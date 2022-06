Patricia Bullrich respaldó a Carlos Melconian y descartó roces

Patricia Bullrich respaldó a Carlos Melconian luego de la reunión con Cristina Fernández de Kirchner y descartó cualquier roce con el economista. La titular del PRO destacó el buen vínculo que la une al ex titular del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri al explicar ante la consulta de MDZ que "si la Fundación Mediterránea quiere institucionalmente hablar con todos, eso no afecta mi relación con Melconian".

Luego de la reunión con la vicepresidenta gestionada por la Fundación Mediterránea, el economista insistió en que en la Argentina deben "arremangarse todos" para intentar salir de la actual situación económica. "No hinchen más las pelotas, ni los halcones, ni las palomas, hagan lo que quieran pero córtenla", se quejó en declaraciones radiales.

"Yo no critiqué a Melconian, me preguntaron si la Fundación Pensar iría a ver a Cristina Fernández de Kirchner, y lo que yo dije es que es una fundación del PRO, partidaria y no hace un plan para Cristina. Si la Fundación Mediterránea quiere hablar con Cristina tiene todo el derecho a hacerlo, eso no pone en duda mi buena relación con Melconian", explicó en diálogo con MDZ.

La presidenta del PRO estuvo en Córdoba donde explicó que la coalición de Juntos por el Cambio (JxC) se plantea como objetivo ganar las elecciones presidenciales del próximo año y también en las principales provincias para poder "avanzar en profundas reformas del Estado nacional, provincial y municipal y terminar con el cepo al dólar", entre otras acciones. "La reserva de valor de los argentinos es el dólar, por lo tanto para movilizar la economía tenemos que permitir transacciones en dólares", manifestó Bullrich al exponer en una jornada de ciclo de coyunturas en la Bolsa de Comercio de Córdoba (Bccba).

En ese sentido, aclaró que lo que propone "no es la dolarización de la economía, sino que cada argentino pueda hacer lo que quiera con su dinero". En términos electorales dijo que el espacio aspira a ganar elecciones de gobernador en las principales provincias productivas y a la vez alcanzar la legitimidad de la sociedad para avanzar en reformas que no se hicieron en la gestión de Mauricio Macri. Mencionó particularmente las aspiraciones de ganar la Gobernación de Córdoba para "modificar la estructura que está desde hace 24 años".

Entre esas reformas mencionó la de la transformación de los planes sociales bajo el concepto de la "cultura del trabajo".

Para lograrlo dijo que se va a convocar al conjunto de la sociedad para que disponga de todas las herramientas formativas que tienen las universidades, escuelas técnicas, Fuerzas Armadas y todo el sistema educativo para "formar en habilidades a todos los argentinos que hoy no estudian ni trabajan" y reciben planes sociales.

"Nuestra idea básicamente es un capitalismo competitivo cuya base es la economía privada", dijo ante el empresariado local y dirigentes de JxC, y consideró que "Argentina necesita una intervención brutal. Tenemos que romper ese muro que divide la posibilidad de crecer, de invertir, de comerciar y de trabajar".

Entre algunas de las reformas que considera clave, Bullrich mencionó la impositiva y la Carta Orgánica del Banco Central, al entender que "no se puede emitir para financiar el Tesoro". También la reforma laboral que incluya un salario que sea equiparado con la capacidad de la tarea que se desempeña y la importancia que implica para la sociedad, y que termine con el sistema de la indexación de las indemnizaciones. Por último, añadió que impulsará la "desregulación y la desburocratización" de las legislaciones que frenan toda posibilidad de crecimiento, según consideró.