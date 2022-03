Carlos Melconian lanzó plan económico para el próximo Gobierno 2023

Carlos Melconian presentó hoy en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los lineamientos generales del plan económico que está preparando el instituto IERAL que preside en la Fundación Mediterránea. Dentro de la explicación del camino que su equipo está siguiendo para elaborar un plan que se ofrecerá al presidente que gane la elección en el 2023, "sea quien sea", aparecen tres mensajes directos enviados hacia adentro y afuera de Juntos por el Cambio.

El economista sentenció: “los subsidios a las tarifas no van más. Habrá que pensar en dar un tiempo pero es esencial que la gente sepa cuánto vale un boleto de colectivo, cuando valer la luz, cuánto vale el gas que consume, estamos probando desde 2003 y no funciona”

También aclaró, mientras mostraba una planilla sobre el balance del Banco Central al que considera "la Iglesia" porque es un acto de fe, según él, que “dolarizar sin reservas es una estupidez”. Explicó claramente que el actual nivel de reservas negativas hace imposible pensar en una dolarización de la economía, tema que fue impulsado desde adentro de Juntos por el Cambio, inclusive con proyecto del diputado Alejandro Caccace.

Sorprendió también a los presentes otro mensaje directo: "El que dice que bajar la inflación es fácil está expulsado del equipo", en clara alusión al pronóstico que Mauricio Macri, quien no lo eligió como ministro de Economía para su mandato, hizo antes de asumir la presidencia.

En la explicación de Melconian se aclaró como imprescindible frente a una economía desbocada como la argentina, un Plan de estabilización, que integra un plan económico complejo e integral que no esta destinado a "un candidato en particular", ni es para los empresarios o alguien específico. "No sabemos quién va a ser el presidente, ni quien lo va a continuar. Estamos pensado en un plan para los primeros 20 días y pretendemos que dure para los próximos 20 años".

Otra definición festejada por empresarios y economistas presentes: "Es saludable tener rentabilidad y ganar plata. Eso genera empleo", dijo y puso un punto especial en la "batalla cultural de la que me voy a poner al frente".

¿Qué rumbo va a tener el plan? se preguntó. "El del gobierno 2016 2019", sentenció, dejando en claro para explicarlo que piensa que el presidente al que deba explicarle el plan que elabora el IERAL apoyará un sistema capitalista, competitivo y con una economía abierta".

Lo escuchaban Eduardo Eurnekian, Alberto Abad, Martín Cabrales, Rodolfo D’Onofrio, Guillermo Dietrich; Miguel Acevedo, José Urtubey, Guillermo Stanley, Cristiano Ratazzi, Mario Grinman, César Litvin, Félix Mantilla, Adelmo Gabbi. Enrique Szewach, a quien nombró como colaborador, Juan Luis Bour, Gabriel Rubinstein, Camilo Tiscornia, y María Castiglioni entre todo el público que llenó el recinto historico de la Bolsa de Comercio