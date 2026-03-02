Un banco anunció que permitirá transferencias con adelanto en tarjetas de crédito

BBVA Argentina informó en las últimas horas una nueva solución digital que permite a sus usuarios realizar transferencias a cualquier alias/CBU/CVU utilizando el límite disponible de sus tarjetas de crédito. Esta funcionalidad, ya disponible en la app bancaria, ofrece una alternativa de financiamiento inmediato para quienes necesitan enviar dinero sin utilizar los fondos de su caja de ahorro.

Con esta implementación, BBVA continúa fortaleciendo su ecosistema de medios de pago, incorporando nuevas alternativas que facilitan la gestión de las finanzas cotidianas y amplían las opciones de financiamiento disponibles para los usuarios.

Al momento de realizar una transferencia desde la App BBVA, el usuario simplemente debe seleccionar su tarjeta de crédito Visa o Mastercard como origen de los fondos al momento de realizar la operación.

El sistema procesa la solicitud como un adelanto de efectivo , y acredita el dinero al instante en la cuenta de destino. La principal ventaja es la flexibilidad financiera: el monto transferido y los intereses correspondientes se abonan en el próximo resumen de la tarjeta.

Esta funcionalidad se adapta al límite disponible en la tarjeta de cada cliente y ofrece un esquema de costos variable: cuanto más cerca de la fecha de cierre se realice la transferencia, menor será el interés abonado, ya que el cálculo es proporcional a los días que faltan para el vencimiento del resumen.

bbva BBVA anunció el cambio en las transferencias hoy. Shutterstock

En línea con el objetivo de brindar cada vez más autonomía a los usuarios, BBVA incorpora también a su aplicación móvil la funcionalidad 'Aviso de viaje'. Ahora los clientes podrán habilitar sus tarjetas de crédito para realizar compras en el exterior de manera más rápida y segura.

La nueva interfaz permite seleccionar los países de destino, establecer las fechas exactas del viaje y elegir qué tarjetas habilitar, incluyendo las de sus adicionales. Además, el aviso cuenta con la flexibilidad de poder ser editado o eliminado en cualquier momento.

Esta nueva herramienta se suma a las recientes funcionalidades de autogestión incorporadas por BBVA, como la opción de 'Autorizar compras' desde la App BBVA para evitar bloqueos por seguridad, financiar consumos y saldos de las tarjetas de crédito desde la App BBVA y la autogestión de límites de las tarjetas de crédito desde Banca Online, que permite a los clientes adecuar sus topes de compra de manera ágil y transparente.