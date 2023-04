Así reaccionó la política ante la decisión de Kicillof de no desdoblar las elecciones en Buenos Aires

Luego de que se publicara en el Boletín Oficial bonaerense de este sábado el decreto que oficializa la convocatoria a las PASO para el domingo 13 de agosto en simultáneo con las primarias a nivel a nivel nacional. MDZ habló con analistas políticos y referentes del oficialismo y la oposición sobre la decisión tomada por el gobernador Axel Kicillof de unificar las elecciones.

Recordemos que Kicillof había especulado con la posibilidad de desdoblar los comicios para obtener un mayor redito electoral, una jugada que se guardó al no incluir en el decreto la fecha de las generales de octubre, algo que no cayó nada bien en la oposición.

El titular del bloque de diputados bonaerense de Juntos por el Cambio y presidente del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad, en dialogo con MDZ se refirió al fundamento que dio origen a las PASO: "Es un único proceso electoral, con dos instancias. Bajo esta premisa, el gobernador de la provincia tendría que haber convocado a las elecciones, con fechas para las primarias y las generales”.



"Esta convocatoria parcial demuestra un desconocimiento del proceso electoral, y que tanto el gobernador como el Frente de Todos sólo tienen para dar especulación electoral. Sin hacerse cargo, ni tener planes para los problemas complejos que tiene la provincia", sostuvo el legislador y precandidato a gobernador por el radicalismo.

Asimismo, Abad dijo que "los bonaerenses le vamos a dar un corte a esta forma de gobernar, en las PASO del 13 de agosto y para el día que finalmente Kicillof convoque a las elecciones generales”.

Por el lado del ala dura del PRO, el intendente de Capitán Sarmiento y precandidato a gobernador, Javier Iguacel, sostuvo: "Por más que especulen y metan mula, tenemos la mejor propuesta para convertir a la provincia de Buenos Aires en la locomotora del cambio de la Argentina. Y así transformarla definitivamente en un lugar de libertad, de trabajo y de orden para todos los bonaerenses”.

Desde el liberalismo, en tanto, afirmaron que fue la única medida coherente del gobernador durante su gestión. Nahuel Sotelo, referente de Javier Milei en la Legislatura bonaerense, dijo: "No desdoblar las elecciones es lo único lógico de hizo Kicillof en sus casi cuatro años de gobierno. En un contexto de crisis, con la gente que la está pasando realmente mal, gastar doble partida presupuestaria para las elecciones no es lógico".

Por otra parte, Sotelo se lamentó que en la provincia se siga votando con listas sabanas. "Nos apena que pasa otro año y vamos a elecciones en la provincia de Buenos Aires sin boleta única. Cuando nosotros lo primero que hicimos al asumir nuestra tarea legislativa fue presentar un proyecto de boleta única".

En consonancia con lo dicho por el libertario, la senadora radical de la Quinta Sección electoral, Flavia Delmonte, afirmó: "Más allá de fijar por decreto cuándo se vota, hay que pensar cómo se vota. Los bonaerenses somos rehenes de un sistema arcaico de votación, listas sábanas, inversión millonaria en papel y fiscales, que son el escenario ideal para el apriete, las mafias y las prácticas antidemocráticas a las que nos tienen acostumbrados el peronismo y el kirchnerismo".

"Es importante que el próximo gobierno, que va a ser de Juntos por el Cambio, modernice y transparente las elecciones”, lanzó.

"Lo bueno es que los que llegaron el 10 de diciembre del 2019 y son los responsables de destruir nuestra economía se van a ir todos el 10 de diciembre del 2023", sentenció la senadora radical y precandidata a intendenta del Partido de la Costa.

Por su parte, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, sostuvo que el decreto firmado por Kicillof no cambia nada. "Se esperaba que la votación en la provincia sea simultánea con la nacional", refrendó.

"Claramente la provincia no puede escaparse de lo nacional. Están íntimamente relacionadas. Si bien desde la conveniencia probablemente al gobernador le hubiese convenido ir separado, porque la elección nacional lo puede tirar para abajo. El kirchnerismo hoy gobierna el país y gobierna la provincia con Kicillof, así que van de la mano", finalizó Valenzuela.

