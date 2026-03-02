Importante beneficio para los bonaerenses en el pago de las patentes de autos

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ( ARBA ) puso oficialmente en vigencia una amplia reducción de las alícuotas del impuesto a la patente automotor , acompañada por un ajuste a la baja en las escalas de valuación fiscal sobre las que se calcula el tributo.

Como consecuencia directa, tres de cada cuatro contribuyentes bonaerenses comenzaron a recibir boletas con importantes disminuciones en el monto a pagar, un fenómeno que generó sorpresa entre los propietarios pero que, según confirmaron las autoridades, no responde a ningún error sino a un rediseño deliberado del esquema impositivo.

La decisión forma parte de un paquete de modificaciones anunciadas por el organismo, que incluyó tanto la reducción de las tasas como la simplificación de los tramos de valuación.

Desde este año rige un esquema con solo cinco categorías para determinar la alícuota:

La primera fecha de vencimiento quedó fijada para el 10 de marzo de 2026. Ese día los contribuyentes podrán optar por abonar la primera cuota o realizar el pago anual, que contará con un beneficio especial del 15% de descuento para quienes cancelen el total del año.

En la provincia circulan actualmente unos 1,7 millones de vehículos, que pasarán de una alícuota promedio anual del 5,34% en 2019 a un 1,86% en 2026, lo que implica una reducción efectiva del 65% según cálculos oficiales.

El impacto del nuevo esquema se siente tanto en términos nominales como reales. De acuerdo con ARBA, el 75% de los propietarios percibirá una reducción directa en el monto de la boleta respecto del año pasado, incluso en los vehículos de mayor valuación, que pagarán menos de la mitad que en 2025.

En términos reales, es decir, considerando el efecto de la inflación, el organismo proyecta que el 86% de los contribuyentes verá una baja efectiva en la carga tributaria.

La explicación de ARBA: corrección de distorsiones y alivio fiscal

El titular de ARBA, Cristian Girard, explicó que esta reestructuración responde a una corrección técnica necesaria. Recordó que el año pasado, al no aprobarse la Ley Impositiva, quedó vigente la tabla del período anterior, la cual se aplicó sobre valores de mercado actualizados, generando saltos distorsivos en las alícuotas.

“Muchos contribuyentes quedaron encuadrados en categorías más altas y la carga aumentó de forma distorsiva. Este año, con la nueva ley aprobada, se readecuaron los tramos de valuación para evitar esos saltos injustificados”, sostuvo.

Girard detalló que “tres de cada cuatro propietarios pagarán menos en términos nominales que en 2025, es decir, recibirán una factura más baja que la del año pasado”, y subrayó que el efecto también es significativo si se analiza frente a la inflación: “El 86% de los contribuyentes abonará por debajo del aumento general de precios, lo que implica una reducción efectiva de la carga tributaria”.

Modernización del cobro: el paso a las 10 cuotas mensuales

Además, el funcionario destacó que el nuevo esquema incorpora una mejora estructural en la modalidad de pago. Desde 2026, el tributo dejará de cobrarse en cinco cuotas y pasará a dividirse en diez pagos mensuales, una modificación pensada para facilitar la organización financiera de las familias y distribuir de manera más equilibrada el esfuerzo fiscal.

“De esta manera, no solo baja el impuesto para la mayoría, sino que también se moderniza el esquema de cobro para hacerlo más previsible y accesible”, concluyó.