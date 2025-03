"Sigo apoyando a este Gobierno", Ramiro Marra defendió a Javier Milei tras su candidatura

Las listas para competir en CABA ya están definidas y las especulaciones se terminaron. Entre ellas, si Ramiro Marra iba a presentarse a las elecciones porteñas del 18 de mayo. Finalmente, el exdirigente libertario será parte de la nómina de candidatos.

El exmiembro de La Libertad Avanza (LLA) y actual candidato a legislador porteño por su espacio "Libertad y Orden", afirmó que, a pesar de su expulsión, "sigue apoyando" al gobierno de Javier Milei.

En declaraciones televisivas, sostuvo que "varias veces" le hicieron la pregunta sobre si continúa defendiendo la gestión actual y aseguró que sucede "por los malos hábitos de la política". Además, agregó: "A mí me pueden sacar el carnet de Boca, pero no por eso voy a dejar de ser hincha, porque la pasión como las ideas no se cambian. Mientras este Gobierno siga con este grupo de ideas, ¿por qué no voy a respaldarlo y apoyarlo? No necesito un carnet para defender algo", indicó en La Nación+.

Estos cuestionamientos al exlibertario surgen luego de haber sido expulsado de LLA de "a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible", por no seguir la línea planteada por el Gobierno sobre votar "a favor del inaceptable aumento de impuestos" en la Ciudad de Buenos Aires.

El sábado cerraron las listas para las próximas elecciones porteñas y, desde su nuevo espacio ‘Libertad y Orden’, Marra confirmó su candidatura porque "el kirchnerismo no es opción". En su spot de presentación, manifestó: "Chorros por todos lados, basura en las veredas, ratas en las escuelas, trapitos extorsionadores, villas que esconden narcotraficantes, fisuras durmiendo en la calle. Basta de todo eso".