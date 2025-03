Análisis político: la batalla en CABA entre La Libertad Avanza y el PRO con Adorni y Lospennato a la cabeza

Se vienen las elecciones intermedias y Manuel Adorni será candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza. El anuncio llega en el medio de las negociaciones finales con el FMI mientras se profundiza un creciente antagonismo entre el PRO y el oficialismo. El portavoz presidencial, cuyo nombre ha circulado como uno de los más posicionados entre los votantes, encabezará la lista del partido libertario.

Mientras el PRO sigue liderando el espacio en CABA, el oficialismo busca conseguir más margen en la ciudad a través de la candidatura de Adorni. Rubén Rabanal brindó su análisis político en MDZ Radio FM 105.5, identificando que "ahora mismo no hay ningún espacio político compitiendo en las elecciones que no esté completamente fragmentado". El triunfo del vocero presidencial, entonces, no está asegurado.

Escuchá la entrevista completa:

Son muchos "pesos pesados" los que van a competir en CABA. El escenario estaría dividido en tres tercios: el PRO, LLA y el peronismo porteño liderado por Leandro Santoro. Curiosamente, Ramiro Marra también competirá en las elecciones. "El enfrentamiento entre el PRO y LLA es como una pelea entre primos y hermanos. Aunque yo concuerdo con algo que dijo María Eugenia Vidal: El partido libertario, en esta pelea con el PRO, le está tirando peligrosos votos al kirchnerismo", comentó.

Y es que la elección, según Rabanal, está "jugadísima" porque el escenario electoral en CABA tiene particularidades muy "concretas", que tienen que ver principalmente con las "libertades individuales". Es una región que ha estado liderada por un espacio y otro durante muchos años, con una especial debilidad por parte del peronismo. "Lo central es identificar cuál es la esencia de cada sector. Cada uno quedó completamente desmembrado. No hay un solo sector que no esté dividido", sostuvo.

Silvia Lospennato encabezará la lista del PRO en CABA. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ

El radicalismo de CABA está "muy dividido" del resto del espacio a nivel nacional. "Está claro que no es lo mismo Martín Lousteau que Alfredo Cornejo", agregó. También se suma Horacio Rodríguez Larreta a la contienda, que a ojos de Rabanal puede llegar a quitarle votos al PRO e incluso el kirchnerismo. Por otro lado, LLA también puede sufrir una "sangría" de votos por la presencia de Ramiro Marra y aquellos que terminen eligiendo al PRO en lugar de ellos.

"Yo creo que el macrismo, en cuanto al manejo de lo que quiere el votante de la ciudad y las libertades individuales, por ahora ha sabido interpretar mejor que nadie al votante porteño", opinó Rabanal. De todas maneras el analista ve una gran importancia en las elecciones de CABA: "¿Por qué estamos todos mirando esta gran batalla? Porque de esto depende la supervivencia del PRO".

De esa manera se explica que LLA "sacrifique" a Adorni para encabezar la lista y el PRO haga lo mismo con Silvia Lospennato, diputada que ha sido "la cara" de todas las luchas recientes que se ha abanderado ese espacio político, apoyando fervientemente proyectos como el de Ficha Limpia. "Nadie sabe qué va a pasar