"La vocación está": Carlos Melconian apuntó contra Milei y aseguró que trabaja en su candidatura

El economista Carlos Melconian dejó abierta la posibilidad de competir por la presidencia y, al mismo tiempo, cuestionó con dureza la gestión de J avier Milei , al considerar que no cumplió con los ejes centrales de su campaña.

Las definiciones se dieron en una entrevista con Luis Novaresio en A24 , donde combinó señales políticas con un diagnóstico crítico del rumbo económico y del discurso oficial.

Consultado sobre una eventual candidatura presidencial, Melconian evitó confirmaciones categóricas, pero dejó en claro que trabaja en la construcción de una propuesta.

“El primer paso, siempre, es tener un programa. Antes que cualquier cosa, hay que saber qué hacer”, planteó, al tiempo que confirmó que avanza junto a un grupo de colaboradores en el diseño de un plan económico y político.

Sin anunciar formalmente su postulación, el economista dejó entrever que la vocación existe y que su prioridad está en estructurar una hoja de ruta sólida antes de cualquier definición electoral.

Críticas a Milei: “No hizo lo que dijo en campaña”

En otro tramo de la entrevista, Melconian cuestionó el rumbo del Gobierno y apuntó contra lo que consideró una desviación respecto de las promesas electorales.

Melconian sobre las promesas de campaña de Milei

Según su visión, el presidente llevó el discurso económico a un extremo que terminó “distorsionando” la idea de capitalismo occidental, sin avanzar en las medidas emblemáticas que había planteado.

Entre ellas, mencionó propuestas como el cierre del Banco Central y el ajuste drástico del gasto público, que —a su entender— no se materializaron en los términos anunciados durante la campaña.

El “posmileísmo” y la crítica a la idea de la “no casta”

Melconian también se refirió al escenario político que podría abrirse a futuro, al introducir el concepto de un eventual “posmileísmo”.

En ese marco, puso en duda uno de los pilares discursivos del oficialismo: la idea de una dirigencia ajena a la “casta”.

Carlos Melconian contra la casta

“Quedó demostrado que eso no existe”, sostuvo, al señalar que dentro del propio Gobierno conviven actores que responden a la lógica tradicional de la política.

Sin dar nombres, deslizó que esas tensiones internas forman parte de una realidad que comienza a hacerse visible con el correr de la gestión.