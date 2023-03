Exintendente K al banquillo de los acusados por corrupción con la obra pública

La justicia fijó para los días 21 y 23 de marzo las audiencias para el primer juicio oral, que deberá enfrentar el exintendente de Brandsen, Gastón Arias, como principal imputado por fraude en perjuicio de la administración pública. También se encuentran investigados varios funcionarios de su gobierno.

El exjefe comunal tiene sobre sus espaldas once denuncias por diferentes hechos de corrupción durante su gobierno, tal como contamos en agosto del año pasado en MDZ

Arias deberá demostrar desde el banquillo de los acusados por qué su gestión autorizó el pago millonario de una obra que no se terminó. La causa que lo tiene como principal imputado es por una obra de seis cuadras de cordón cuneta del programa “Más Cerca” del ministerio de Planificación Federal, conducido en ese entonces por Julio De Vido.

Algo similar a lo que ocurrió con la obra pública de la provincia de Santa Cruz, por la cual el Tribunal Oral Federal 2 condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Báez y siete exfuncionarios por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado; cuyos fundamentos de la sentencia se publicaron en el día de ayer.

En diálogo con MDZ, el actual intendente de Brandsen, Daniel Cappelletti, afirmó que muchas de las once denuncias penales que realizo contra Gastón Aria tienen similitudes con la Causa Vialidad. “Esto tiene relación con los fundamentos del fallo por el cual se condenó a Cristina Kirchner”, afirmó.

“El juicio oral, del cual soy denunciante y testigo, es por la obra pública del cordón cuneta del programa ‘Más Cerca’ del ministerio que conducía De Vido. Tenían que hacer seis cuadras, hicieron dos y cobraron por las seis. No hay explicación posible de por qué se pagó la totalidad de la obra, y cuando le preguntan a Arias qué hicieron con la plata dice que toda la plata se invirtió en Brandsen. Ahora que le explique al juez qué hizo con esa plata, porque eso es malversación de fondos públicos de acá a la China”, afirmó el radical.

Gaston Arias, exintendente de Brandsen.

Asimismo, agregó: “Ojalá que la Justicia actúe libremente. No me interesa si van todos presos, me interesa que los jueces actúen libremente, sin presiones y que cada uno de los acusados tenga la condena que se merecen en función de la defraudación que le hicieron al Estado. Creo que en este caso, como en el de la obra pública de Santa Cruz, existe la asociación ilícita porque todos estaban en la misma, incluido los empresarios”.

En tanto, Cappelletti dijo que la denuncia por la cual Gastón Arias va a juicio oral es la primera de las once que tiene en su contra, y se mostró preocupado por cómo puede actuar la fiscal que lleva adelante la investigación: “Tengo dudas de cómo pueda actuar la Fiscal Victoria Huergo. Ya lo sobreseyó a Arias en una causa del 2011 por adulteración de documentos públicos después de haberlo procesado, sin que se le caiga la cara. No sería nada raro que ahora vuelva a pasar lo mismo. Lo importante de esto es que se llegó al juicio oral y público y ahora no tienen más artilugios para postergarlo. Estamos todos notificados y yo voy como testigo”. Daniel Cappelletti, Intendente de Brandsen



Por otra parte, el jefe comunal de Brandsen se preguntó “¿Cómo puede ser que con once denuncias por corrupción y un juicio oral en su contra Arias, siga siendo funcionario público de la provincia de Buenos Aires?”, recordando que desde que perdió la intendencia en el 2015, "el peronismo le dio refugio en la Defensoría del Pueblo bonaerense y todavía sigue ahí”.

Finalmente, Cappelletti manifestó: “Esperemos que cuando la Justicia lo condene, no haga lo mismo que Cristina y salga a decir que está proscripto y fue condenado con base en supuestos.

A todo esto, el exintendente Gastón Arias, en declaraciones a una radio local, dijo sobre el inicio del juicio oral que lo tiene como principal imputado “Estoy muy tranquilo, hace ocho años estoy esperando poder demostrar mi inocencia y el momento ha llegado”.