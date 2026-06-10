Régimen Simplificado de Ganancias: qué significa y por qué Manuel Adorni adhiere

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , ingresará junto a su esposa al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias dentro del marco de la Ley de Inocencia Fiscal. Esta mañana ingresó el pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la adhesión del funcionario, días después de la de su esposa, Bettina Angeletti.

Esta maniobra del funcionario y su pareja se da en la antesala de su presentación de su declaración patrimonial ante la Oficina de Anticorrupción. A su vez, ocurre en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Si bien el Régimen Simplificado de Ganancias se habilitó dentro del marco de la Ley de Inocencia Fiscal , no implican lo mismo.

Por su parte, la Ley de Inocencia Fiscal , sancionada en diciembre de 2025, modificó aspectos del Régimen Penal Tributario y ajustó los montos contemplados en la legislación para delitos fiscales : el piso para la evasión simple subió de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para la evasión agravada pasó de $15 millones a $1.000 millones.

En tanto, el Régimen Simplificado de Ganancias funciona para facilitar la presentación de declaraciones juradas anuales para personas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales y patrimonios menores a $10.000 millones anuales, dentro de los últimos cuatro años.

La declaración simplificada de Ganancias ya está vigente para las presentaciones juradas correspondientes a 2025, que se prorrogó y se puede presentar hasta el 26 de julio. Al régimen pueden adherirse todos los contribuyentes, a diferencia de los blanqueos, que hay restricciones para políticos y familiares de los mismos.

Elisabet Piacentini, tributarista, coordinadora Comisión Pyme del Consejo Profesional de Ciencias Económicos de CABA (CPCECABA) y CEO del Estudio Piacentini, explicó a MDZ: "Es hacer una declaración jurada que ARCA te muestra cuánto te ingresó por ventas y cuánto gastaste. A eso, se puede corregir algunas cuestiones, como deducciones y otros ingresos; y lo que te da a pagar, una vez que lo pagás, se acepta y con eso se blinda esa declaración jurada los años para atrás. Así, ARCA no puede investigarte ni puede revisar tu patrimonio para atrás porque quedó blindado. Es inocencia fiscal. Sos inocente para el año 2025 y para atrás".

Y agregó: "Por ejemplo, un contribuyente hace una declaración jurada, puede sumar ingresos, pero se tiene que asegurar de que en 2025 no le haya ingresado plata, tanto de facturación como de alguna plata por intereses de portfolio o lo que sea, por más de $1.000 millones".

Cómo beneficia a Manuel Adorni

Así, el funcionario deberá presentar una declaración sobre sus ingresos y gastos. No sobre bienes.

"Adorni le tiene que decir a ARCA: 'A mí me entró tanta plata en 2025 por lo que facturé y tuve estos gastos de la actividad que hago, y pago tanto Impuesto a las Ganancias'. No tiene que mostrar que compró el country, que lo remodeló, no tiene que mostrar nada de su patrimonio. No importa si no le alcanzó la plata para la tarjeta de crédito, no le interesa eso a ARCA", sostuvo Piacentini.

Aunque de todas maneras, el jefe de Gabinete deberá presentar la declaración jurada patrimonial de los funcionarios antes del 31 de julio, y en la cual sí debe declarar su patrimonio y justificar los recursos con los que consiguió esos bienes.

"Con esto, Adorni aprovecha el mecanismo de declaración jurada simplificada y le viene como anillo al dedo, por lo menos a ARCA no le va a tener que pagarle impuestos, por más que encuentre que compró un country sin haber tenido ingresos suficientes. Anteriormente a este sistema uno declaraba todas tus ventas pero si ARCA encontraba que compraste un departamento y no te alcanzaba la plata podía hacerte una inspección y determinar evasión por eso. Ahora no", añadió la especialista.

"Hay un artículo que dice que si ARCA te encuentra y hay una discrepancia significativa, por ejemplo, que ocultaste ingresos en un 15%, la declaración jurada no es correcta, no se blinda y la inspección igualmente se hace para atrás", aclaró la tributarista.

La respuesta del en torno de Adorni

Tras conocerse la noticia, desde el entorno de Adorni aclararon a la prensa: "Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes". Y que ambos no entran a ningún blanqueo.