La defensa al gobernador llegó de la mano del diputado oficialista Rubén Eslaiman quien remarcó que nunca se desdoblaron las elecciones en la provincia. "Hubo un atisbo para hacerlo en la gestión de Vidal y Macri no se les permitió. La verdad que el gobernador en esta oportunidad podía haber especulado con hacerlo".

En tanto, Eslaiman sostuvo que Kicillof está equivocado cuando dice que necesita de la Legislatura para desdoblar las elecciones. "Él lo puede hacer, no necesita de la Legislatura. En eso está equivocado, si quisiera puede desdoblarlas. Pero no corresponde, estamos todos en el mismo barco y es muy importante que la provincia de Buenos Aires vaya atada a la elección nacional. Sino dejamos librado a su suerte, en inferioridad de condiciones a quien sea nuestro candidato a presidente”, sumó.

"La provincia de Buenos Aires tracciona mucho para el resultado de la elección nacional, casi el 40 por ciento de los habitantes del país viven en la provincia algo que impacta fuerte en el padrón nacional", cerró el legislador del Frente de Todos.

La mirada de los analistas políticos

El consultor Carlos Germano habló con MDZ y dijo porqué Kicillof no quiso desdoblar las elecciones. "El gobernador como pieza fundamental en esta elección, tiene que ver de qué manera se inserta la figura de Cristina en la boleta. Soy de los que piensan que Cristina va a jugar. Está la posibilidad de que sea candidata a senadora y que su nombre este en la boleta va ayudar y mucho al Frente de Todos".

"Sin Cristina en la boleta indudablemente la bronca, la desazón y la desconexión de la política con la ciudadanía va a castigar al oficialismo. Eso pasó con los oficialismos en todo el mundo. Es lo que evaluó la mesa chica del gobernador, no arriesgar en nada porque los votos están muy justos", sustentó Germano.

Asimismo, el analista político comparó a las PASO de este año con las del 2019. "Todo indicaría que estas primarias van a ser unas elecciones fundamentales. Va a ser muy difícil para el gobierno, convirtiéndose en un escenario similar a lo que fueron las PASO del 2019 para Mauricio Macri. Inexorablemente eso va a repercutir en la provincia de Buenos Aires".

Germano recordó la performance electoral del gobierno en las Legislativas del 2021: "Con todo el peronismo unido, JxC ganó la elección legislativa. Por eso, vemos la necesidad de Kicillof de tomar posturas conservadoras y no cambiar el status quo para poder enfrentar una elección que hace dos meses atrás parecía sin problemas y hoy no le sobra nada".

Por su parte, el consultor y analista político Mario Rodríguez dijo que desdoblar las elecciones sin acuerdos con todas las fuerzas políticas es imposible en la provincia de Buenos Aires. "Sería lo correcto hacerlo, el problema es que se acuerdan 15 días antes de las elecciones", aclaró.

"No se puede debatir cuando en verdad lo que están tratando de hacer es cambiar las reglas de juego. Es la misma discusión que se dio con la medida que tomó Larreta en la Ciudad de Buenos Ares. Cualquier discusión sobre el sistema electoral en abril con un calendario que empieza en junio es un disparate. Es claramente una especulación electoral", sostuvo Rodríguez.

Y agregó: “Creo que despegar las elecciones de la provincia de Buenos Aires de las nacionales son parte de la agenda de mejoras democráticas que los políticos, cuando son oficialismo, no quieren dar. Es algo que debe hacerse con acuerdos políticos y fuera de las urgencias electorales, para que no sea una especulación berreta. Acá el gran tema de no separar las elecciones es Cristina, si Kicillof hubiera separado las elecciones corría el riego de no ser competitivo por no tener a Cristina, si es que va como candidata a senadora nacional. Porque es la única chance que tiene el kirchnerismo que está en una etapa psiquiátrica en donde se creen todas las mentiras de que son los salvadores".