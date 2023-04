Crisis libertaria en provincia de Buenos Aires: tres diputados, tres bloques

Para muchos no es noticia la ruptura del bloque de Espert en la Legislatura bonaerense; se puede decir que era un secreto a voces lo del quiebre. El primer paso lo dio en diciembre la diputada Constanza Moragues, quien se "cortó sola" para conformar el unibloque "La Libertad Avanza", primeriando a Nahuel Sotelo quien es el referente de Javier Milei en la Legislatura bonaerense. Lo que le valió, entre otras cosas, a la diputada Moragues que no la dejen participar de la reunión del armado nacional del economista de los pelos revueltos en el Tigre.

La ruptura de diciembre trajo una pregunta: ¿Hasta cuándo el diputado Sotelo iba a seguir siendo parte de un bloque que no lo representaba? La respuesta de Nahuel Sotelo era siempre la misma: “Yo di mi palabra y voy a seguir, por ahora, en este espacio. En abril veremos”.

Fiel a su palabra, llegó abril y se fue del bloque de Espert para crear su unibloque “Fuerza libertaria”, que contó con un condimento extra: el anuncio de la ruptura lo hizo el propio Javier Milei, tomando al legislador más joven de la Cámara de Diputados bonaerense bajo su tutela.

Abrazo entre Javier Milei y el diputado bonaerense Nahuel Sotelo

Cabe aclarar que, en el 2021 por el acuerdo entre Espert y Milei en la provincia de Buenos Aires, Avanza Libertad se convirtió en la tercera fuerza política con más de 600 mil votos, lo que le valió la obtención de tres bancas en la Cámara Baja bonaerense. El bloque conducido por el marplatense Guillermo Castello se mostró unido - como contamos anteriormente - hasta finales del 2022.

Si bien se crearon tres unibloques libertarios, “Avanza Libertad”, “La Libertad Avanza” y “ Fuerza Libertara”, no se descarta que los tres legisladores que defienden las ideas liberales, cada uno con sus matices, sigan votando en tándem.

En dialogo con MDZ Nahuel Sotelo, flamante presidente del unibloque “Fuerza Libertaria”, explicó por qué decidió romper con el bloque que tiene el sello de Espert, “Yo respondo orgánicamente a Javier y Karina Milei, trabajo con ellos directamente; esto es simplemente formalizar algo que ya estaba hablado hace tiempo. No podía seguir estando bajo el nombre de Avanza Libertad, a nosotros la gente nos votó hace un año y medio para estar por afuera de Juntos por el Cambio y El Frente de Todos”.

“La gente quiere que nosotros estemos por afuera. Los acercamientos de algunos liberales a Juntos por el Cambio, no hacen más que faltar a la palabra que le dimos a la gente de estar por fuera de los dos frentes. No podemos faltarle el respeto a la gente que nos votó para ir por afuera y ahora están coqueteando para poder entrar. No tiene sentido”, sostuvo el referente de Javier Milei en la Cámara de Diputados bonaerense.

En cuanto a que, por una movida de anticipación, su ex compañera de bloque se quedó con la marca del precandidato a presidente libertario, Sotelo dijo: "Que la diputada Moragues se haya quedado con el nombre en su unibloque de “La Libertad Avanza” es una cosa chiquita. Nosotros seguimos trabajando sin importarnos que nombre nos van a poner. Fijate que el que anunció, a diferencia del resto, del rompimiento del bloque no fui yo, fue Javier. La verdad que con eso basta y sobra, el nombre del bloque es lo de menos”.

“Mi aspiración para el año que viene es que ganemos la presidencia y nuestro bloque en la provincia tenga por lo menos 8 legisladores, que sea un bloque que marque agenda. Si quieren sacar un presupuesto con déficit como el de este año, nosotros vamos a estar para poner el freno. A partir del próximo año, con nosotros, no va a pasar ningún proyecto que le haga daño a la economía de la provincia”, afirmó Sotelo.

En cuanto a cómo van a votar los tres unibloques libertarios, manifestó: “Es muy difícil que, por más que haya 3 unibloques, votemos separados. Guillermo (Castello), Constanza (Moragues) y yo mantenemos un dialogo fluido”.

No se sabe qué pasaré con el diputado Guillermo Castello, si va seguir siendo parte del unibloque Avanza Libertad bajo la tutela de Espert o si cerrará filas con alguno de los sectores de Juntos por el Cambio. El tiempo será testigo.

Cómo queda el mapa de la Cámara de Diputados bonaerense

Con el desmembramiento del bloque Avanza Libertad no hay grandes modificaciones en el escenario de la Cámara Baja de la provincia de Buenos Aires.

El Frente de Todos mantiene sus 41 bancas, a los que se suman 2 aliados de Fabio Britos del unibloque 17 de noviembre y la ex Frente de Todos Débora Indarte, que preside su bloque Unidad para la Victoria. Por lo que el oficialismo cuenta con 43 votos. Recinto de la Camara de Diputados de la provincia de Buenos Aires

Por su parte, Juntos por el Cambio tiene 41 bancas propias a las que se suman los dos diputados que responden al Intendente de San Isidro Gustavo Posse, totalizando la mayor fuerza opositora 43 votos.

Hasta acá, un empate entre las dos coaliciones dominantes, por lo que los votos de los tres unibloques libertarios y los dos votos del Frente de Izquierda toman una gran relevancia a la hora de definir una votación en la Cámara de Diputados bonaerense.