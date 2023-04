José Luis Espert quiso distanciarse de las ideas de Javier Milei y sus seguidores le tiraron con el archivo

El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, suele mantener una activa participación en redes sociales, donde generalmente expresa su postura sobre distintos temas de actualidad, aunque es punzante con las políticas económicas del Gobierno de Alberto Fernández.

Este miércoles, el economista liberal volvió a despegarse de las ideas del precandidato a presidente Javier Milei quien ha tomado como caballito de batalla en la campaña la posibilidad de dolarizar la economía argentina.

"Mi nota de hace casi 25 años, un cuarto de siglo", posteó Espert en Twitter lanzando así un palo directo a Milei.

Mi nota de hace casi 25 años, un cuarto de siglo. pic.twitter.com/qIywDCkg8N — José Luis Espert (@jlespert) April 19, 2023

La columna que publicó Espert en Twitter se titula "Dolarizar en Argentina es error típico de fanáticos", donde enumera sus razones de aquel momento para no dolarizar: "El problema de la economía argentina no es monetario ni cambiario"; "primero hay que resolver el alto gasto público y la mala reforma laboral que ocasiona desempleo"; "dolarizar sería eficiente si el único motivo por el que las economías sufren ataques especulativos fuera de la posibilidad de devaluación"; "nadie imagina a Alan Greenspan emitiendo dólares para salvar al Banco Mayo"; y "la convertibilidad es el mejor régimen por ahora, pero no a largo plazo porque achica el margen de maniobra para hacer política económica".

Ahora bien, los internautas no la dejaron pasar y sacaron a relucir el archivo de cuando Espert, en estos 25 años, cambió de idea y habló de que era buena dolarizar la economía argentina y vender el Banco Central.