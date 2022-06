Un funcionario definió a Cristina Fernández de Kirchner como "una Vivi Canosa progresista"

En la previa del acto que encabezará Cristina Fernández de Kirchner este sábado en Ensenada, el dirigente y funcionario Juan Francisco Navarro, hijo del titular del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, tildó a la vicepresidenta como "una Vivi Canosa progresista". La interna entre la Casa Rosada y el kirchnerismo ya roza el paroxismo con cruces diarios en redes sociales y medios de comunicación que traban la gestión al punto de frenar incluso el plan de segmentación de tarifas lanzado por el Gobierno nacional.

Mientras el dólar se dispara y el gasoil escasea, el hijo del "Chino" Navarro publicó un polémico posteo en Facebook donde apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner, en medio de la disputa entre las organizaciones sociales y el kirchnerismo por la administración de los planes sociales. Navarro hijo milita en el Movimiento Evita, sostén piquetero de Alberto Fernández y enfrentado con La Cámpora.

"No podemos enojarnos con esa tía que grita desde la esquina de la mesa puteando a los planeros emulando a una Vivi Canosa progresista. Nuestra responsabilidad es no abandonar a nuestro pueblo. No gritarles o seguir estigmatizándolos", disparó Juan Francisco Navarro sin mencionar explícitamente a la vicepresidenta en un texto que tituló "Prohibido enojarse". "No nos enojemos si cierta dirigencia quiere invisibilizar el trabajo de la economía popular. No la entienden. No escuchan. Piensan que se la saben todas", continuó.

Navarro hijo tiene 37 años y en marzo fue designado como director de Promoción de Desarrollo Sostenible del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). También ejerció concejal y como secretario de Salud Pública en Lomas de Zamora.

En su publicación, el dirigente dijo que "la revolución de Cristina es hablar de lawfare" (persecución judicial) y cuestionó hasta los modos de la jefa del kirchnerismo.

"CFK elige a dedo, se enoja con el elegido y luego lo abandona. Filosofía barata. No nos enojemos si la compañera no se hace cargo. El Movimiento Evita no eligió a [Julio] Cobos, [Amado] Boudou, [Martín] Insaurralde o [Daniel] Scioli. Tampoco formamos parte de la derrotada Unidad Ciudadana. Tampoco elegimos a Alberto. Pero tampoco abandonamos, destruimos o intentamos partir al campo popular", señaló.