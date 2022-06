Sorpresiva reunión: Carlos Melconian reveló de qué habló con Cristina Fernández de Kirchner

Luego de que trascendiera que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo una sorpresiva reunión de más de dos horas con el ex director del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Carlos Melconian, el economista reveló de qué hablaron.

"Hablamos un poco sobre la economía bimonetaria argentina, que es una realidad porque es algo que no decidió nadie y eligió la gente", explicó el economista, quien agregó que "la dolarización no es una opción".

"El tipo de cambio libre y flotante es lo mejor, como tuvimos durante el gobierno de Macri, es la mejor opción. Pero es solo un punto de partida", agregó Melconian en diálogo con Radio Mitre.

"Yo fui donde me dijeron. Decir que fue un encuentro institucional es la verdad y no es una escapatoria. Porque cuando a mí me ha tocado hablar, si me llama una autoridad o un presidente, aunque no esté de acuerdo con su ideología yo voy. Desde la vuelta de la democracia yo me vi con todos y faltaba Cristina. Y bueno, llegó el momento", aseguró Melconian.

Sobre la reunión con la vicepresidenta, Melconian añadió: "Me parece útil que estas personas intenten escuchar a personas que piensan diferente, que algún aporte podemos hacer. Hay que tomarlo con naturalidad. Es un aporte más a este gran país que es la Argentina".

"No me sorprendió el llamado de Cristina, de la misma manera que no me sorprendió cuando he hablado con otros presidentes. Con todos ellos hablo respetuosa y educadamente y les digo estas mismas cosas: que el fisco así no va más, que ha quedado desmitificado que la emisión no produce inflación, o que el tipo de cambio libre y flotante es un lugar de llegada, no de partida, como le dije a Mauricio Macri", completó el economista.

Según trascendió el viernes, se trató de un encuentro solicitado a través de la Fundación Mediterránea, en donde Melconian ya se reunió con diversos gobernadores e intendentes para ofrecer un "programa económico integral para la Argentina, apartidario y desideologizado".

Melconian encabeza el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea. Llegó al encuentro con la vicepresidenta junto a María Pía Astori, la empresaria presidenta de la fundación, y desde ese espacio aseguraron que "todas estas reuniones giran en torno a transmitir nuestras ideas, y el convencimiento que la Argentina necesita un verdadero cambio de régimen, e insertarse en el mundo desde una visión occidental, capitalista y progresista, y que la política tendrá que buscar los acuerdos para respaldar el rumbo, el programa y la gestión".