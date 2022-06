La receta de Horacio Rodríguez Larreta para bajar la inflación

Horacio Rodríguez Larreta se despegó del kirchnerismo y reclamó un "consenso político amplio que sostenga un programa de baja de la inflación". Desde Israel, país que logró reducir la inflación del 500% en la década del 80, el jefe de gobierno porteño explicó que combatir el alza de precios es "prioridad número uno en la Argentina".

"Hasta ahora no le hemos encontrado la vuelta hace muchas décadas, pero tenemos que hacerlo y se puede. Israel lo hizo y a partir de eso empezó a crecer. Me vino muy bien aprender de estas cosas", dijo el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Pablo Rossi en Radio Rivadavia, Rodríguez Larreta subrayó que "en la Argentina tiene que haber un rumbo muy claro desde el primer momento". Al destacar que en Israel se logró bajar la inflación gracias a un programa económico apoyado por varios sectores políticos, el jefe de Gobierno de la Ciudad aclaró que "uno busca un acuerdo, pero no es con todos: uno no busca unanimidad".

"Lo digo bien claro: con el kirchnerismo no me podría poner de acuerdo nunca. Pero más allá del kirchnerismo sí puede haber un espectro más amplio para ponernos de acuerdo. Tiene que haber consenso para sostener las medidas", añadió.

El alcalde porteño destacó que "en la Argentina hay que pensar a largo plazo alguna vez" y continuó: "Si siempre estamos en la coyuntura del día, nunca vamos a salir adelante; sino siempre vamos a estar pedaleando en el barro".

De todos modos, reconoció que "suena lejanísimo plazo" las elecciones presidenciales de 2023 e insistió: "No hay ninguna perspectiva de un acuerdo con el kirchnerismo". Por otra parte, Rodríguez Larreta defendió al presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), Carlos Melconian, por haberse reunido con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "La Fundación Mediterránea se está reuniendo con los principales líderes de la Argentina. No me parece mal que escuchen, que hable. Eso no quiere decir que estén de acuerdo", indicó.