La estratégica jugada de Axel Kicillof que preocupa hasta al oficialismo

Desde que Axel Kicillof firmó el decreto para convocar a las PASO en la provincia de Buenos Aires el 13 de agosto, en simultaneo con las primarias nacionales, comenzó a instalarse con fuerza el rumor de desdoblaría las elecciones en la provincia. Especulaciones que fueron tomando cuerpo, ya que en el decreto no figuran las elecciones generales del 22 de octubre.

Desde la oposición acusaron a Kicillof de guardarse esa carta bajo la manga para tratar de obtener una mejor performance electoral, hundiendo económicamente a la provincia.

Un operador del peronismo que hace base en la Legislatura bonaerense confió a MDZ: “Es la única chance que tenemos para no perder la provincia. Acá hay una realidad, que algunos no quieren ver muchos de los punteros históricos del peronismo se están yendo con Bullrich y Milei. A este paso lo único que nos va a quedar en territorio son los pibes de La Cámpora”.

Fuentes consultadas por MDZ en la gobernación bonaerense no afirman ni descartan nada. Pero reconocen que existe la posibilidad de que en la provincia la elección para gobernador, intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares se realice en una fecha distinta a la nacional. “El gobernador tiene por Ley la potestad para hacerlo. No se descarta, queremos retener la provincia y no vemos una estrategia nacional fuerte en ese sentido”.

Otra de las fuentes consultadas por este medio sostuvo: “La figura del gobernador está atada a la boleta del presidente y la verdad si no aparece Cristina en la boleta nacional, no tenemos un candidato fuerte. Sino las separamos estamos condenados“.

A todo esto, el titular de la consultora DC Aníbal Uríos, explicó: “Por la Ley Electoral de la provincia de Buenos Aires, Kicillof tendría que fijar la fecha de las generales antes de las PASO. No puede ser antes de los 90 días a la fecha dispuesta por el ejecutivo para las generales y debe ser entre los 30 y 120 días previos a la finalización del mandato. Por lo que no tiene mucho margen de tiempo”.

“Kicillof se dio cuenta de que las balas le entran. El desastre económico, la pobreza y la inseguridad en la provincia de Buenos Aires pego mucho y la gente empezó a ver al gobernador como uno de los responsables”, afirmó Uríos añadiendo “Kicillof es la última bandera del kirchnerismo duro clavada en el medio del desierto. Eso lo sabe y me da la sensación que no va a querer acompañarlos al cementerio por lo que desdoblar se ve como la mejor jugada que puede hacer”.

La oposición se encolumna en contra del desdoblamiento

MDZ habló con dirigentes de la mayor coalición opositora y del liberalismo quienes afirmaron que desdoblar las elecciones es un gasto innecesario en medio de la crisis económica del país, además de que Kicillof está mostrando un signo de desesperación.

Juan Pablo Allan, senador provincial de Juntos por el Cambio y precandidato a intendente platense por el sector de Patricia Bullrich, dijo a MDZ: “Desdoblar significa reconocer que pierden y que necesitan toquetear las reglas para tener una mínima esperanza. La respuesta de la gente será aún más contundente, la derrota del oficialismo será catastrófica si hacen esa chanchada”.

Uno de los referentes del liberalismo bonaerense especuló que el adelantamiento favorecería al kirchnerismo y a Juntos por el Cambio. “Si lo hacen, sacan a Milei de la cancha. Esta más que claro que Milei no tiene armado en la provincia, él es la única figura”, agregó. Y sentenció: "Se caen todos los arribistas que vienen del peronismo y se colgaron para poder tener un carguito. Seamos honestos quien se va a inmolar poniendo de la suya si no esta el que tracciona en la boleta. Si Kicillof adelanta salen espantados”.

Segundo Cernadas, presidente del Concejo Deliberante de Tigre y precandidato a Intendente de Juntos por el Cambio, sostuvo que, si bien es potestad del gobernador, “es una locura que se piense en desdoblar las elecciones en medio de este contexto económico, gastando una enormidad de plata para buscar su beneficio electoral”.

Asimismo, Cernadas se manifestó a favor de que las elecciones en territorio bonaerense sean desdobladas de las nacionales: “Estoy convencido de que la provincia debe tener una discusión electoral aparte y con voto electrónico; los bonaerenses no podemos estar atados a una boleta nacional. Eso si el debate que debe darse en la Legislatura, por fuera de lo que es un año electoral y no a meses de una elección“.

Por su parte, la diputada nacional platense Carolina Píparo, afirmó: ”Me resulta vergonzoso, aunque no me extrañaría ninguna jugada sucia. Hoy vemos mucho político que piensan más en la campaña y en la avivada que en la gente o el costo para el Estado de una elección desdoblada. Desdoblen o no, estoy preparada para participar de estas elecciones representando las ideas de la libertad”, mostrándose como la candidata de Milei en la ciudad de las diagonales.

En la misma sintonía, opinó el intendente radical de Brandsen, Daniel Cappelletti: “Esto que quiere hacer Kicillof es una locura, un gasto innecesario de plata para todos los bonaerenses cuando la gente la está pasando realmente mal. Estamos en una provincia donde no hay seguridad, la gente tiene hambre, no le alcanza para subsistir y el gobernador piensa gastar un dineral en sus ambiciones personales para tratar de retener la provincia”.

El intendente de Brandsen, agregó: “Por más que la ley lo habilite, si quiere jugar no pude modificar las cosas a su antojo como un nene caprichoso”.