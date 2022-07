En medio del conflicto económico CFK le clavó el visto a un referente del Frente de Todos

A pesar de la bandera blanca que han hecho flamear Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, las diferencias dentro del Frente de Todos siguen siendo grandes. La vicepresidenta ha cuestionado directamente el rol de los movimientos sociales en el manejo de planes y esto tensa la relación con agrupaciones como el Movimiento Evita. A tal punto que uno de sus referentes confesó que hace tiempo la mandataria no le responde sus mensajes.

En diálogo con Futurock, Fernando "Chino" Navarro afirmó que la vicepresidenta le clavó el visto. "Yo le escribí a Cristina (Kirchner) varias veces para hablar pero no me respondió", sostuvo al mismo tiempo que criticó la forma en la que se ha tratado a las agrupaciones sociales en las últimas semanas.

"En los últimos meses hay una campaña contra las organizaciones sociales desvalorizando su trabajo, tanto de medios de comunicación como de políticos", lamentó. En ese sentido, se mostró conforme por el trabajo que vienen haciendo y aclaró que no todos los políticos pueden caminar por la calle con la tranquilidad que él lo hace.

"Me siento orgullo de poder salir de Casa Rosada e ir al Congreso caminando por la calle con dos compañeras y sin custodia, hay muchos opositores y oficialistas que no se animan sin custodia", subrayó.

Si bien dijo tener diferencias con las formas de protesta de agrupaciones como el Polo Obrero, dijo que entiende los motivos y reconoció que el reclamo es justo. "No hay que criticar que dirigentes de los movimientos sociales pidan más ayuda del estado", manifestó.

"Quizás no explicamos bien y a veces hay mala leche. Expresamente dije que hay motivos para marchar pero que no compartía las formas del Polo Obrero", explicó. También se refirió a la marcha que convocó Juan Grabois para el el 20 de julio y dijo que es algo que tienen que discutir las organizaciones que integran la UTEP. "Es un momento bastante confuso y a veces los dirigentes aportamos a esa confusión, hay que bajar los decibeles", reconoció.

"Hay causa para que haya movilizaciones, la CGT, las organizaciones de izquierda y como vamos a movilizar nosotros en agosto", admitió y dijo que trabajan para "generar soluciones con este gobierno".

Por último defendió la figura de Alberto Fernández afirmando que es a él a quien votaron los argentinos como presidente. "La sociedad argentina definió que Alberto Fernández fuese el presidente. Es raro y perjudicial que no hablen con Cristina Kirchner". "Nosotros no tenemos problemas en hablar con Cristina. Yo le escribí a ella para hablar, pero como para el baile es necesario dos", concluyó.