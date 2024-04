Uno por uno: quiénes son y en qué medio trabajan los periodistas atacados por Javier Milei

Durante la corta gestión de Javier Milei, el presidente de la Nación se viene dedicando a insultar y atacar periodistas -práctica que viene haciendo desde antes de asumir-. Apuntando a "ensobrados", y bajo el argumento de la "libertad de expresión", descalificó a más de una docena de periodistas de distintos medios en los primeros cuatro meses en el poder.

Hasta el momento ya son 14 los periodistas que Milei atacó en 130 días de administración. Figuras destacadas como Jorge Lanata, Romina Manguel, Silvia Mercado o Joaquín Morales Solá, son solo algunas las víctimas de los ataques. Su medio favorito para esbozar los cruces es a través de X, pero también encontró un espacio en entrevistas radiales.

Bajo el título "Sobre las descalificaciones del presidente Milei al periodismo", el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), rechazó las criticas, descalificaciones y señalamientos que el mandatario hizo hacia la prensa.

"Ante una nueva escalada del nivel de agresiones hacia los periodistas por parte de la más alta autoridad del país, vale la pena reiterar que la estigmatización de los trabajadores de prensa siempre es peligrosa", escribieron desde el foro.

Los periodistas que fueron atacados por Javier Milei durante su gestión. Créditos: MDZ/Noe Fernández Cantera

Concluyeron exponiendo que "que un presidente se refiera de manera despectiva hacia la prensa implica un retroceso en la construcción democrática y afecta la libertad de expresión provocando intimidación y autocensura".

Jorge Lanata (Radio Mitre - Clarín)

El último de estos cruces fue contra el reconocido periodista Jorge Lanata. El conductor de radio había cuestionado el comité de crisis que Javier Milei había dirigido a partir de la escalada de violencia en Medio Oriente. “No me parece que un embajador extranjero esté en una reunión de gabinete”, había dicho Lanata haciendo referencia a Eyal Sela, embajador de Israel en Argentina.

En consecuencia, el presidente quiso desmentir al periodista pero no pudo evitar descalificarlo. “Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión oficial del CC (Comité de Crisis). Críticas sí, mentiras no”, explicó Milei. Pero la última línea del mensaje es la que dió de qué hablar: “¿Decir la verdad requiere sobre?”.

"¿Decir la verdad requiere sobre?”, dijo Milei sobre el periodista

A partir de los dichos del presidente, Jorge Lanata adelantó que denunciaría al mandatario por calumnias e injurias. “Lo vamos a analizar con mi abogado y abogada, pero si llegamos a esa conclusión yo le voy a iniciar una demanda al Presidente”, anticipó. Este jueves se presentó el escrito en Tribunales y el caso lo seguirá Ariel Lijo, juez propuesto por el propio Milei para la Corte Suprema.

“A ver si así por lo menos aprende a no insultar con libertad. Porque me parece que él no puede decir que uno recibe sobres a menos que tenga la prueba. Sea el presidente de las Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Entonces nos encontraremos en Tribunales con el Presidente y veremos si él lo puede sostener”, cerró.

Jorge Fontevecchia (Grupo Perfil)

Javier Milei estaba siendo entrevistado por Alejandro Fantino en su canal, Neura. El Presidente durante su defensa ante las acusaciones del robo de datos de los argentinos, y sin previo aviso ni habiéndolo mencionado previamente, dijo que en "el diario de Tinturelli" se usan los datos para "mandarte mails".

Si bien no dijo el nombre del periodista, las referencias fueron explicítas. "Tinturelli porque está carmeleado que da miedo", dijo Milei señalando la tintura de pelo de Fontevecchia. Jorge Fontevecchia fue apodado como "tinturelli".

Por último, con una sonrisa dibujada en la cara, entendió que el multimedios Perfil "está camino a la quiebra", a lo que festejó con un "¡Qué bueno!": Ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y bueno, ahora como no tiene pauta, va a la quiebra”.

Jorge Fontevecchia, presidente de Grupo Perfil y cofundador de Editorial Perfil, no se quedó de brazos cruzados y lanzó una fuerte respuesta: “Mire, presidente, no pudo quebrarnos la dictadura militar; no pudo quebrarnos Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas; no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial Néstor Kirchner; tampoco va a poder usted”.

Jorge Fernández Díaz (La Nación - Radio Mitre)

"Hay algunos imbéciles que hablan de populismo de derecha, una de las formas estúpidas, de cortos intelectuales, que además se creen que son grandes intelectuales porque publican libros, publican notas muy pomposas y son unos imbéciles", dijo Milei sin nombrar al periodista, pero una vez más, con claras referencias.

