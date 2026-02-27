Vence el impuesto a las patentes en CABA: claves, y beneficios para el contribuyente

Una vez resuelto el conflicto generado cuando el Gobierno de la Ciudad emitió boletas de patentes con aumentos de hasta el 100% respecto al ejercicio anterior, la administración de Jorge Macri recordó en sus redes que este viernes son los vencimientos de las nuevas boletas .

Los automovilistas radicados en CABA podrán abonar la cuota 1 y, si lo desean, el pago anual anticipado del impuesto a las patentes, según recordó la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). El vencimiento único es para todas las terminaciones de dominio y modalidades de pago.

En el sitio oficial de AGIP (www.agip.gob.ar, sección “Pagos – Consulta de boletas”), se pueden realizar las consultas ingresando con el número de dominio del vehículo. También está habilitado el pago desde Home Banking, el Portal del Contribuyente y billeteras electrónicas. El organismo porteño promueve el uso de canales digitales para realizar el trámite sin necesidad de imprimir papel.

La AGIP había suspendió la primera emisión para realizar una reliquidación completa de todas las boletas (cuotas 1, 2, 3 y pago anual) y estableció una regla que limita que ningún incremento supere la inflación registrada en la Ciudad en 2025 (31,8 %), medida por el IPCBA. Esta decisión fue comunicada por el Gobierno porteño y se encuentra disponible para consulta en comunicaciones oficiales.

El propio jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había recomendado no abonar las boletas originalmente emitidas hasta que culminara la corrección. Tras el recalculo, las nuevas boletas están vigentes y deben pagarse hoy sin prórroga.

patentes

Beneficios por pago anticipado y descuentos

La AGIP procura alivianar el impacto tributario ofreciendo diversos beneficios a quienes opten por modalidades de pago anticipado:

10% de descuento por pago anual anticipado del impuesto.

10% de bonificación por buen cumplimiento si el contribuyente pagó todas las cuotas de 2025 en término (aplicable por cuota bimestral en 2026).

8,33% de bonificación anual para quienes adhieran el débito automático antes del 30 de abril de 2026.

5% de descuento por pago de cada cuota dentro del plazo, en caso de optar por el pago bimestral.

Por el contrario, el retraso en el pago genera un recargo del 5 % sobre la cuota vencida, más intereses.

Qué pasa si ya se hizo el pago con la boleta errónea

Quienes abonaron la cuota 1 o el pago anual con la boleta original — antes de la reliquidación — con valores superiores al tope basado en inflación, verán ese exceso registrado como saldo a favor. Ese crédito se aplicará automáticamente a futuras cuotas. Para quienes deseen la devolución del dinero pagado de más, AGIP habilitará desde el 1° de marzo un aplicativo específico en su sitio web para gestionar el reintegro.