el kirchnerismo. Si los legisladores perdemos la voz, nos va a pasar lo mismo, si no hay prensa independiente, si no hay justicia independiente, nos va a pasar lo mismo que con el kirchnerismo. ¿Y qué es eso? Que no quieran venir a invertir en el país o que vengan capitales golondrinas que que te sacan lo poco que tenés y después se los llevan, como nos pasó con Repsol que hizo un desastre con YPF o en la época de de Menem como fue la privatización de Aerolíneas y tantos casos que hoy están en el CIADI y que tanto mal nos están haciendo a los argentinos.

- Las PASO ya se suspendieron en la Ciudad y a nivel nacional. ¿Cuál es tu postura frente a esta medida?

- Tal vez en la legislativa está bien, en esta instancia suspender las PASO. Nosotros que tenemos vocación frentista y que creemos en un gran frente para ser una opción en lo que es las candidaturas más ejecutivas, creemos que hay que usarlas en el 2027. Y a mí me gustan las PASO, porque si no fuera por las PASO Milei no hubiese sido presidente, hubiese sido (Sergio) Massa. Nosotros tenemos un proyecto, las haría optativas, o sea, los frentes que la quieren usar que la pueden usar, y los que no, no.

- ¿Ustedes van a presentar un proyecto?

- Está, hay un proyecto de PASO optativas.

- ¿En dónde? ¿En Ciudad o a nivel nacional?

- A nivel nacional; desconozco si hay a nivel Ciudad. Calculo que sí porque siempre trabajamos en espejo con nuestro bloque de diputados nacionales. Pero estamos orgullosos. Mirá, nosotros este año hemos dado testimonio por los jubilados, por las prepagas, por el tema de las universidades, hemos trabajado casos de corrupción que hoy se saben y que son importantísimos. No nos movimos nunca de lo que siempre representamos. Acompañamos en aquellos temas que el presidente necesitaba para poder llevar adelante su plan de gobierno y le pusimos límites en aquellas cosas que estaba excedido, que no correspondían y que de alguna manera violentaban el orden republicano. Y nunca nos pusimos la peluca callándonos para conseguir cargo, porque muchos se están poniendo la peluca pensando que pueden tener cargos en sus provincias y en sus reelecciones. Nosotros estamos dando testimonio, estamos dando una opción a los argentinos, a los porteños y tenemos toda la confianza de que podamos recibir el apoyo de los porteños, la gente de los barrios que respeten nuestro trabajo y que nos pregunten y que vamos a recorrer, como siempre recorremos, pero que nos pregunten, nos interpelen, que nos digan qué esperan de nosotros, que nos pregunten qué hicimos, porque en definitiva somos sus representantes.

- Y con el tema de la coparticipación, que en realidad lo hablábamos al principio, ¿van a plantear algún tipo de diálogo este año?

- Vamos a acompañar al gobierno de la Ciudad en todo los planteos que tengan que ver con la coparticipación, así como también en el reclamo de las transferencias. Esto se inició durante el gobierno de Horacio (Rodríguez Larreta), que también acompañamos y lo está tomando ahora Jorge (Macri). La Ciudad tiene que tener las herramientas en lo que es la Justicia, y en lo que es todo el sistema de Justicia, pues en realidad es un sistema de Justicia para cuidar la seguridad de los ciudadanos. La experiencia de la policía metropolitana es una experiencia que ha salido bien, porque también hubo una época que el kirchnerismo nos sacaba la Policía Federal de los hospitales, de los subtes. Tenemos que ir una autonomía, una transferencia de competencias con los fondos. La Ciudad es autónoma, tiene que ser autónoma. Ojo, es la ciudad de todos los argentinos, es la ciudad que recibe a todos los argentinos, pero tiene que tener su puerto, su formas de controlar, su Justicia, tiene que ser con el dinero para poder llevar adelante. También sufre el golpe en su recaudación de lo que implica la crisis económica que se vive y que está. También somos una ciudad que está en recuperación, nos vamos a recuperar y estamos todos trabajando y esperando que la recuperación llegue, es mucho el desafío. Nosotros tenemos un sistema de salud público que nos enorgullece, pero que hay que mejorarlo. Hay que darle un tratamiento eh mucho más amoroso y personalizado a los jubilados porque es una ciudad que está envejecida. Y es una ciudad preciosa, yo la voy a recorrer re contenta y espero de corazón que nos vaya muy bien, que la gente pueda recibir nuestro mensaje y que no es uno u otro, cada vez que nos dividimos los argentinos nos ha ido muy mal. Solo todos tirando para el mismo lado vamos a poder salir adelante. Yo no creo en el insulto, en la vulgaridad, en las divisiones, en las grietas. A pesar de que a nosotros, a Lilita (Carrió), a mí, a mi partido, nos ha costado tener que denunciar muy en soledad, porque ahora todos denunciaron pero es mentira, la corrupción kirchnerista y entrar en una grieta que nosotros no la buscamos. No está buena la confrontación entre los argentinos, no creo que sea viable. Los procesos históricos que fomentaron la división terminaron muy mal. Y en Argentina cada vez que nos dividimos los argentinos se terminó muy mal.

- Ya que nombrabas el tema de la corrupción, ¿cómo ves el proyecto de Ficha Limpia? Tus opiniones y expectativas.

- Bueno, creo que la Ficha Limpia es un reclamo de la sociedad que se inició con Fanny Mandelbaum, con Gastón Marra, que nosotros tomamos, que tomó Silvia Lospennato y después en el mismo momento Lilita presentó un proyecto y lo trabajamos con Karina Banfi, con muchos diputados de todos los sectores, el consenso hubiese sido el proyecto de Silvia, el original, este que salió es el proyecto posible. Nosotros los acompañamos, pero dijimos algunas diferencias que teníamos. El tema de la fecha me parece que no corresponde porque vos una vez que tenés una sentencia se cumple y una vez que vos tenés definida tu culpabilidad tenés que asumir las consecuencias de tu acción. Entonces, eso de que sea la fecha como el proyecto que mandó el Ejecutivo el 31 de diciembre del año anterior, es de alguna manera reconocer que los jueces de la Constitución hacen lawfare. Y yo no creo eso. Yo creo que los jueces de la Constitución tienen que ser muy independientes y que nuestro sistema de justicia por la cantidad de etapas que tiene, te da la posibilidad de que una causa pase por muchos jueces y muchos fiscales. Y yo en eso creo. Tampoco creo que tendrían que haber sido solo para los delitos de corrupción, porque un violador un lavador de dinero, un abusador, un estafador no debería estar buscando una banca para conseguir fueros. Pero bueno, es una ley posible con muchas dificultades para salir en el Senado. Le pido a los senadores que se sienten como nos sentamos nosotros muchas veces a hablar en minoría y a esperarlos y que tarde o temprano se van a dar las condiciones, y que yo creo que Ficha limpia en la Argentina va a ser Ley. Ojalá no necesitáramos Ficha limpia, porque que los ciudadanos voten corruptos es un temón.

- Y que se presenten.

- Y que se presenten los corruptos. Bueno, se presenta por los fueros. Es un avance y yo lo rescato, y rescato la cantidad de votos que tuvo, el trabajo en conjunto que pudimos hacer. Todos cedimos de nosotros, el gobierno cedió en su proyecto, fue poco generoso porque no nombró el trabajo anterior, pero bueno, quieren meter todos los goles ellos, siempre los oficialismos hacen eso. El gobierno cedió, nosotros todos cedimos y se pudo lograr una ley con muchos votos y a mí me puso muy contenta.

NPA: La entrevista fue realizada el martes 25 de febrero.