En este caso, el columnista de La Nación no contestó -hasta ahora- las descalificaciones del presidente, pero cólegas suyos salieron en defensa. "Me enteré de que Milei había dicho unas cosas incendiarias, mezquinas, completamente inaceptables, contra otro columnista de La Nación, que además es un querido amigo mío, Jorge Fernández Díaz", dijo en un video subido a YouTube el periodista peruano Jaime Bayly. El escritor también fue señalado por Javier Milei

"Un buen demócrata tiene que tolerar las criticas, tiene que aceptarlas. No digo que tiene que coincidir con ellas, pero sin insultar de manera tan acalañada a periodistas muy respetables como Fernández Díaz", agregó el peruano.

Joaquín Morales Solá (La Nación - TN)

Durante su presentación en el evento empresarial AynRandCon 2024, Javier Milei apuntó contra el reconocido Joaquín Morales Solá. En este caso, a diferencia de los anteriores, sí hizo mención al periodista. Consideró como "caso violento" a los dichos del periodista.

“El círculo rojo siguió subestimándonos, diciendo que éramos un error, que solo representamos a gente enojada. Ellos no pueden cambiar el modelo y siguen enojados con eso. En algunos periodistas se nota de manera grosera. Creo que el caso más violento y más agresivo de todos es el de Morales Solá, profundamente ofuscado en un programa diciendo: ‘Milei tiene que entender que los periodistas somos el nexo con la sociedad, no puede estar hablando por Twitter con la sociedad’”, dijo.

En esta línea continuó sobre el periodismo en general: "Es muy violento, agrede mucho y cuando uno le contesta se victimiza y llora censura. Los entiendo porque son parte del círculo rojo que perdió. Y como no entienden, agreden”.

Victor Hugo Morales (AM 750)

El reconocido periodista y relator Victor Hugo Morales también fue víctima de las descalificaciones del presidente. "Me parece literalmente despreciable", dijo el Javier Milei sobre el relator. Pero además hizo un juego de palabras, en donde en vez de llamarlo por su nombre, lo modificó a "Victor Humo Morales". "Victor Humo Morales", apodçó el presidente al periodista

De todas maneras, en dialogo con Fantino admitió que puede seguir escuchando el relato del gol de Diego Maradona, y se va a seguir "emocionando": "Y qué me importa cómo piensa si el tipo como relator es un genio".

La respuesta de Morales fue conduntende. Durante su programa en AM 750 dijo: "El tema de ser despreciable es para quién lo sos". "Yo desprecio las cosas, no a Milei. Las cosas que hace Milei. La locura de Milei. El desastre que significa ese tipo estrafalario, arbitrario, que a veces parece que no tiene piedad por nada. Un hombre cruel que hace daño y lo disfruta. Cuando vos sos despreciable para los jubilados a los que robás, sos despreciable para millones de personas", agregó.

"Nosotros (los periodistas) podemos ser despreciables todo lo que se quiera, pero no tenemos capacidad de daño. No podemos molestar a nadie salvo con nuestra opinión o pensamiento distinto, y ahí se termina todo. Me cambiás de radio, me cambiás de canal y se terminó el problema. En cambio con él (Javier Milei), vos no podés cambiar de esa forma, vos te lo tenés que bancar", cerró.

Romina Manguel (Radio Con Vos - Canal 9)

La periodista y locutora de Radio Con Vos y FM Milenium le había hecho una entrevista al diputado nacional Alberto "Bertie" Benegas Lynch. En la misma, el legislador admitió no creer en la obligatoriedad de la educación ya que es "responsabilidad de los padres", por que a veces los padres necesitan a sus hijos "en el taller".

Los ataques hacia Romina Manguel se dieron en la misma entrevista que Javier Milei cruzó a varios otros. Alejandro Fantino le consultó al Presidente sobre su opinión ante los dichos del diputado, a lo que Milei admitió estar en contra. De todas maneras, culpó a Manguel por haberlo "sacado de contexto". Romina Manguel también fue atacada por Javier Milei

"Una periodista que juega en contra sistematicamente, es una periodista que vive hablando pestes", dijo Milei sobre Manguel. "Es una periodista que no le tienen que pisar el estudio porque es una periodista que quiere destruir este espacio", dijo y agregó: "Hay un montón de periodistas que juegan para destruir, entonces no tenés que ir a darle notas a esos tipos, porque no les interesa saber qué pensas, le interesa a ver qué definición te sacan para hacer daño".

María O'Donell (Radio Con Vos - Urbana Play)

Milei trató de "mentirosa" a la periodista luego de que esta haya compartido una información errónea (posteriormente corregida por la propia O'Donell).

