Otro intendente PRO apoyó la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta

"Yo trabajo hace mucho tiempo con Horacio. Es una persona que está preparada para transformar este país". Julio Garro, intendente de La Plata, se pronunció en la interna del PRO a favor de la candidatura presidencial del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Somos apasionados por la gestión, creemos en valores que coincidimos y no tengo ninguna duda que Horacio es una persona que está preparada y preparándose para transformar este país”, agregó el jefe comunal de la capital bonaerense.

Garro advirtió además que la interna del kirchnerismo con Alberto Fernández repercute en la gestión y en el agravamiento de la crisis económica del país. "Este nivel de pelea, de incertidumbre, de tironeo, de insulto, de pelearse por la caja, por el poder... En el medio está la gente con una incertidumbre que no sabe para dónde ir. Vas a la mañana a un supermercado, como en la época de la famosa híper, a la mañana una leche costaba 12 pesos, a la tarde 15, a la noche 22. ¿Hoy no pasa eso? Está pasando eso", señaló.

Recibí a @SLopezMedrano y su equipo en nuestro Centro de Operaciones y Monitoreo, que es modelo en el país. Les conté cómo funciona la red integral de prevención con las más de 1000 nuevas cámaras de última tecnología que instalamos. pic.twitter.com/YFKhgvQPXO — Julio Garro (@JulioGarro) June 29, 2022

Sobre la escalada inflacionaria, Garro detalló los problemas que enfrentan los municipios para avanzar con los proyectos de infraestructura y obra pública. "A todo el mundo le pega fuerte. Hoy licitar, licitar una obra, que tiene un proceso de dos meses, cuando sale la licitación el que gana te dice: ‘no la puedo hacer’. Porque le suben los precios un 15%. Entonces antes de adjudicar tenés que estar renegociando un contrato y previendo lo que tarda esa obra para que la puedan llevar adelante. 100 metros de asfalto, te aumenta el petróleo, la nafta, el combustible, la mano de obra", se quejó el alcalde macrista en declaraciones a un medio de prensa.

Sin embargo, se despegó del reclamo de los intendentes del conurbano bonaerense que pidieron empezar a administrar el reparto de los planes sociales luego de la polémica desatada por Cristina Fernández de Kirchner: "Es una pelea por la caja, por el recurso, por el territorio, por los cortes, por condicionar al otro. Sin duda. Ahora, esto que se habla tan fuertemente en las últimas horas es: si vos me preguntás a mí como intendente si quiero manejar un plan en estas condiciones, no. Los planes tienen que tener una fecha de vencimiento para lograr capacitar a esa persona, que aprenda un oficio, que consiga un laburo y el plan se tiene que dar de baja, no hay que dárselo a otro porque si no se te hace una bola de nieve. Ahí sí con los intendentes porque son los que están cerca, pero con una fecha de vencimiento, hay un año y medio para que consigas un trabajo, el Estado te acompaña un año y medio, más no".