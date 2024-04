Fuerte crítica de Jaime Bayly a Javier Milei tras los ataques verbales al periodismo

El periodista y analista político Jaime Bayly reaccionó a las criticas de Javier Milei contra el periodismo. Consideró sus modales como "deplorables", luego de que el presidente apuntara contra nombre propios y la profesión en sí. Específicamente, Milei había cruzado a Jorge Fernández Díaz y Joaquín Morales Solá, y llegó la respuesta desde Perú.

"Me enteré de que Milei había dicho unas cosas incendiarias, mezquinas, completamente inaceptables, contra otro columnista de La Nación, que además es un querido amigo mío, Jorge Fernández Díaz", comenzó el periodista peruano.

Es esta línea, Bayly salió "en defensa de Fernández Díaz y Morales Solá". En un video posteado en su canal de YouTube, el periodista explicó que sigue apoyando a Milei, pero es un "apoyo crítico". "No lo puedo apoyar cuando insulta a grandes periodistas", argumentó.

Los reconocidos comunicadores habían escrito columnas cruzando al presidente de La Nación. "Los periodistas no estamos para aplaudir como focas amaestradas", defendió Bayly. Posteriormente, Javier Milei llamó de "imbécil y estúpido" a Jorge Fernández Díaz.

Javier Milei tildó de "imbéciles" a periodistas

Javier Milei había comentado en una reciente entrevista: "Hay algunos imbéciles que hablan de populismo de derecha, una de las formas estúpidas, de cortos intelectuales, que además se creen que son grandes intelectuales porque publican libros, publican notas muy pomposas y son unos imbéciles".

"Un buen demócrata tiene que tolerar las criticas, tiene que aceptarlas. No digo que tiene que coincidir con ellas, pero sin insultar de manera tan acalañada a periodistas muy respetables como Fernández Díaz y Morales Solá", agregó el periodista peruano.

Bayly explicó que los periodistas están "para plantear dudas, críticas, reparos". "Entonces Milei había dicho que Jorge era un estúpido, un imbécil y un ignorante. Jorge había dicho que Milei tenía que cuidarse del populismo de derecha. Yo creo que tiene razón en decirle 'cuidado con la tentación autoritaria'", completó.

Sumado a esto, Jaime Bayly, se solidarizó con Jorge Fontevecchia luego de que Milei haya "celebrado" el posible quiebre del Grupo Perfil: "No me parece bien que Milei pida o celebre o se emocione prematuramente festejando que la editorial Perfil vaya a quebrar. El presidente de la Nación no debería menoscabar a un periodista que además es un periodista crítico".

Javier Milei contra el periodismo

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a apuntar contra los periodistas "ensobrados" en un duro mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter). Según el presidente "mienten, calumnian, injurian y hacen dinero extorsionando". Además, aseguró que frente a estos actos, en La Libertad Avanza no se van a "quedar callados", y que van a decir su "verdad".

El presidente comenzó explicando el contexto, en el cual buscaba libertad de expresión "para todos" y no "solamente para algunos". En esta línea, entendió que "el periodismo se ha acostumbrado, a lo largo de las últimas décadas, a que deben ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar, ni desmentir, ni corregir", y que "si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones". El reconocido periodista peruano cruzó a Javier Milei

En este contexto, expresó que "lo indignante de todo esto no es la pretendida superioridad de quienes ejercen un rol que, en esencia, es efectivamente noble". "Sino que al igual que ha ocurrido con todo el resto de las cuestiones vinculadas a la política, el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial", siguió.

"La extorsión es moneda corriente. La mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente también. Primero te pegan, y después te pasan la factura. Cifras siderales. Pero como la mayoría de los políticos son los que pagan, quedan presos de su propia trampa, ya que nunca pueden contestar los ataques a riesgo de que expongan sus negocios", denunció.