"María O'Donnell, el presente video de mi llegada a Ezeiza y saliendo en una camioneta deja en evidencia que has mentido con el objetivo de ensuciar. 'Periodistas' mintiendo... un clásico de la progresía argenta", había posteado Milei en X. María O`Donell

Al aire la politóloga le respondió los ataques: "La idea de que cualquiera que se le plante enfrente (al presidente) merece ser insultado, denostado, con algo que ni siquiera tiene que ver con la discusión de ideas respecto de lo que está pasando".

Luisa Corradini (La Nación)

"La mentirosa de Luisa Corradini que trabaja para los operadores de La Nación dijo que en mi exposición la sala estaba vacía...Parece que tienen una obsesión para mentir, calumniar, difamar y decir todo tipo de barbaridad si se trata de mí", escribió en X, luego de que la periodista haya escrito sobre el aforo que tuvo el discurso del presidente en Davos.

Silvia Mercado (LaOnceDiez - Memo)

La periodista había dicho al aire que los perros presidenciales ya se encontraban en la quinta de Olivos. Una vez más, el mandatario no tardó en contestar y atacar: "Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos”. Para Milei, Silvia Mercado "opera mentiras"

"Presidente, ¿cómo voy a inventar una información? Pregunté a un vocero oficial y me contestó. Dije exactamente lo que me informaron. Exactamente. Lo puedo probar. Espero que me pida disculpas por este tuit”, retrucó Mercado.

Nacho Girón (CNN Español)

"La verdad, cada vez hay MÁS RUMORES en Casa Rosada sobre un tema que va a generar un ESCÁNDALO: que los REPRESORAS mayores de edad dejan la cárcel con prisión domiciliaria. ¿La fecha? El 25, horas después de la marcha por Memoria, Verdad y Justicia. ¿SERÁ?", escribió en X el conductor.

El presidente rápidamente reaccionó: "Venís operando fuerte con esta gran mentira... espero que cuando los hechos dejen en claro tu mentira pidas perdón por tus mentiras operadas..."

Alejandro Borensztein (Clarín)

El hijo del humorista Tato Bores había publicado en su tradicional columna de humor político en Clarín bajo el título "Calmate Javi". En la nota, Alejandro Borensztein cuestionaba los ataques del presidente a los artistas y los escraches a quienes lo criticaban. Luego de su publicación, el mandatario volvió a opinar sobre la labor periodística. Alejandro Borensztein

“El autor de la nota fue uno de los cómplices que para el debate de la segunda vuelta (en el que todo se armó en favor de Massa) habilitó el cambio de lugares de los equipos facilitando así la estrategia de los tosedores”, escribió. Y completó: “En un momento clave jugó con STM y los K”.

María Laura Santillán (LN+ - Infobae)

Milei citó el tuit de un usuario libertario que había compartido un video archivo. Previo a la asunción del presidente, donde en el programa de la conductora hablaban sobre el posible precio al que se iría el dólar blue para que Milei pueda dolarizar. "Así operaban en el programa de María Laura Santillán", escribe el tuit original.

Por su parte, el mandatario escribió que el video no se olvidar "jamás", y que "lo bueno de la era moderna es que el archivo es instantáneo y al alcance de la mano para todos". Además acusó a Santillán de estar en "el mundo de los operetas". Por último, pidió no olvidarse de "su relación con tinturelli (por el vínculo que tuvo con Fontevecchia)".

Marcelo Bonelli (TN - Radio Mitre - Clarín)

En el caso del columnista económico, Milei retuiteó un mensaje donde se reflejaba un viejo video suyo almorzando junto a Horacio Rodríguez Larreta y cuestionando su "preocupación por la casta" y sus críticas a Mauricio Macri.

"Por eso ya no voy a Todo Noticias. Porque han operado durante toda la campaña en mi contra y ahora pasan mucho tiempo haciendo lo mismo... de hecho, algunas acciones que tomaron constituyen agresiones directas... Algunos periodistas son dignos, pero muchos son muy oscuros...", indicó Milei en su posteo. El tuit que el presidente le dedicó al periodista

Martín Rodríguez Yebra (La Nación)

Un tiempo después del discurso del presidente en la apertura de sesiones ordinarias, el periodista había escrito una columna en el diario La Nación titulada "Pactar con ´la casta´. Con las encuestas y Twitter no alcanza: a su manera Milei pisó el freno". El presidente rápidamente reaccionó.

“¿A qué nos referimos cuando decimos que no la ven? Bueno, aquí tenés el caso de uno que no la ve ni cuadrada, ya que no tiene altura intelectual para ver la lógica de la jugada... Un pobre ser amarrado a la lógica de la vieja política putrefacta tan viva en el círculo rojo...", escribió en X, acompañado de la portada de la nota.

Segundos después, cerró la crítica: “No sorprende que venga de uno de los diarios que más me han operado en la campaña y que ahora sufre mucho por la pérdida de la pauta... 2+2 = 4".