Garro pidio la unidad de Juntos para que la provincia de Buenos Aires no sea el aguantadero del kirchnerismo

El intendente platense Julio Garro encabezo este fin de semana en Tandil un encuentro del Frente “Hacemos Juntos”. Fue el principal orador, ante una audiencia de referentes y dirigentes políticos de la Quinta Sección electoral bonaerense. Con duras críticas a Kicillof y a Alberto Fernández, el jefe comunal platense llamo a la unidad para ganar la elección del próximo año y “no permitir que el kirchnerismo se refugie en la provincia, como lo hizo en La Matanza en el 2015".

Llamó la atención que no haya sido de la partida, en el predio serrano de la estancia Colina de los Robles, su socio político Néstor Grindetti con quien lanzó a fines de abril el espacio “Hacemos Juntos”, que tiene como principal objetivo convertirse en una alternativa de los intendentes del mayor frente opositor sumando peronistas, vecinalitas e independientes. Por lo que pudo averiguar MDZ, la ausencia del jefe comunal de Lanús y fundador del espacio se debió a problemas de agenda, por lo que mandó emisarios al encuentro.

Ante los dirigentes y referentes políticos de las 22 localidades que integran la Quinta Sección electoral, muchos de extracción peronistas, Garro se comprometió a brindarles lugar dentro del armado si se deciden a competir dentro de Juntos. "Hay muchos de ustedes que no fueron escuchados, pero les garantizo que en 2023 van a poder tener una lista para competir en internas".

Con traje de candidato intendente platense dijo: “El Gobierno se alejó de la gente, en los barrios los problemas son la inflación, la inseguridad y la falta de empleo, no la ampliación de la Corte”. En ese sentido, afirmó: “Se puede generar empleo, se puede aprovechar el inmenso valor agropecuario que tenemos, se puede invertir más en seguridad, salud y educación, se puede evitar que nuestros hijos quieran emigrar a otros países desesperados e impotentes ante tanta frustración, se puede, se debe y lo vamos a hacer”.

En cuanto a las peleas internas, Garro diferenció al oficialismo de la oposición y tiró un palo para Kicillof; “Lo que nos define a nosotros es el hacer, y es también lo que nos diferencia de los que solo se dedican a pelearse. Esa energía que pierden peleando es energía que no ponen en lo importante, como los miles de chicos que ante la llegada del frío no van a la escuela porque no hay gas”.

Durante el encuentro en la localidad bonaerense de Tandil se abordaron temas que tienen que ver con la autonomía municipal (impulsada por la oposición), herramienta que brindaría mayor autonomía a los intendentes para resolver los problemas de sus distritos, sin depender de los designios del gobernador de turno que se siente en Sillón de Dardo Rocha.

Sobre este tema el intendente platense afirmo que se debe seguir dando la discusión de la autonomía de los municipios: “No hay nadie mejor que los intendentes para saber qué pasa en cada punto de las ciudades, porque estamos cerca. No es una cuestión partidaria, se trata de ver cómo hacer que las soluciones lleguen a la gente. Lo que no puede pasar es que los chicos pierdan días de clase porque la provincia no hizo las obras. O que la policía no esté donde hace falta porque los que la manejan no conocen la realidad de cada barrio”.

Haber elegido para el encuentro un municipio radical de la Quinta sección electoral, no fue algo casual. En las PASO del año pasado el armador de Santilli en esa sección fue el intendente marplatense Guillermo Montenegro, quien quedó en la mira luego de que en varios distritos de la Quinta no se defendió la boleta del “Colo” por no presentar candidatos a concejales. Recordemos que en la Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Sección electoral el ganador de la interna de Juntos en la provincia de Buenos aires fue Facundo Manes.

Tampoco es casual que el Intendente platense Julio Garro, le diga a los referentes y dirigentes de la Quinta Sección: "Vi muchos dirigentes que traicionaron a la militancia faltando cien metros para llegar al disco. Si piensan que puedo estar sentado acá para después cagarlos, se equivocan, voy a estar para defenderlos y garantizarles una lista para competir el año que viene porque creo que sin ustedes no podemos ganar".

Finalmente, el jefe comunal platense cerró su discurso con un mensaje de unidad pensando en un frente amplio y plural para hacer “las transformaciones profundas que hacen falta en la provincia y el país”. Abogo por la unidad de Juntos para que la provincia de Buenos Aires no se convierta en el aguantadero del kirchnerismo: “Seguramente el kirchnerismo piensa llevar adelante el mismo plan que tuvo en 2015, que fue poner todo el esfuerzo para refugiarse en La Matanza porque sabían que perdían la elección. El año que viene van a intentar hacer lo mismo, pero en la provincia de Buenos Aires, porque los números a nivel nacional no le dan, y por eso debemos consolidar lo que tenemos y crecer aún más para que eso no suceda".