Escándalo en el PAMI Mendoza y posibles despidos por la presión de una diputada

El PAMI Mendoza- que es la obra social de las personas jubiladas- es un hervidero Hay empleados que aseguran que su titular, Carlos Soloa Vacas, quien asumió a comienzos de marzo, estaría prácticamente afuera. Lo cierto es que la relación con la diputada nacional Lourdes Arrieta (La Libertad Avanza), está rota. Arrieta fue quien lo designó en el cargo pero apenas comenzó a desempeñarse lo presionó para que despidiera trabajadores y a dos jefes de agencia que responden a Omar De Marchi. Soloa Vacas no lo hizo y quedó al borde de ser despedido.

Este viernes el actual titular del organismo en Mendoza iba a presentarse como todos los días, a trabajar a las 8 de la mañana. Pero las versiones de su destitución son cada vez más fuertes. Como también las diferencias con la joven legisladora libertaria quien encolumnada con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue quien lo nombró. Aunque en esta breve historia que empezó a principios de marzo, no sólo juega Arrieta sino también su familia, su padre y su hermano, quienes participan activamente de la labor de la legisladora. Su hermano, Martín, tiene un rol muy activo en la tarea de la diputada y se comunica con el directorio del PAMI con frecuencia para dar órdenes, de acuerdo sostienen quienes han dejado la entidad, mientras por otro lado, arma el partido La Libertad Avanza en Mendoza.

En ese sentido, apenas comenzó a trabajar Soloa Vacas, la primera orden de Arrieta fue que había que echar trabajadores, fiel al estilo del gobierno libertario. El director del PAMI se negó a hacer ese trabajo. Sostuvo que había revisar los contratos, ver la parte legal y que si las personas contratadas que cumplían con su trabajo no iban a ser despedidas. De hecho, no echó a nadie. "Son de La Cámpora", le retrucaron los Arrieta (la diputada y su hermano) pero el presidente del PAMI siguió con su idea de que el organismo no es un lugar para hacer política partidaria y se impuso.

Arrieta junto a Menem y Soloa Vacas

El segundo gran encontronazo que tuvo Arrieta con Soloa Vacas es por dos jefes de agencia (es decir encargados de departamentos), el de Guaymallén y Las Heras, que nombró el ministro del interior Guillermo Francos y que responden al mendocino Omar De Marchi, quien está a cargo de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias del Congreso. Esas designaciones ocurrieron a mediados de marzo. Arrieta quiere que se vayan pero la orden de que estén en sus cargos viene de la Nación y en Mendoza nada puede hacerse. Es más, Soloa Vacas y ambos jefes de agencia, Franco Daniel Ramírez (Las Heras) y Fernando Martín González Villanueva (Guaymallén) tienen una muy buena relación y han venido trabajando este tiempo sin inconvenientes. Pero las versiones de que ellos deben irse por orden de la legisladora no paran dentro del PAMI aunque son contrastadas con las que indican que desde Nación no van a atender a sus indicaciones.

En medio de todo esto, Arrieta tuvo otra idea: poner un pastor evangélico de su confianza (ella profesa es evangelista, de hecho lo dice públicamente) para controlar la tarea de Soloa Vacas en el PAMI. Dicen que era la propuesta era que fuera el director de Recursos Humanos. Pero de acuerdo a los empleados, esa idea por ahora no habría prosperado.

La situación se tensa cada vez más y podría haber novedades en las próximas horas. Hay que recordar que el PAMI Mendoza estuvo acéfalo durante tres meses ya que el Gobierno de Javier Milei se demoró en designar al nuevo titular. En esos meses, las versiones sobre quién sería la persona que ocuparía el cargo, abundaron. Por un lado, se hablaba de que alguien vinculado a Luis Petri, el ministro de Defensa nacional y dirigente mendocino, podría imponerse como ocurrió en la Anses. Por otro, se mencionaba a personas que responden al gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, en medio de la discusión por la Ley Bases, para el puesto. Además, había otras versiones de que algún militante de peso de Milei en Mendoza podía ser premiado con el nombramiento. Nada de esto ocurrió: Arrieta, para sorpresa de propios y ajenos, fue quien puso a "un colaborador" en el organismo nacional con sede en Mendoza. Pero sus intenciones de incidir sobre el PAMI.