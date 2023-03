José Luis Espert confirmó que tiene una nueva candidatura en mente

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, afirmó que no descarta encabezar una candidatura presidencial en los comicios de este año. Se trata de un nuevo frente liberal en sintonía con Juntos por el Cambio. Las internas se dirimirían dentro de una gran "mega PASO".

"Es un nuevo espacio. Acá hay un programa de reformas muy claras de lo que hay que hacer en materia económica. Es la pata que le faltó a Juntos por el Cambio en 2019. Me lancé como candidato a gobernador. No descartaría que, en el nuevo espacio opositor, al liberalismo le convenga que sea candidato a presidente", expresó en diálogo con La Nación+.

"Lo importante es el armado de un nuevo frente opositor donde confluya Juntos por el Cambio y los liberales. Agregaríamos la quinta pata liberal. No es sumarnos a Juntos por el Cambio. Se trata de un nuevo enfoque. Un nuevo espacio opositor. No vamos a estar adentro de la estructura, es una nueva alianza opositora. Vamos a tener nuestras listas", aclaró el economista.

Sobre la cuestión de que la inclusión de Espert en la primera oposición beneficie al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el diputado destacó que "es una especulación política y me tiene sin cuidado".

Oficialismo parlamentario y económico

El legislador liberal recordó la exposición del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en la Cámara de Diputados y criticó el accionar del Frente de Todos. "El kirchnerismo es un ejército de salvaje de romper todo acuerdo. Tienen que perder las elecciones de este año y no volver nunca más. Mi enojo ayer tiene que ver con eso. Me tomo a pecho de representar a la gente. Lo que vino a decir Rossi ayer no tiene nada que ver con la gente", expresó.

El ministro de Economía, Sergio Massa.

Respecto al nuevo préstamo DE US$ 150 millones del BID que consiguió el ministro de Economía, Sergio Massa, Espert destacó que lo que consiguieron "son tres empanadas".

"No sé si es irresponsable seguir endeudando a los argentinos para financiar esta demanda de dólares que hay de los argentinos. Esta deuda alguien la tiene que pagar algún día. Es deuda externa con organismos que no te podes hacer el boludo el día de mañana. No sé si podemos pagar", agregó el diputado.

"A cuánto van a llevar el nivel de presión impositiva para pagar esta deuda. La alternativa es cruel también, no es joda. Soltar el dólar y que vaya a donde tenga que ir", sentenció.