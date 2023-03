El radicalismo presentó su "ABC" para gobernar la provincia de Buenos Aires

El Diseño de Políticas Públicas 2022 de la Fundación Poder Buenos Aires, fue concebido como el plan de Gobierno que lleve al candidato a gobernador del radicalismo, Maximiliano Abad, a sentarse en el sillón de Dardo Rocha. De la elaboración del programa participaron más de 220 profesionales - en salud, economía y educación -, técnicos, empresarios, vecinos y voluntarios, quienes se centraron en políticas concretas para reactivar la economía, optimizar el sistema de salud pública, orientar la educación a las nuevas tecnologías y, en seguridad, capacitar a la policía en la lucha contra el narcotráfico y trabajar en la prevención del delito

MDZ habló con Alejandra Lordén, presidenta de la Fundación Poder Buenos Aires y diputada provincial del radicalismo, sobre el plan de políticas públicas que presentó en el Comité provincia de Buenos Aires de la UCR y dijo que “es la hoja de ruta para potenciar productivamente la provincia, comenzar una revolución del conocimiento y darle sentido estratégico al ordenamiento territorial”

“En definitiva, mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. Las principales causas de la decadencia crónica de la provincia son la falta de rumbo, una planificación insuficiente sin un diagnóstico de la situación, y no tener estrategias ni objetivos. Eso cambió: hoy sabemos dónde estamos y a dónde queremos ir”.

Asimismo, Lordén afirmó que desde la Fundación empezaron a trabajar en la elaboración de las propuestas en marzo del 2022 con más de 220 técnicos, voluntarios y especialistas en la confección de un libro digital con 22 áreas, una hoja de diagnóstico y 10 propuestas, “que fue lo que le presentamos y entregamos, en formato papel, a nuestro candidato a gobernador y presidente del radicalismo, Maximiliano Abad”.

En tanto, sostuvo que las propuestas se fortalecerán con más especialistas y la recorrida con intendentes en el territorio: “Esto sería el 'ABC' que el radicalismo tiene preparado para gobernar la provincia de Buenos Aires, que es la Agenda Bonaerense para el Cambio. Las propuestas tienen que ver con que cada mesa de trabajo construyó - además del diagnóstico, que lo tenemos todos - las prioridades que se fijaron en cada una de las 22 áreas”.

PRESENTAMOS EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2022



“Este libro contiene las 10 prioridades de nuestros equipos en educación, salud, modernización del estado, agroindustria, cultura y economía. En todas las áreas importantes, por supuesto tenemos que seguir trabajando para darle esta herramienta fundamental a Maximiliano Abad, nuestro candidato a gobernador".

La presidenta de la Fundación Poder agregó: "Es fundamental tener este recurso en el territorio, tanto en el conurbano como en el interior bonaerense. Por eso hay un área que es metropolitana o conurbano, que tiene una mirada especial donde colaboró muchísimo el diputado nacional Fabio Quetglas, que participó en la presentación del libro”.

En cuanto a las propuestas del radicalismo para gobernar la provincia, la diputada remarcó las más destacadas: “El campo la está pasando muy mal. Nosotros vamos a trabajar en un perfil exportador, hablar de por qué es necesaria una línea de créditos blandos para que todos los productores puedan acceder y tener un seguro de sequía. Hoy no se cuenta con esa herramienta y estamos viendo que las pérdidas van a superar los 15 mil millones dólares, eso genera un gran problema para la Argentina que vive fundamentalmente de lo que produce el campo".

Sobre el área de Salud, dijo que “IOMA no puede ser un ente separado del ministerio de Salud. Las licitaciones de IOMA deben ser transparentes. Hay muchísimos afiliados que no pueden acceder a las prestaciones ni a las drogas que necesitan. Necesitamos un IOMA transparente que tenga un ida y vuelta con el ministerio de Salud bonaerense”.

“Además tenemos que hablar de la descentralización de los hospitales, no se puede gestionar desde un ministerio en La Plata desconociendo lo que pasa en la heterogeneidad del territorio. Hay que tener una mirada en una provincia que es totalmente heterogénea y una mirada para hacer de una provincia inviable e invivible una provincia posible”

Sobre Educación, la diputada radical afirmó: "Planteamos achicar la brecha digital que tienen los niños y tener una alfabetización digital en los primeros grados. Y preparar un secundario integrado al mundo del empleo, hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires una desocupación del 8,9% que es superior a la media nacional. Obviamente nuestra propuesta no tiene nada que ver con el intento de instaurar la no repitencia, creemos que eso es nivelar para abajo".

Alejandra Lordén cuestionó el discurso del gobernador, cuando dijo en la Apertura de Sesiones Ordinarias que durante su gobierno las clases se dictaron con normalidad. “Claramente Kicillof miente, ahora por la ola de calor muchos chicos no tienen clases, en las escuelas rurales de mi pueblo si la portera no lleva el ventilador de su casa no hay clases; y en invierno por la falta de estufas tampoco tienen clases por el frío. Así - dijo - te podría enumerar un montón de cuestiones que hacen que los chicos que se fueron del sistema escolar durante la pandemia hoy no tengan ninguna política de estado que sirva para reinsertarlos nuevamente en las escuelas”.

De las propuestas de Seguridad, sostuvo: "Estamos trabajando con un foro liderado por hombres y mujeres del radicalismo, Carlos Fernández es un referente en seguridad, generando no solo una policía mas efectiva y mejor preparada, sino también en lo que es prevención del delito. Para eso tenemos que hablar del narcotráfico y del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires".

“En el Gobierno de María Eugenia se derrumbaban búnkers y hoy hay soldaditos parados en todas las esquinas, son chicos de 10 y 11 años que salen a vender drogas. En la provincia de Buenos Aires se vende más droga que en Rosario, lo que pasa que como en la provincia de Buenos Aires hay un monopolio no tenemos los enfrentamientos entre bandas que vemos en la provincia de Santa Fe. Claramente uno de los problemas a combatir en la provincia de Buenos Aires es el flagelo del narcotráfico”, finalizó Alejandra Lordén.

Las propuestas de Gobierno fueron presentadas ante un nutrido grupo de dirigentes nacionales, provinciales, legisladores, intendentes y militantes del radicalismo, que llegaron al Comité Provincial de La Plata desde todos los pueblos y ciudades del interior bonaerense